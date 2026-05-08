Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên - lao động

Chiều 8-5, tại Bảo tàng Côn Đảo, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề chính trị, tư tưởng với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần bất khuất, rèn luyện ý chí kiên cường".

Thượng tá Phạm Quang Lộc và bà Phạm Thị Tám chia sẻ tại buổi sinh hoạt

Tại chương trình, hơn 150 cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động đã được giao lưu cùng thượng tá Phạm Quang Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh thành phố, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Đặc khu Côn đảo, Chủ tịch Hội cựu Chiến binh Đặc khu Côn đảo - người đã có 39 năm gắn bó với Côn Đảo, xem nơi đây như quê hương thứ hai của mình.

Đoàn cũng được giao lưu cùng bà Phạm Thị Tám, Phó Giám đốc Bảo Tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà Tám sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thiêng liêng Côn Đảo. Không chỉ thấu hiểu sâu sắc những giá trị lịch sử, bà còn mang trong mình tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường được hun đúc qua từng thế hệ.

Cán bộ Công đoàn giao lưu với các gương điển hình

Họ là những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác; luôn nỗ lực rèn luyện bản lĩnh, vượt qua khó khăn, góp phần xây dựng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Côn Đảo hôm nay.

Ngoài ra, đoàn cũng được nghe kể chuyện về Bác Hồ, tham quan Bảo tàng Côn Đảo… Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên - lao động.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, tặng quà lưu niệm cho Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, nhấn mạnh đây là chương trình mang ý nghĩa sâu sắc, qua đó giúp cán bộ, đoàn viên - lao động trong hành trình về nguồn dịp này có thêm nhiều thông tin bổ ích.

Bà Nguyễn Kim Loan chia sẻ: "Sau hành trình đầy ý nghĩa này, mỗi người đều đúc kết được những bài học vô cùng quý giá. Qua đó, mỗi người sẽ tự xác định cho mình trách nhiệm đối với Tổ quốc, với quê hương, trong đó có việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Đảo. Mỗi người sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa công việc hàng ngày, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong toàn hệ thống Công đoàn thành phố".

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM tặng quà tặng đoàn viên khó khăn

Dịp này, nhằm tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên, LĐLĐ TPHCM cũng đã động viên, tặng quà 5 đoàn viên - lao động nỗ lực vượt khó.