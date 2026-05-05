Bạn đọc

"Bóc phốt" trên mạng: Hả hê chốc lát, rước họa vào thân

Phạm Dũng

Nhiều người đang sử dụng mạng xã hội như một nơi để trút giận hơn là một kênh phản ánh có trách nhiệm

 Thời gian gần đây, hiện tượng "bóc phốt" trên mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến và dần hình thành như một phản xạ quen thuộc của không ít người khi gặp phải những trải nghiệm không hài lòng trong cuộc sống. Chỉ cần một tình huống nhỏ như giá cả chưa hợp lý, dịch vụ chưa như kỳ vọng, nhiều người lập tức chọn cách đăng tải thông tin lên mạng để "xả" cảm xúc, tìm kiếm sự đồng tình, thậm chí có phần hả hê khi câu chuyện của mình thu hút sự chú ý.

Vụ việc một tài khoản Facebook đăng bài chê phần cơm 35.000 đồng "quá mắc" là một ví dụ. Bài viết nhanh chóng lan truyền, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều. Tuy nhiên, khi chủ quán lên tiếng, cung cấp thông tin rõ ràng về giá cả và khẳng định đây là mức giá chung, áp dụng cho cả người địa phương thì dư luận đã dần thay đổi. Công an vào cuộc xác minh và kết luận không có dấu hiệu "chặt chém". Cuối cùng, cả hai bên đều gỡ bài, khép lại sự việc.

Dù vậy, điều đáng bàn không nằm ở kết quả mà ở cách sự việc diễn ra. Một bài đăng xuất phát từ bức xúc cá nhân đã nhanh chóng bị đẩy lên thành vấn đề lớn trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của người khác. Điều này cho thấy nhiều người đang sử dụng mạng xã hội như một nơi để trút giận hơn là một kênh phản ánh có trách nhiệm.

Đáng lo ngại hơn, những nội dung "bóc phốt" như vậy thường trở thành "mồi ngon" cho các hội nhóm trên mạng. Chỉ cần một thông tin tiêu cực, chưa được kiểm chứng đầy đủ, lập tức sẽ bị sao chép, đăng lại với tốc độ chóng mặt nhằm thu hút sự chú ý. Những bài viết gây tranh cãi thường kéo theo lượng lớn tương tác, từ đó giúp các quản trị viên gia tăng lượt xem, lượt theo dõi và kiếm tiền thông qua quảng cáo hoặc các hình thức thương mại hóa nội dung.

Không dừng lại ở việc "câu view", một số trường hợp còn có dấu hiệu biến tướng nghiêm trọng hơn. Khi thông tin tiêu cực lan rộng, nhiều doanh nghiệp hoặc cá nhân bị nhắc đến rơi vào thế bị động, lo sợ ảnh hưởng uy tín và hoạt động kinh doanh. Lợi dụng tâm lý này, một số đối tượng đứng sau các hội nhóm đã yêu cầu chi tiền hoặc ký hợp đồng truyền thông để đổi lấy việc gỡ bài. Bản chất đây là hành vi trục lợi, thậm chí có thể bị xem là cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức tinh vi trên môi trường mạng.

Thực tế đã có những vụ việc cơ quan chức năng xử lý các nhóm hoạt động theo cách này. Họ không chỉ đăng lại nội dung có sẵn mà còn sử dụng tài khoản ảo để tạo ra các bài viết mang tính tiêu cực, đẩy sự việc đi xa hơn. Khi câu chuyện trở nên căng thẳng, họ xuất hiện như một "bên trung gian" để giải quyết, song mục đích thực sự là thu lợi bất chính.

Từ đó có thể thấy, một bài đăng thiếu kiểm chứng không chỉ gây ảnh hưởng đến người khác mà còn có thể khiến chính người đăng trở thành công cụ cho những hành vi sai trái. Điều tưởng chừng chỉ là chia sẻ cá nhân lại có thể bị lợi dụng, biến thành nguồn kiếm tiền hoặc phục vụ mục đích vi phạm pháp luật.

Vì vậy, cần nhìn nhận rõ rằng mạng xã hội không phải là nơi phù hợp để giải quyết mọi bức xúc cá nhân. Khi gặp những vấn đề không như ý, người dân nên ưu tiên trao đổi trực tiếp với cơ sở kinh doanh hoặc phản ánh đến chính quyền địa phương, cơ quan chức năng. Đây là những kênh chính thống, có thẩm quyền kiểm tra, xác minh và đưa ra kết luận khách quan. Cách làm này không chỉ giúp giải quyết vấn đề hiệu quả hơn mà còn tránh được việc thông tin bị lan truyền sai lệch.

Bên cạnh những hệ lụy pháp lý do đăng tin thiếu kiểm chứng, người "bóc phốt" còn có nguy cơ trở thành nạn nhân gián tiếp khi nội dung của mình bị kẻ xấu lợi dụng để trục lợi.

Một xã hội văn minh không thể được xây dựng từ những cơn giận dữ nhất thời và những cú nhấp chuột thiếu suy nghĩ. Thay vì "bóc phốt" để hả hê, hãy lựa chọn cách ứng xử tỉnh táo, có trách nhiệm.


