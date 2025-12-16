HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Bóng chuyền nữ Việt Nam thua điểm quyết định vì hết quyền khiếu nại?

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan đã khép lại và để lại nhiều tranh cãi xoay quanh pha bóng quyết định.

Tối 15-12, sau hơn hai giờ rượt đuổi nghẹt thở, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào set 5 với tinh thần hưng phấn và đã có thời điểm chạm tay vào chiến thắng khi dẫn trước 10-5. Tuy nhiên, đúng ở khoảnh khắc áp lực nhất, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng. Chủ nhà Thái Lan dẫn ngược 24-23, đẩy tuyển Việt Nam vào thế sinh tử ở điểm cuối cùng.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thua vì hết quyền khiếu nại? - Ảnh 1.

Tình huống gây tranh cãi trong trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33

Trong pha phát bóng của Pimpichaya Kokram về phía cuối sân, người đứng gần nhất của Việt Nam là Hoàng Thị Kiều Trinh đã chủ động né bóng và lập tức ra hiệu cho rằng bóng đã ra ngoài. Dù vậy, trọng tài dây phất cờ xác định bóng trong sân, mang về điểm số quyết định giúp Thái Lan thắng 25-23 ở set cuối, qua đó giành HCV lần thứ 15 liên tiếp.

Theo luật hệ thống khiếu nại video (Video Challenge) do Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) ban hành, mỗi đội chỉ được sử dụng tối đa 2 lần khiếu nại sai. Ở tình huống tranh cãi nêu trên, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không thể yêu cầu khiếu nại vì đã sử dụng hết quyền sau 2 tình huống khiếu nại bóng chạm chắn và chạm lưới trước đó đều không thành công.

Mới đây, truyền thông Thái Lan đã lan truyền hình ảnh chụp từ phía sau trọng tài kỹ thuật trong trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games vừa qua. Theo đó, bóng được cho là đã chạm vạch. Dựa vào luật của FIVB, bóng vẫn được tính là trong sân dù chỉ một phần bóng chạm vạch vôi trắng. Như vậy, quyết định của trọng tài là hoàn toàn chính xác.

Dù thêm một lần lỡ hẹn với HCV SEA Games, màn trình diễn kiên cường, sòng phẳng của các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trước nhà đương kim vô địch cho thấy bóng chuyền nữ Việt Nam đã tiến rất gần đến đỉnh cao khu vực. Sau trận đấu, ông Kiattipong Radchatagriengkai, HLV trưởng tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan cho biết đội tuyển nữ Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh trong những năm gần đây và gây nhiều khó khăn cho đại diện nước chủ nhà.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thua vì hết quyền khiếu nại? - Ảnh 2.

Hình ảnh trên màn hình của trọng tài kỹ thuật cho thấy bóng vẫn trong sân (Ảnh: Volleyballthailand)

Trước SEA Games 33, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã treo thưởng 1 tỉ đồng nếu tuyển nữ giành HCV và 200 triệu đồng nếu đoạt HCB. Tuy nhiên, sau màn trình diễn đầy ấn tượng trước Thái Lan, những cô gái Việt Nam đã được thưởng đến 500 triệu đồng dù không thể bước lên bục cao nhất. Đây vừa là sự công nhận cho những nỗ lực của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, vừa phản ánh hy vọng rằng giấc mơ vàng sẽ không còn dang dở ở những kỳ đại hội tới.

Tin liên quan

Bóng chuyền nữ chưa thể đổi màu huy chương

Bóng chuyền nữ chưa thể đổi màu huy chương

Người hâm mộ Việt Nam có thể tiếc cho đội bóng của mình có đến 4 cơ hội giành chiến thắng nhưng lại không tận dụng được

SEA Games 33 ngày 15-12: Bóng chuyền nữ nhận ngôi á quân

(NLĐO) – Không có câu chuyện cổ tích nào được viết lại giữa thời hiện đại khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại thua Thái Lan ở trận chung kết

Dấu ấn của thế hệ trẻ tại SEA Games 33

(NLĐO) - SEA Games 33 là kỳ đại hội đặc biệt nhất trong lịch sử thể thao Đông Nam Á bởi làn sóng “trẻ hóa” mạnh mẽ.

đội tuyển nữ việt nam tuyển Việt Nam Bóng chuyền nữ Việt Nam bóng chuyền nữ SEA Games 33
