HLV Newcastle nói gì khi lần đầu vào vòng 1/8 Champions League?

Newcastle chính thức góp mặt ở vòng knock-out UEFA Champions League 2025-2026 sau khi đánh bại Qarabag ở vòng play-off.

Ở trận lượt về diễn ra 25-2 (giờ Hà Nội), đại diện Ngoại hạng Anh giành chiến thắng 3-2 trên sân nhà St James’ Park, qua đó khép lại cặp đấu với tổng tỷ số 9-3 sau 2 lượt trận.

Trung vệ Sven Botman ấn định chiến thắng 3-2 cho Newcastle trước Qarabag ở lượt về play-off Champions League hôm 25-2. Ảnh: PA

"Chích choè" trước đó đã tạo lợi thế cực lớn với chiến thắng 6-1 trên sân khách ở lượt đi, gần như đặt một chân vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, trận lượt về vẫn diễn ra hấp dẫn với nhiều diễn biến đáng chú ý và không thiếu kịch tính.

Thầy trò Eddie Howe khởi đầu như mơ khi sớm áp đảo đối thủ đến từ Azerbaijan. Họ mở tỉ số nhờ công của Sandro Tonali sau pha phản công nhanh ở ngay phút thứ 4. Chỉ 2 phút sau, đến lượt Joelinton nhân đôi cách biệt ở phút 6, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 2-0.

Tuy nhiên, Qarabag đã cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường trong hiệp 2. Đội khách rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 50 nhờ công Camilo Duran nhưng chỉ 2 phút sau Newcastle tái lập cách biệt khi Sven Botman ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên khi Qarabag được hưởng phạt đền và Elvin Jafarguliyev thực hiện thành công ở phút 57, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Đó cũng là tất cả những gì đội khách làm được khi Newcastle kiểm soát tốt phần còn lại của trận đấu để bảo toàn chiến thắng.

Đánh bại đại diện Azerbaijan với tổng tỉ số 9-3, đại diện Anh hiên nganh đi tiếp với cột mốc lần đầu tiên vào vòng 16 đội Champions League.

HLV Eddie Howe đầy tự hào khi nói về cột mốc lịch sử của đội bóng Anh: "Việc lọt vào vòng 16 đội của giải đấu này là một thành tích đáng kinh ngạc… Chúng tôi muốn biến những khoảnh khắc này trở thành lịch sử".

Dù giành vé đi tiếp khá thuyết phục nhưng màn trình diễn của Newcastle vẫn để lại những lo ngại nhất định, đặc biệt ở hàng phòng ngự khi họ để thủng lưới 2 bàn ngay trên sân nhà. Điều này cũng được HLV Eddie Howe thẳng thắn thừa nhận sau trận đấu.

Chiến lược gia người Anh cho rằng Newcastle đã có dấu hiệu mất tập trung và xuống sức ở cuối trận, tạo điều kiện để Qarabag vùng lên.

"Với lịch thi đấu dày đặc, vấn đề thể lực và sự ổn định trong suốt 90 phút sẽ là yếu tố then chốt nếu đội bóng muốn tiến sâu hơn tại Champions League"- ông nhấn mạnh.

Việc lần đầu góp mặt ở vòng knock-out đánh dấu bước tiến lớn của Newcastle trong hành trình trở lại sân chơi châu lục. Từ một đội bóng tầm trung, Newcastle đang dần khẳng định tham vọng cạnh tranh với các ông lớn châu Âu.

Tuy nhiên, thử thách phía trước với Newcastle sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều khi họ khả năng cao phải đối đầu những đối thủ giàu kinh nghiệm như Barcelona hay Chelsea FC ở vòng 1/8.



