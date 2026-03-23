Giáo dục

Bồi đắp “hạt giống tử tế” từ mỗi sinh viên

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Theo TS. Phạm Ngọc Lợi, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, nghề Công tác xã hội là một nghề đặc biệt, là nghề "chữa lành cho mọi người".

Ngày 23-3, Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức chương trình Kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25-3).

Nghề "chữa lành cho mọi người" ngày càng quan trọng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Học viện Cán bộ TPHCM chúc mừng các giảng viên ngành Công tác xã hội

Phát biểu tại buổi lễ, TS Phạm Ngọc Lợi, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, cho biết đây là dịp tri ân, tôn vinh những người đã và đang lặng thầm đóng góp cho một nghề nghiệp giàu tính nhân văn, đó là nghề "kết nối con người với con người".

Nghề "chữa lành cho mọi người" ngày càng quan trọng - Ảnh 2.

TS. Phạm Ngọc Lợi cho rằng nghề Công tác xã hội chính là "lớp đệm nhân văn", giúp xã hội phát triển, không bỏ ai lại phía sau

Theo TS. Phạm Ngọc Lợi, trong bối cảnh xã hội hiện đại, đặc biệt là tại đô thị năng động, đa dạng và đang có nhiều biến chuyển như TPHCM, vai trò của nghề Công tác xã hội ngày càng trở nên quan trọng. Bởi theo TS. Phạm Ngọc Lợi, đây là một nghề đặc biệt, là nghề "chữa lành cho mọi người".

Nghề "chữa lành cho mọi người" ngày càng quan trọng - Ảnh 3.

Học viện Cán bộ TPHCM tri ân các đơn vị đồng hành với nhà trường trong quá trình đào tạo sinh viên ngành Công tác xã hội

"Nghề Công tác xã hội không đo giá trị bằng lợi nhuận mà bằng số phận con người được thay đổi; không đo bằng thành tích hữu hình mà bằng những nụ cười được giữ lại và những giọt nước mắt được lau đi kịp lúc, làm nhẹ đi nỗi đau của những người yếu thế" - Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM chia sẻ.

Theo lãnh đạo Học viện Cán bộ TPHCM, Công tác xã hội không chỉ dừng lại ở hỗ trợ nhóm yếu thế mà còn góp phần giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp, thúc đẩy an sinh, ổn định và phát triển bền vững. Trong một đô thị lớn như TPHCM, Công tác xã hội chính là "lớp đệm nhân văn" giúp xã hội phát triển mà không bỏ ai lại phía sau.

Nghề "chữa lành cho mọi người" ngày càng quan trọng - Ảnh 4.

Khoa Xây dựng Đảng trao học bổng cho sinh viên

Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM mong muốn các giảng viên ngành Công tác xã hội sẽ tiếp tục giữ vững tâm huyết, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn. Qua đó, đào tạo ra những thế hệ sinh viên vừa có tâm vừa có tầm.

Nghề "chữa lành cho mọi người" ngày càng quan trọng - Ảnh 5.

Trao thưởng cho các đội đoạt giải cao tại Hội thi “Công tác xã hội trong tôi” lần thứ IV

Đối với sinh viên, TS. Phạm Ngọc Lợi nhắc nhở hãy luôn ghi nhớ rằng nghề Công tác xã hội không chỉ là một công việc mà còn là một sứ mệnh. Hơn bất cứ nghề nào, Công tác xã hội cần một "trái tim ấm" để thấu cảm và một "cái đầu sáng" để hành động đúng đắn.

"Mỗi sinh viên hôm nay chính là một hạt giống tử tế, khi được gieo vào đời sống sẽ lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng" - TS. Phạm Ngọc Lợi gửi gắm.

PGS-TS Nguyễn Tuấn Hưng giữ chức Chủ tịch Hội công tác xã hội

(NLĐO) - Ngành y tế lần đầu tiên thành lập Hội công tác xã hội, PGS-TS Nguyễn Tuấn Hưng được bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2025-2030.

Chữa lành không khó

chữa lành không cần phải tốn kém, càng không cần phải gắng sức, bởi càng cố gắng sẽ càng thấy tim mình trống rỗng.

Người trẻ đi chữa lành

Ngày hội tạo ra không gian an toàn để các bạn trẻ chia sẻ, lắng nghe và chuyển hóa những khó khăn tâm lý thành sự an lạc nội tâm.

TPHCM công tác xã hội chữa lành học viện cán bộ
