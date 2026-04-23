Đời sống

Bốn con giáp cần chú ý để vượt qua “khủng hoảng” nơi công sở

Huệ Bình tổng hợp (theo TVBS)

(NLĐO) – 4 con giáp Thìn, Ngọ, Thân, Dần cần chấn chỉnh thái độ làm việc, tránh đối phó hay quá ích kỷ để không bị cấp trên ghét bỏ, kìm hãm sự nghiệp.

Bước sang tháng 3 Âm lịch, trong khi một số con giáp đón vận may rực rỡ, thì có 4 con giáp lại có thể vướng những rắc rối không đáng có. Theo đài TVBS, nếu không kịp thời chấn chỉnh thái độ làm việc, những con giáp này rất dễ bị cấp trên gạch tên khỏi danh sách thăng tiến.

Tuổi Thìn: Đừng để sự bất mãn ngầm cản bước

Đáng chú ý nhất trong danh sách này là tuổi Thìn, đặc biệt là những người sinh vào tháng 3 và tháng 9 Âm lịch.

Trong thời gian này, tuổi Thìn rất dễ nảy sinh tâm lý bất mãn với các quyết định từ công ty hoặc cấp trên. Tuy nhiên, thay vì thẳng thắn đóng góp, con giáp này lại có khuynh hướng "bằng mặt không bằng lòng".

Bề ngoài tuổi Thìn vẫn tỏ ra thuận theo, nhưng thực chất bên trong lại âm thầm gây rắc rối hoặc có những hành động làm ảnh hưởng đến không khí chung của tập thể.

Chính vì vậy, nếu không điều chỉnh cảm xúc và giữ được sự chuyên nghiệp, con giáp này sẽ sớm bị sếp liệt vào danh sách những kẻ gây rối và bị kìm hãm sự nghiệp lâu dài.

Bốn con giáp cần chú ý để vượt qua “khủng hoảng” nơi công sở - Ảnh 1.

Nếu không kịp thời chấn chỉnh thái độ làm việc, 4 con giáp Thìn, Ngọ, Thân, Dần rất dễ bị cấp trên gạch tên khỏi danh sách thăng tiến trong tháng 3 Âm lịch. Ảnh: Freepik

Tuổi Ngọ: Tiết chế cái tôi cá nhân

Tiếp theo đó, người tuổi Ngọ cũng cần đặc biệt lưu tâm đến thái độ của mình. Với bản tính phóng khoáng và yêu tự do, đôi khi tuổi Ngọ vô tình đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể.

Thế là những biểu hiện có phần ích kỷ hoặc lơ là quy tắc chung sẽ khiến đồng nghiệp khó chịu và cấp trên mất niềm tin.

Để tránh rơi vào tình thế bị cô lập, tuổi Ngọ nên học cách lắng nghe và phối hợp ăn ý hơn với mọi người xung quanh.

Tuổi Thân: Loại bỏ tâm lý làm việc đối phó

Người tuổi Thân vốn thông minh và nhạy bén, thế nhưng chính sự thông minh này đôi khi lại khiến con giáp này chủ quan.

Trong tháng 3 Âm lịch, tuổi Thân dễ mắc phải lỗi làm việc hời hợt, mang tính chất đối phó cho xong chuyện.

Nên nhớ rằng cấp trên luôn có cái nhìn rất tinh tường. Một khi họ nhận ra tuổi Thân đang "múa rìu qua mắt thợ", mọi nỗ lực trước đó đều có thể đổ sông đổ biển. Vì thế, hãy dồn tâm huyết vào từng chi tiết nhỏ để lấy lại uy tín trong mắt lãnh đạo.

Tuổi Dần: Kiềm chế sự nóng nảy và độc đoán

Cuối cùng trong danh sách là tuổi Dần. Người tuổi này nên kiểm soát tính cách có phần áp đặt của mình để không gây áp lực lên những người xung quanh.

Sự mạnh mẽ là ưu điểm, nhưng nếu biến nó thành sự độc đoán hoặc thái độ thiếu tôn trọng ý kiến người khác, tuổi Dần sẽ tự tạo ra rào cản cho chính mình.

Thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm cá nhân một cách cực đoan, hãy thử đặt mình vào vị trí của sếp và đồng nghiệp.

Chỉ khi tuổi Dần thể hiện được sự khiêm nhường, con đường sự nghiệp của con giáp này mới có thể hanh thông và bền vững.

Cung hoàng đạo tuần mới: Những biến động tài chính không thể ngó lơ

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bảo Bình thăng hoa sự nghiệp, Kim Ngưu rực rỡ tình duyên.

