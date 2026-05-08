Lao động

Cung đường tuyệt đẹp tổ chức giải “Tháng Công nhân, bước chạy đoàn kết” ở Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Gần 300 đoàn viên - lao động tại Đà Nẵng sẽ tham gia giải chạy trên cung đường kết nối Cảng Liên Chiểu, lan tỏa tinh thần khỏe để lao động.

Theo kế hoạch, ngày 10-5, Công đoàn 3 phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân, TP Đà Nẵng sẽ phối hợp tổ chức Giải chạy bộ “Tháng Công nhân, bước chạy đoàn kết” năm 2026 tại cung đường kết nối Cảng Liên Chiểu (phường Hải Vân).

Cung đường kết nối Cảng Liên Chiểu Đà Nẵng là địa điểm tổ chức giải chạy “Tháng Công nhân, bước chạy đoàn kết” (Ảnh BTC)

Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026.

Giải chạy có sự tham gia của đại diện Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng gần 300 vận động viên đến từ các Công đoàn cơ sở thuộc 3 phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân quản lý.

Đáng chú ý, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Thanh Phúc – được mệnh danh là “Nữ hoàng đi bộ Việt Nam” – sẽ tham gia đồng hành, truyền cảm hứng tại chương trình.

Cung đường vừa mới hoàn thành, nằm dưới chân đèo Hải Vân hùng vĩ (Ảnh BTC cung cấp)

Giải chạy sẽ có sự góp mặt của vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Thanh Phúc – được mệnh danh là “Nữ hoàng đi bộ Việt Nam” cùng với 300 VĐV (Ảnh BTC cung cấp)

Chương trình nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân tại Đà Nẵng (Ảnh BTC cung cấp)

Theo ban tổ chức, giải chạy “Tháng Công nhân, bước chạy đoàn kết”, hướng đến xây dựng phong trào rèn luyện thể thao trong đoàn viên - lao động, đồng thời lan tỏa lối sống lành mạnh và tinh thần gắn kết cộng đồng.

Ông Lê Trọng Nguyên, Chủ tịch Công đoàn phường Liên Chiểu, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết giải có 2 cự ly gồm 5 km dành cho nữ và 10 km dành cho nam. Ban tổ chức sẽ trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba cùng 14 giải khuyến khích cho các VĐV đạt thành tích cao.

Theo ông Nguyên, giải chạy không chỉ là hoạt động thể thao hưởng ứng Tháng Công nhân mà còn góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên - lao động với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

“Chúng tôi mong muốn mỗi bước chạy sẽ góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết và xây dựng cộng đồng năng động, tích cực hơn” – ông Nguyên bày tỏ.

