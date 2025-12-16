Bóng chuyền nữ chưa thể đổi màu huy chương

Vươn lên mạnh mẽ như một thế lực mới của bóng chuyền khu vực trong 2 thập niên qua, thế nhưng tuyển nữ Việt Nam lại chưa thể làm hơn người Thái tại SEA Games 33.

Bỏ lại sau lưng lịch sử đối đầu với 11 trận chung kết toàn thua kể từ năm 2001, tuyển Việt Nam khiến người Thái phải vất vả đến tận cùng trong trận chiến vì ngôi hậu tại Bangkok vào chiều 15-12. Lần đầu tiên tuyển Thái Lan để mất điểm ván thứ nhất của một trận chung kết SEA Games; lần đầu tiên họ bị đối thủ bắt kịp dù dẫn trước 2 ván trận chung kết; lần đầu tiên họ phải chơi một trận chung kết 5 ván và phải cứu đến 4 match-point (điểm thua trận) để lật ngược tình thế.

Bóng chuyền nữ Việt Nam nhận HCB tại SEA Games 33 (Ảnh: NGỌC LINH)

Quá nhiều "lần đầu tiên" đe dọa đế chế của người Thái trong làng bóng chuyền nữ khu vực. Người hâm mộ Việt Nam có thể tiếc cho đội bóng của mình có đến 4 cơ hội giành chiến thắng nhưng lại không tận dụng được. Mọi người càng tiếc hơn khi tuyển Việt Nam hết quyền xem VC (video challenge), nếu không, cú đánh bóng dường như đã ra ngoài sân của người Thái chưa biết sẽ còn dẫn trận chung kết đến điểm giới hạn nào, kể cả việc chủ nhà thua trận.

Kết cục đã an bài, tuyển Việt Nam không viết lại được lịch sử và phải chờ thêm một kỳ đại hội nữa để có thể tạo sự khác biệt.

Câu chuyện của bóng chuyền cũng đang phản ánh toàn bộ thực trạng của các đoàn thể thao ở kỳ SEA Games lần này, đó là người Thái đang có bước tiến khủng khiếp. Họ bỏ xa phần còn lại của SEA Games, trong đó có Việt Nam, với số huy chương vàng vượt trội và chưa có dấu hiệu dừng lại sau sáu ngày tranh tài.

Số lượng HCV giảm nhanh trong 2 ngày qua, TTVN đành phải chờ thêm những màn bùng nổ cho dù những môn thế mạnh, các nội dung mũi nhọn của chúng ta không còn nhiều. Nguyễn Thị Oanh có thể hoàn tất "cú hat-trick vàng", hay các đội bóng đá trong nhà lẫn futsal của Việt Nam đều giành huy chương vàng, thứ hạng hiện tại của chúng ta trong top 3 khó lòng thay đổi trong những ngày tới.

TTVN vẫn có quyền trông chờ vào màn trình diễn của từng đội tuyển, vừa để hoàn thành chỉ tiêu thành tích đã đăng ký, vừa bảo đảm tính kế thừa về chu trình tập luyện - thi đấu để chuẩn bị cho các cuộc tranh tài quan trọng trong tương lai, trước mắt là ASIAD 2026 và xa hơn một chút là Olympic 2028. Nữ võ sĩ wushu Dương Thúy Vy bộc bạch cô chủ động hy sinh thành quả tại SEA Games để tăng độ khó, rèn bản lĩnh cho tương lai, mới biết TTVN đã và đang chuẩn bị cho hành trình xa hơn, cao hơn, mạnh hơn ở phía trước.