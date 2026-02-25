Bodo/Glimt loại sốc đương kim á quân châu Âu Inter Milan

Không ai nghĩ Bodo/Glimt có thể tái hiện cục diện chiến thắng 3-1 cách đây một tuần ở trận lượt đi vòng play-off Champions League.

Inter Milan khao khát trả bằng được "món nợ" thất bại khi quay về sân nhà Giuseppe Meazza dù biết đây không hề là nhiệm vụ dễ dàng. Inter chưa từng thắng một trận knock-out Champions League với cách biệt ba bàn - điều họ cần làm ở màn tái đấu này.



Inter Milan tấn công áp đảo nhưng không thể ghi bàn trong 45 phút đầu tiên

Inter Milan, đội đang dẫn đầu Serie A, suýt khởi đầu như mơ ngay ở phút thứ 3 khi quả treo bóng của Federico Dimarco khá ổn nhưng Sebastiano Esposito lại đánh đầu vọt xà trong gang tấc.

Phần lớn hiệp một diễn ra theo thế trận một chiều. Davide Frattesi có cú đánh đầu bị cản phá, trước khi cú sút căng của Dimarco từ rìa vòng cấm bị thủ môn Nikita Haikin đẩy qua xà.

Thủ môn Nikita Haikin vô hiệu hóa các mũi nhọn chủ nhà

Từ quả phạt góc sau đó, Frattesi đánh đầu cận cột bị phá ngay trên vạch vôi, rồi tiền vệ này tiếp tục bị từ chối bởi pha bay người xuất sắc của thủ thành Haikin.

Trong khi đó, phải đến phút 36, đội khách mới tạo ra cơ hội đầu tiên, nhưng cũng đủ khiến chủ nhà thót tim khi thủ môn Yann Sommer phải vất vả đẩy cú đánh đầu của Håkon Evjen.

Sau giờ nghỉ, Inter Milan tiếp tục kiểm soát thế trận, nhưng chỉ sau 15 phút đầu, đại diện Na Uy bất ngờ giáng đòn choáng váng. Manuel Akanji xử lý thiếu tập trung để mất bóng vào chân Ole Blomberg.

Cú sút của cầu thủ này bật ra đúng tầm và Jens Petter Hauge dễ dàng đệm bóng mở tỉ số, khiến các cổ động viên "Nerazzurri" chết lặng.

Jens Petter Hauge xé lưới Inter Milan cả hai lượt trận

Akanji ngỡ có cơ hội chuộc lỗi không lâu sau đó khi đệm bóng trúng cột dọc trái từ đường căng ngang của Dimarco. Tuy nhiên, mọi hy vọng lội ngược dòng của Inter gần như bị dập tắt ở phút 72.

Hauge tung đường chọc khe tuyệt đẹp xuyên thủng hàng thủ áo xanh-đen cho Hakon Evjen khống chế một nhịp rồi dứt điểm hạ Yann Sommer.

Hakon Evjen gần như nhấn chìm Inter Milan bằng pha ghi bàn của mình

Bàn rút ngắn cách biệt của Alessandro Bastoni phút 76 ở cự ly gần chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.

Những phút còn lại, Bodø/Glimt thi đấu điềm tĩnh để bảo toàn lợi thế. Thật đáng kinh ngạc khi trước tháng 1 năm nay, CLB này chưa từng thắng một trận Champions League nào, nhưng chiến thắng thứ tư liên tiếp tại giải đã đưa họ vào vòng 1/8.

Bodø/Glimt không thi đấu trong nước từ tháng 11 và thắng Man City, Atletico Madrid và Inter Milan ở Champions League

Thắng chung cuộc 5-2 trước Inter Milan tại vòng play-off Champions League, Bodø/Glimt trở thành đội bóng Na Uy đầu tiên vượt qua một vòng knock-out của sân chơi danh giá nhất châu lục kể từ năm 1987.

Về phần Inter Milan, họ lần đầu không thể vào vòng 16 đội kể từ mùa 2020/21, dù cơ hội giành cú đúp Serie A và Coppa Italia vẫn nằm trong tầm tay.