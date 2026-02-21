HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Bóng bầu dục trở thành cảm hứng mới cho HLV Luis Enrique, Arteta... trên sân bóng đá

Quốc An

(NLĐO) - Những Luis Enrique (PSG), Mikel Arteta (Arsenal)... đang có những cảm hứng mới được áp dụng vào bóng đá, nhưng lại rất quen trong môn bóng bầu dục.

Bóng đá và bóng bầu dục vốn là “hai thế giới” khác biệt, nhưng ngày càng có nhiều HLV hàng đầu của làng túc cầu học hỏi tư duy chiến thuật từ môn thể thao này.

Điển hình là HLV PSG, Luis Enrique, người thường lên khán đài quan sát 45 phút đầu các trận sân nhà. Ông cho rằng góc nhìn từ trên cao giúp đọc trận đấu toàn diện hơn, phân tích rõ cấu trúc đội hình và đưa ra điều chỉnh chính xác trong giờ nghỉ.

ESPN dẫn lời giải thích của HLV PSG: "Từ lâu tôi đã thấy các huấn luyện viên bóng bầu dục phân tích trận đấu từ một góc nhìn rất khác. Tôi thích khả năng cải thiện mọi thứ theo cách này. Tôi muốn xem hiệp một từ khán đài, và nó thật tuyệt vời. Nó khác biệt. Tôi có thể kiểm soát mọi thứ".

HLV bóng đá với nguồn cảm hứng mới từ sân bóng bầu dục - Ảnh 1.

Tuy nhiên, đây không phải cách làm mới. Trước đó, HLV Sam Allardyce đã áp dụng mô hình này 15 năm trước, khi dẫn dắt Bolton Wanderers hay Newcastle United, và tiếp tục tại Blackburn, West Ham. Ông dùng tai nghe liên lạc với băng ghế huấn luyện, xem lại video và truyền đạt trực quan cho cầu thủ giữa hiệp, thay vì chỉ hò hét dưới sân.

Trước trận giao hữu bóng bầu dục giữa tuyển Anh và New Zealand hồi tháng 11 năm ngoái, HLV Brighton & Hove Albion, Fabian Hurzeler đã tới thăm trại tập huấn của đội tuyển Anh. 

Theo ESPN, việc các HLV bóng đá ghé thăm không còn xa lạ, khi Antonio Conte và Gareth Southgate từng làm điều tương tự.

Ngược lại, HLV bóng bầu dục cũng thường đến quan sát các đội bóng đá. Tuy nhiên, Hurzeler đặc biệt ấn tượng khi thấy nhiều HLV bóng bầu dục chỉ đạo trận đấu từ trên khán đài, thay vì sát đường biên.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng của bóng bầu dục còn thể hiện ở ngôn ngữ chiến thuật, khi HLV Arsenal, Mikel Arteta gọi các cầu thủ dự bị là “finishers” hoặc “impactors” (đây là tên gọi hai vai trò trong môn bóng bầu dục), nhấn mạnh vai trò quyết định của họ ở cuối trận, tương tự khái niệm “bomb squad” nổi tiếng của tuyển Bóng bầu dục liên hiệp Quốc gia Nam Phi.

Bomb squad: Thuật ngữ trong bóng bầu dục này là cách gọi nhóm cầu thủ dự bị chiến lược, thường được tung vào sân ở hiệp hai để tăng sức mạnh thể chất, tốc độ và tạo đột biến, giống như "một đòn đánh bùng nổ" làm thay đổi cục diện trận đấu.

Impactors: những cầu thủ vào sân để tạo tác động mạnh trên sân, tạo ra các va chạm, với mục tiêu chặn đứng cầu thủ chạy bóng hoặc mở đường.

Finisher: thuật ngữ này chỉ cầu thủ dự bị được tung vào sân cuối trận để tạo ảnh hưởng lớn, có lợi cho đội bóng.


Nghĩa tình sân cỏ: Khi bóng đá phong trào TP HCM lan tỏa yêu thương

Nghĩa tình sân cỏ: Khi bóng đá phong trào TP HCM lan tỏa yêu thương

(NLĐO) - Mỗi độ xuân về, bóng đá phong trào TP HCM lại rộn ràng những trận cầu thiện nguyện, hội tụ danh thủ Việt Nam, trao gửi các phần quà Tết ý nghĩa

Bài học không được phép quên của CLB Công an Hà Nội và bóng đá Việt Nam

(NLĐO) - CLB Công an Hà Nội đã nhận một cú “đánh” đau không đến từ chuyên môn, mà từ quy trình quản trị.

Từ chuyện bóng đá châu Âu chúc Tết người Việt

(NLĐO) - Đằng sau lời chúc Tết của các CLB hàng đầu thế giới gửi đến cổ động viên Việt Nam là câu chuyện về khát vọng vươn mình của bóng đá nước nhà.

    Thông báo