TPHCM: Nâng cao nhận thức an toàn lao động cho cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ

Ngày 8-5, Công đoàn các phường Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định và Cầu Ông Lãnh, TPHCM phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác an toàn - vệ sinh lao động năm 2026. Hội nghị thu hút 350 cán bộ Công đoàn, đoàn viên, CNVC-LĐ và người sử dụng lao động tham gia.

Hoạt động này diễn ra nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18, hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2026 – 2031), đồng thời kỷ niệm sự kiện thành lập 4 phường Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định và Cầu Ông Lãnh.

Tại hội nghị, các học viên được phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật An toàn - vệ sinh lao động 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nội dung tập huấn tập trung vào thực trạng tai nạn lao động, nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; đồng thời cung cấp kiến thức nhận diện nguy cơ mất an toàn trong môi trường làm việc và các biện pháp phòng ngừa.

Báo cáo viên cũng hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống, biện pháp bảo đảm an toàn trong lao động và giải pháp hạn chế rủi ro tại doanh nghiệp. Nhiều tình huống thực tế được đưa ra phân tích nhằm giúp người lao động nâng cao kỹ năng xử lý sự cố tại nơi làm việc.

Thông qua chương trình, cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ và người sử dụng lao động được nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định về an toàn - vệ sinh lao động; đồng thời trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ sức khỏe, tính mạng trong quá trình làm việc.

Kết thúc buổi tập huấn, các học viên tham gia đầy đủ chương trình được cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động theo quy định.