Mưa bàn thắng của Newcastle tiễn Qarabag rời Champions League

Nắm lợi thế cực lớn sau chiến thắng 6-1 ở lượt đi, HLV Eddie Howe mạnh dạn xoay tua đội hình Newcastle khi quay về sân nhà St James' Park. "Chích chòe" nhập cuộc như vũ bão trước sự cổ vũ của các cổ động viên và sớm mang lại niềm vui cho tất cả.



Sandro Tonali mở tỉ số sớm cho "Chích chòe"

Phút thứ 4, Sandro Tonali nhanh chân đệm bóng ghi bàn Champions League đầu tiên trong sự nghiệp sau tình huống thủ môn Mateusz Kochalski cản phá cú đánh đầu của William Osula. Chưa kịp ổn định đội hình, Qarabag tiếp tục nhận bàn thua khi Harvey Barnes tạt chuẩn xác để Joelinton sút vôlê tung nóc lưới, nâng tỉ số lên 2-0 chỉ sau 80 giây.

Joelinton đào sâu cách biệt chỉ sau 6 phút bóng lăn

Thế trận tưởng như an bài sớm khiến nhịp độ trận đấu có phần giảm nhiệt. Tuy nhiên, đại diện Azerbaijan dần lấy lại sự tự tin. Phút 30, Elvin Cafarguliyev buộc thủ môn Aaron Ramsdale phải cứu thua bằng chân ở cột gần. Trước khi hiệp một khép lại, Camilo Durán cũng khiến khán giả chủ nhà thót tim bằng cú sút xa buộc Ramsdale phải đẩy bóng qua xà.

Camilo Durán rút ngắn tỉ số cho Qarabag

Sven Botman (giữa) ghi bàn thứ ba cho Newcastle

Sau giờ nghỉ, nỗ lực của Qarabag được đền đáp. Phút 51, Durán bứt tốc vượt qua Dan Burn rồi dứt điểm chìm hạ Ramsdale, rút ngắn còn 1-2. Nhưng niềm hy vọng của đội khách chỉ tồn tại đúng một phút. Từ quả phạt góc của Kieran Trippier, Sven Botman bật cao đánh đầu mạnh mẽ, tái lập khoảng cách hai bàn cho Newcastle.

Không buông xuôi, Qarabag tiếp tục vùng lên. Sau khi Dan Burn để bóng chạm tay trong vòng cấm, Marko Janković sút phạt đền bị Ramsdale cản phá, nhưng Cafarguliyev kịp đá bồi thành công, rút ngắn tỉ số còn 2-3.

Elvin Cafarguliyev suýt giúp Qarabag gỡ hòa

Những phút cuối diễn ra cởi mở với cơ hội cho cả hai đội, song không có thêm bàn thắng nào. Newcastle khép lại trận đấu với chiến thắng thứ tư liên tiếp trên sân nhà tại Champions League mùa này, đồng thời cân bằng kỷ lục sáu trận thắng trong một mùa giải của CLB.

Newcastle ghi bàn nhiều nhất Champions League

Với tổng tỉ số 9-3 sau hai lượt, thầy trò Eddie Howe hiên ngang vào vòng 1/8 và sẽ chờ đối thủ tiếp theo là Barcelona hoặc Chelsea. Trong khi đó, Qarabag dừng bước nhưng vẫn có thể tự hào về hành trình quả cảm trước một đối thủ vượt trội.