HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Bodo/Glimt loại sốc đương kim á quân châu Âu Inter Milan

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Bodo/Glimt tạo nên cú địa chấn lớn khi loại á quân châu Âu Inter Milan bằng chiến thắng ở cả hai lượt đấu play-off Champions League.

Không ai nghĩ Bodo/Glimt có thể tái hiện cục diện chiến thắng 3-1 cách đây một tuần ở trận lượt đi vòng play-off Champions League. 

Inter Milan khao khát trả bằng được "món nợ" thất bại khi quay về sân nhà Giuseppe Meazza dù biết đây không hề là nhiệm vụ dễ dàng. Inter chưa từng thắng một trận knock-out Champions League với cách biệt ba bàn - điều họ cần làm ở màn tái đấu này.

Bodø/Glimt loại sốc đương kim á quân châu Âu Inter Milan - Ảnh 1.

Inter Milan tấn công áp đảo nhưng không thể ghi bàn trong 45 phút đầu tiên

Inter Milan, đội đang dẫn đầu Serie A, suýt khởi đầu như mơ ngay ở phút thứ 3 khi quả treo bóng của Federico Dimarco khá ổn nhưng Sebastiano Esposito lại đánh đầu vọt xà trong gang tấc. 

Phần lớn hiệp một diễn ra theo thế trận một chiều. Davide Frattesi có cú đánh đầu bị cản phá, trước khi cú sút căng của Dimarco từ rìa vòng cấm bị thủ môn Nikita Haikin đẩy qua xà.

Bodø/Glimt loại sốc đương kim á quân châu Âu Inter Milan - Ảnh 2.

Thủ môn Nikita Haikin vô hiệu hóa các mũi nhọn chủ nhà

Từ quả phạt góc sau đó, Frattesi đánh đầu cận cột bị phá ngay trên vạch vôi, rồi tiền vệ này tiếp tục bị từ chối bởi pha bay người xuất sắc của thủ thành Haikin. 

Trong khi đó, phải đến phút 36, đội khách mới tạo ra cơ hội đầu tiên, nhưng cũng đủ khiến chủ nhà thót tim khi thủ môn Yann Sommer phải vất vả đẩy cú đánh đầu của Håkon Evjen.

TIN LIÊN QUAN

Sau giờ nghỉ, Inter Milan tiếp tục kiểm soát thế trận, nhưng chỉ sau 15 phút đầu, đại diện Na Uy bất ngờ giáng đòn choáng váng. Manuel Akanji xử lý thiếu tập trung để mất bóng vào chân Ole Blomberg. 

Cú sút của cầu thủ này bật ra đúng tầm và Jens Petter Hauge dễ dàng đệm bóng mở tỉ số, khiến các cổ động viên "Nerazzurri" chết lặng.

Bodø/Glimt loại sốc đương kim á quân châu Âu Inter Milan - Ảnh 3.

Jens Petter Hauge xé lưới Inter Milan cả hai lượt trận

Akanji ngỡ có cơ hội chuộc lỗi không lâu sau đó khi đệm bóng trúng cột dọc trái từ đường căng ngang của Dimarco. Tuy nhiên, mọi hy vọng lội ngược dòng của Inter gần như bị dập tắt ở phút 72. 

Hauge tung đường chọc khe tuyệt đẹp xuyên thủng hàng thủ áo xanh-đen cho Hakon Evjen khống chế một nhịp rồi dứt điểm hạ Yann Sommer.

Bodø/Glimt loại sốc đương kim á quân châu Âu Inter Milan - Ảnh 4.

Hakon Evjen gần như nhấn chìm Inter Milan bằng pha ghi bàn của mình

Bàn rút ngắn cách biệt của Alessandro Bastoni phút 76 ở cự ly gần chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.

Những phút còn lại, Bodø/Glimt thi đấu điềm tĩnh để bảo toàn lợi thế. Thật đáng kinh ngạc khi trước tháng 1 năm nay, CLB này chưa từng thắng một trận Champions League nào, nhưng chiến thắng thứ tư liên tiếp tại giải đã đưa họ vào vòng 1/8.

Bodø/Glimt loại sốc đương kim á quân châu Âu Inter Milan - Ảnh 5.

Bodø/Glimt không thi đấu trong nước từ tháng 11 và thắng Man City, Atletico Madrid và Inter Milan ở Champions League

Thắng chung cuộc 5-2 trước Inter Milan tại vòng play-off Champions League, Bodø/Glimt trở thành đội bóng Na Uy đầu tiên vượt qua một vòng knock-out của sân chơi danh giá nhất châu lục kể từ năm 1987.

Về phần Inter Milan, họ lần đầu không thể vào vòng 16 đội kể từ mùa 2020/21, dù cơ hội giành cú đúp Serie A và Coppa Italia vẫn nằm trong tầm tay.

Tin liên quan

Sørloth thành người hùng, Atletico Madrid nhấn chìm Club Brugge vòng play-off Champions League

Sørloth thành người hùng, Atletico Madrid nhấn chìm Club Brugge vòng play-off Champions League

(NLĐO) – Không tái hiện nổi màn trình diễn quả cảm như trận lượt đi hồi tuần trước, Club Brugge thua 1- 4 khi tái đấu với Atletico Madrid, dừng bước cúp châu Âu

Ngược dòng kịch tính, PSG hạ chủ nhà Monaco 3-2 tại Champions League

(NLĐO) – Hai lần bị dẫn bàn, lại sớm mất cầu thủ chủ lực Dembele vì chấn thương, PSG vẫn ngược dòng thành công khi đánh bại Monaco 3-2 tại sân Stade Louis II.

Play-off Champions League: Real Madrid tái đấu Benfica, PSG đụng derby nước Pháp

(NLĐO) - Lễ bốc thăm vòng play-off Champions League 2025-2026 đã mở ra nhiều trận đấu đầy kịch tính.

Na Uy địa chấn vòng play-off Champions League Bodo/Glimt Bodo/Glimt 2-1 (5-2) Inter Milan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo