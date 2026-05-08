Lao động

TPHCM: Nâng cao nhận thức an toàn lao động cho cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ

Huỳnh Như

(NLĐO) - Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18, Công đoàn các phường tại TPHCM đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kiến thức an toàn - vệ sinh lao động

Ngày 8-5, Công đoàn các phường Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định và Cầu Ông Lãnh, TPHCM phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác an toàn - vệ sinh lao động năm 2026. Hội nghị thu hút 350 cán bộ Công đoàn, đoàn viên, CNVC-LĐ và người sử dụng lao động tham gia.

TPHCM: Nâng cao nhận thức an toàn lao động cho cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Hội nghị tập huấn công tác an toàn - vệ sinh lao động năm 2026 do Công đoàn các phường Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định và Cầu Ông Lãnh phối hợp tổ chức ngày 8-5

Hoạt động này diễn ra nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18, hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2026 – 2031), đồng thời kỷ niệm sự kiện thành lập 4 phường Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định và Cầu Ông Lãnh.

TPHCM: Nâng cao nhận thức an toàn lao động cho cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ - Ảnh 2.
TPHCM: Nâng cao nhận thức an toàn lao động cho cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ - Ảnh 3.

Hội nghị thu hút 350 cán bộ Công đoàn, đoàn viên, CNVC-LĐ và người sử dụng lao động tham gia

Tại hội nghị, các học viên được phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật An toàn - vệ sinh lao động 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nội dung tập huấn tập trung vào thực trạng tai nạn lao động, nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; đồng thời cung cấp kiến thức nhận diện nguy cơ mất an toàn trong môi trường làm việc và các biện pháp phòng ngừa.

Báo cáo viên cũng hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống, biện pháp bảo đảm an toàn trong lao động và giải pháp hạn chế rủi ro tại doanh nghiệp. Nhiều tình huống thực tế được đưa ra phân tích nhằm giúp người lao động nâng cao kỹ năng xử lý sự cố tại nơi làm việc.

TPHCM: Nâng cao nhận thức an toàn lao động cho cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ - Ảnh 4.

Báo cáo viên phổ biến kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ mất an toàn lao động cho học viên tại hội nghị tập huấn.

Thông qua chương trình, cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ và người sử dụng lao động được nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định về an toàn - vệ sinh lao động; đồng thời trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ sức khỏe, tính mạng trong quá trình làm việc.

Kết thúc buổi tập huấn, các học viên tham gia đầy đủ chương trình được cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động theo quy định.

Cùng ngày, Công đoàn phường An Đông cũng tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề về an toàn - vệ sinh lao động năm 2026 cho hơn 100 cán bộ Công đoàn, đoàn viên và CNVC-LĐ trên địa bàn.

TPHCM: Nâng cao nhận thức an toàn lao động cho cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ - Ảnh 5.

Hơn 100 cán bộ Công đoàn, đoàn viên và CNVC-LĐ tham gia Hội nghị tập huấn chuyên đề về an toàn - vệ sinh lao động do Công đoàn phường An Đông tổ chức

Chương trình nhằm triển khai kịp thời các quy định của nhà nước và tổ chức Công đoàn về công tác an toàn - vệ sinh lao động; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ mất an toàn, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Qua đó, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động và nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở.

Đoàn viên, cán bộ Công đoàn tiêu biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Đoàn viên, cán bộ Công đoàn tiêu biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

(NLĐO)- Bên cạnh ý nghĩa là hành trình tri ân, chuyến đi còn là một đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc dành cho đoàn viên, cán bộ Công đoàn

Nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số

(NLĐO) - Công đoàn cần chủ động thích ứng nền kinh tế số, tập trung bảo vệ người lao động bị căng thẳng, quá tải do công nghệ và các rủi ro sức khỏe tâm thần

Thành lập Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM

(NLĐO) - Trung tâm có chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên - lao động

cán bộ Công đoàn an toàn lao động Công đoàn TPHCM an toàn vệ sinh lao động CNVC-LĐ
