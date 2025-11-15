HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

FAM vẫn đang kéo dài thời gian, chưa kháng cáo lên CAS vì FIFA

Quốc An

(NLĐO) - Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang "kéo dài thời gian" khi chưa nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vì FIFA.

Người hâm mộ bóng đá Malaysia vẫn đang đứng ngồi không yên trước nguy cơ ảnh hưởng lớn đến đội tuyển quốc gia vì án phạt của FIFA, hay AFC. Tuy nhiên, FAM vẫn đang tỏ ra ung dung khi chưa thực hiện việc kháng cáo lên CAS.

Theo tờ New Straits Times, quan điểm của FAM là họ sẽ chỉ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau khi nhận được lời giải thích đầy đủ bằng văn bản từ FIFA về các lệnh trừng phạt.

“Chúng tôi đang chờ bản giải trình chi tiết. Nếu chưa nhận được tài liệu đầy đủ từ FIFA, FAM không thể phản hồi hay thực hiện thêm bất kỳ bước nào tiếp theo” - NST dẫn lời Quyền chủ tịch FAM, ông Datuk Yusoff Mahadi.

FAM vẫn đang kéo dài thời gian, chưa kháng cáo lên CAS vì FIFA - Ảnh 1.

Lãnh đạo FAM thừa nhận vụ việc cần được xử lý hết sức thận trọng vì tác động lớn tới liên đoàn lẫn đội tuyển quốc gia, đặc biệt trong giai đoạn Malaysia đang hướng đến các mục tiêu tại đấu trường châu lục.

Ngay khi nhận đủ giải trình từ FIFA, FAM sẽ có 21 ngày để nộp đơn kháng cáo lên CAS - bước đi được xem là quyết định cho tương lai của bóng đá Malaysia trong vụ việc gây chấn động này.

Trước đó, ngày 3-11, FIFA đã ra thông báo bác đơn kháng cáo và giữ nguyên án phạt gồm 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM và treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch.

Mỗi cầu thủ còn bị phạt thêm 2.000 franc Thụy Sĩ vì cáo buộc làm giả giấy tờ trong hồ sơ nhập tịch. Danh sách gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Trong khi đó, AFC cũng đang chờ kết quả cuối cùng từ việc FAM kháng cáo lên CAS để đưa ra hình thức xử lý.

Tuy nhiên, tuyển Malaysia hiện gần như sẽ đối mặt hình phạt xử thua với tỉ số 0-3 ở 2 trận đấu với Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

