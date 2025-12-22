Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia bị FIFA và FAM cùng điều tra

Theo truyền thông Malaysia, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Noor Azman Rahman, người đang bị đình chỉ công tác, đang đối mặt với hai cuộc điều tra song song từ FIFA và Ủy ban Kỷ luật FAM.

Trước đó, Ủy ban điều tra Độc lập (IIC) đã đưa ra kết quả báo cáo và chỉ đích danh ông Noor Azman là người đứng sau trực tiếp ra lệnh cho các cấp dưới làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia.

Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi cũng xác nhận FIFA đã chính thức liên hệ với FAM để tiến hành điều tra về vị Tổng Thư ký này.

“Chúng tôi nhận được mail từ FIFA vài ngày trước, thông báo sẽ điều tra ông Noor Azman. FIFA muốn làm rõ toàn bộ quy trình, mức độ liên quan của ông này cũng như cách các bộ hồ sơ được gửi đi” - ông Yusoff chia sẻ.

Tổng Thư ký FAM đối mặt hai cuộc điều tra song song từ FAM và FIFA (Ảnh: NST)

Trước đó, dựa theo kiến nghị của IIC do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu, FAM họp khẩn trong trưa nay và ra 3 quyết định hành động quan trọng. Gồm: Trình báo vụ việc lên cảnh sát để mở đường cho cuộc điều tra toàn diện; FAM cũng cam kết siết chặt, cải tổ quy trình quản lý và đăng ký cầu thủ nhập tịch nhằm ngăn chặn sai phạm tái diễn;

Cuối cùng là lệnh đình chỉ công tác đối với Tổng Thư ký Noor Azman tiếp tục được duy trì, đồng thời đưa hồ sơ sang Ủy ban Kỷ luật để xử lý theo quy định.

Về việc nhập tịch gian lận cầu thủ cho tuyển Malaysia, FAM đã bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỉ đồng). Gần nhất, FIFA đã xử thua 0-3 Malaysia đồng thời ở ba trận giao hữu quốc tế cấp độ 1 gặp Cape Verde (29-5), Singapore (4-9) và Palestine (8-9) vì sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định.

Nhóm cầu thủ gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đã bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và treo giò 12 tháng.

Hiện FAM đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nhằm hủy bỏ án phạt và đang chờ phán quyết cuối cùng.