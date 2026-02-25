HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

Bóng đá Anh áp đảo ở vòng 1/8 Champions League

Đăng Minh

(NLĐO) – Lần đầu tiên trong lịch sử có tới 6 đại diện Ngoại hạng Anh cùng lúc giành quyền vào vòng 16 đội Champions League.

Champions League 2025-2026 đang chứng kiến sự thống trị áp đảo của các đội bóng Anh với cả 6 đội gồm Man City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham và Newcastle đồng loạt góp mặt ở vòng knock-out, tạo nên cột mốc đáng nhớ.

Thực tế, đây là lần đầu tiên cả 6 CLB Anh cùng tiến sâu đến vòng 1/8, vượt trội so với các nền bóng đá hàng đầu châu Âu khác.

Bóng đá Anh áp đảo ở vòng 1/8 Champions League - Ảnh 1.

Newcastle giúp bóng đá Anh có 6 đại diện lọt vào vòng 1/8 Champions League 2025-2026.

Trong số này, Newcastle là cái tên gây chú ý nhất khi lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng 16 đội Champions League.

Đoàn quân dưới trướng HLV Eddie Howe vượt qua Qarabag với tổng tỉ số 9-3 ở vòng play-off, trong đó thắng 6-1 trên sân khách ở lượt đi và 3-2 trên sân nhà khi tái đấu.

Đây cũng là đại diện Anh giành vé muộn nhất, hoàn tất bức tranh toàn diện của Premier League tại vòng knock-out Champions League mùa này.

Bóng đá Anh áp đảo ở vòng 1/8 Champions League - Ảnh 2.

Arsenal vào vòng 1/8 với thành tích toàn thắng 8 trận vòng bảng Champions League 2025-2026. Ảnh: AP

Arsenal đang khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi vào vòng 1/8 với thành tích toàn thắng 8 trận vòng bảng.

Liverpool tiếp tục duy trì bản lĩnh ở đấu trường châu Âu khi xếp vị trí thứ 3, trong khi Chelsea, Tottenham, Man City đều góp mặt trong tốp 8 vòng bảng.

Sự áp đảo của bóng đá Anh càng trở nên rõ nét khi so sánh với các giải đấu hàng đầu khác. 

Serie A đối diện nguy cơ sạch bóng đại diện ở vòng 1/8 đội khi Inter Milan đã bị Bodo/Glimt loại ngay ở vòng play-off.

Juventus và Atalanta cũng đối mặt nguy cơ dừng bước vòng play-off, trong khi Napoli đã sớm bị loại ngay vòng bảng.

La Liga vẫn duy trì sự hiện diện với những tên tuổi như Barcelona, Atletico Madrid (khả năng cao còn cả Real Madrid) nhưng ngay cả khi đó số lượng cũng không thể sánh bằng Premier League.

Tương tự, Bundesliga và Ligue 1 cũng chỉ còn lại vài đại diện, không đủ tạo nên sức cạnh tranh về số đông như các CLB Anh.

Việc 6 CLB cùng tiến vào vòng 1/8 cho thấy sự đồng đều hiếm thấy của Premier League, nơi không chỉ các "ông lớn" mà cả những đội bóng đang vươn lên như Newcastle cũng đủ sức cạnh tranh ở sân chơi châu lục.

Với lực lượng hùng hậu, kinh nghiệm dày dạn và phong độ ổn định, các đại diện Ngoại hạng Anh đang đứng trước cơ hội lớn tiếp tục thống trị Champions League mùa này.

Nếu duy trì phong độ, viễn cảnh nhiều đội bóng Anh cùng tiến sâu, thậm chí tạo nên một trận chung kết "toàn Anh" hoàn toàn có thể xảy ra.

