HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Mưa bàn thắng của Newcastle tiễn Qarabag rời Champions League

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Newcastle chính thức đặt chân vào vòng 1/8 Champions League sau khi thắng áp đảo Qarabag với tổng tỉ số 9-3 ở loạt trận play-off đầy ấn tượng.

Nắm lợi thế cực lớn sau chiến thắng 6-1 ở lượt đi, HLV Eddie Howe mạnh dạn xoay tua đội hình Newcastle khi quay về sân nhà St James' Park. "Chích chòe" nhập cuộc như vũ bão trước sự cổ vũ của các cổ động viên và sớm mang lại niềm vui cho tất cả.

Mưa bàn thắng của Newcastle tiễn Qarabag rời Champions League - Ảnh 1.

Sandro Tonali mở tỉ số sớm cho "Chích chòe"

Phút thứ 4, Sandro Tonali nhanh chân đệm bóng ghi bàn Champions League đầu tiên trong sự nghiệp sau tình huống thủ môn Mateusz Kochalski cản phá cú đánh đầu của William Osula. Chưa kịp ổn định đội hình, Qarabag tiếp tục nhận bàn thua khi Harvey Barnes tạt chuẩn xác để Joelinton sút vôlê tung nóc lưới, nâng tỉ số lên 2-0 chỉ sau 80 giây.

Mưa bàn thắng của Newcastle tiễn Qarabag rời Champions League - Ảnh 2.

Joelinton đào sâu cách biệt chỉ sau 6 phút bóng lăn

Thế trận tưởng như an bài sớm khiến nhịp độ trận đấu có phần giảm nhiệt. Tuy nhiên, đại diện Azerbaijan dần lấy lại sự tự tin. Phút 30, Elvin Cafarguliyev buộc thủ môn Aaron Ramsdale phải cứu thua bằng chân ở cột gần. Trước khi hiệp một khép lại, Camilo Durán cũng khiến khán giả chủ nhà thót tim bằng cú sút xa buộc Ramsdale phải đẩy bóng qua xà.

Mưa bàn thắng của Newcastle tiễn Qarabag rời Champions League - Ảnh 3.

Camilo Durán rút ngắn tỉ số cho Qarabag

Mưa bàn thắng của Newcastle tiễn Qarabag rời Champions League - Ảnh 4.

Sven Botman (giữa) ghi bàn thứ ba cho Newcastle

Sau giờ nghỉ, nỗ lực của Qarabag được đền đáp. Phút 51, Durán bứt tốc vượt qua Dan Burn rồi dứt điểm chìm hạ Ramsdale, rút ngắn còn 1-2. Nhưng niềm hy vọng của đội khách chỉ tồn tại đúng một phút. Từ quả phạt góc của Kieran Trippier, Sven Botman bật cao đánh đầu mạnh mẽ, tái lập khoảng cách hai bàn cho Newcastle.

TIN LIÊN QUAN

Không buông xuôi, Qarabag tiếp tục vùng lên. Sau khi Dan Burn để bóng chạm tay trong vòng cấm, Marko Janković sút phạt đền bị Ramsdale cản phá, nhưng Cafarguliyev kịp đá bồi thành công, rút ngắn tỉ số còn 2-3.

Mưa bàn thắng của Newcastle tiễn Qarabag rời Champions League - Ảnh 5.

Elvin Cafarguliyev suýt giúp Qarabag gỡ hòa

Những phút cuối diễn ra cởi mở với cơ hội cho cả hai đội, song không có thêm bàn thắng nào. Newcastle khép lại trận đấu với chiến thắng thứ tư liên tiếp trên sân nhà tại Champions League mùa này, đồng thời cân bằng kỷ lục sáu trận thắng trong một mùa giải của CLB.

Mưa bàn thắng của Newcastle tiễn Qarabag rời Champions League - Ảnh 6.

Newcastle ghi bàn nhiều nhất Champions League

Với tổng tỉ số 9-3 sau hai lượt, thầy trò Eddie Howe hiên ngang vào vòng 1/8 và sẽ chờ đối thủ tiếp theo là Barcelona hoặc Chelsea. Trong khi đó, Qarabag dừng bước nhưng vẫn có thể tự hào về hành trình quả cảm trước một đối thủ vượt trội.

Leverkusen hòa 0-0 trên sân nhà với Olimpiacos nhưng vẫn là đội đi tiếp nhờ chiến thắng 2-0 trận lượt đi hồi tuần trước. Đối thủ tiếp theo của họ tại vòng 1/8 Champions League sẽ là một trong hai ứng viên vô địch hàng đầu Bayern Munich hoặc Arsenal.

Tin liên quan

Bodo/Glimt loại sốc đương kim á quân châu Âu Inter Milan

Bodo/Glimt loại sốc đương kim á quân châu Âu Inter Milan

(NLĐO) - Bodo/Glimt tạo nên cú địa chấn lớn khi loại á quân châu Âu Inter Milan bằng chiến thắng ở cả hai lượt đấu play-off Champions League.

Sørloth thành người hùng, Atletico Madrid nhấn chìm Brugge vòng play-off Champions League

(NLĐO) – Không tái hiện nổi màn trình diễn quả cảm như trận lượt đi hồi tuần trước, Club Brugge thua 1- 4 khi tái đấu với Atletico Madrid, dừng bước cúp châu Âu

Play-off Champions League: Real Madrid tái đấu Benfica, PSG đụng derby nước Pháp

(NLĐO) - Lễ bốc thăm vòng play-off Champions League 2025-2026 đã mở ra nhiều trận đấu đầy kịch tính.

Joelinton vòng play-off Champions League newcastle Sandro Tonali Newcastle 3-2 Qarabag
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo