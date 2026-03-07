HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Bóng đá “mắc kẹt” giữa bất ổn toàn cầu

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Thế giới đang ở một trong những thời điểm cực kỳ nhạy cảm, và bóng đá cũng không thể hoạt động bình thường giữa những bất ổn an ninh.

Trước đây, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) từng khẳng định: "Thể thao không liên quan đến chính trị". Dù vậy, những diễn biến mới nhất tại Trung Đông và Mexico đã cho thấy các biến động an ninh đang tác động trực tiếp, thậm chí làm tê liệt nhiều hoạt động thể thao quốc tế.

Bóng đá “mắc kẹt” giữa bất ổn toàn cầu - Ảnh 1.

Đội tuyển Iraq chưa thể xin thị thực nhập cảnh vào Mexico (Ảnh: AFC)

Một trong những ví dụ điển hình là trường hợp của đội tuyển quốc gia Iraq. Đại diện Tây Á này sắp sửa bước vào trận play-off liên lục địa để giành tấm vé tham dự World Cup 2026. Theo dự kiến, loạt play-off liên lục địa sẽ được tổ chức tại Mexico từ ngày 26 đến 31-3 tới.

Hiện tại, trước tình hình căng thẳng tại Trung Đông, HLV trưởng của Iraq là Graham Arnold vẫn đang "mắc kẹt" tại UAE vì lệnh đóng cửa không phận. Ngoài ra, nhiều đại sứ quán cũng đã "đóng băng", bao gồm cả cơ quan ngoại giao của Mexico ở khu vực Tây Á. Điều này khiến một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện tuyển Iraq chưa thể xin thị thực nhập cảnh vào Mexico.

TIN LIÊN QUAN

Bên cạnh đó, những khó khăn của Iraq chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn. Ngay ở Mexico, quốc gia đồng đăng cai World Cup sắp tới, ban tổ chức cũng phải đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng.

Cuối tháng 2 vừa qua, tình trạng bạo lực liên quan đến các băng nhóm tội phạm tại quốc gia Bắc Mỹ này đã khiến hơn 12.000 người mất tích. Đáng chú ý, bạo lực nổ ra ở Guadalajara, một trong 3 thành phố sẽ tổ chức các trận đấu của World Cup 2026 tại Mexico.

Mới đây, người đứng đầu Trung tâm Điều phối World Cup của Mexico Roman Villalvazo Barrios cho biết nước này chuẩn bị triển khai kế hoạch "Kukulkan" nhằm đảm bảo an ninh tại giải đấu mùa hè này. 

Theo đó, 20.000 quân nhân, 55.000 cảnh sát, 24 máy bay, hệ thống chống máy bay không người lái và chó nghiệp vụ sẽ được huy động để bảo vệ người hâm mộ và các đội tuyển đến Mexico dự World Cup.

Bóng đá “mắc kẹt” giữa bất ổn toàn cầu - Ảnh 2.

Qatar nhiều khả năng không thể tổ chức trận Finalissima vì làn sóng leo thang quân sự (Ảnh: AS)

Ngay tại Trung Đông, các trận đấu tại cả 3 giải cấp CLB của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khu vực phía Tây đều bị tạm hoãn vô thời hạn. Ở Qatar, nơi sẽ diễn ra trận Siêu cúp Liên lục địa (Finalissima) giữa Argentina và Tây Ban Nha ngày 27-3, tình hình cũng không khả quan hơn. 

Có khoảng 5.000 người Tây Ban Nha đang "mắc kẹt" tại Doha, bao gồm vợ và đứa con 3 tháng tuổi của cầu thủ Raúl de Tomás.

Khi cả thế giới đang trông chờ đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong chưa đầy 100 ngày nữa. Thể thao, dù mang tinh thần đoàn kết và hòa bình, vẫn khó tránh khỏi việc bị cuốn vào vòng xoáy của những biến động ngoài sân cỏ.


Tin liên quan

Tranh luận quanh suất dự World Cup của Iran

Tranh luận quanh suất dự World Cup của Iran

Tấm vé dự World Cup 2026 của Iran đang trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khi chiến sự tại Trung Đông ngày càng căng thẳng.

Đội bóng nào sẽ thay Iran dự World Cup 2026?

(NLĐO) – Khả năng dự World Cup 2026 của Iran đang bị đặt dấu hỏi khi xung đột tại Trung Đông leo thang, bắt nguồn từ các cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành

Ronaldo "bỏ chạy" cùng gia đình đến Tây Ban Nha vì chiến sự ở Trung Đông

(NLĐO) - Giữa tình hình chiến sự lan rộng tại Trung Đông, Ronaldo được cho đã rời Ả Rập Saudi bằng chuyên cơ riêng để đến Tây Ban Nha.

Mexico Ả Rập Saudi Trung Đông đảm bảo an ninh World Cup 2026 bóng đá thế giới Liên đoàn bóng đá thế giới bất ổn an ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo