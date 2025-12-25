FAM lao đao vì án phạt FIFA, thiệt hại có thể vượt 52 tỉ đồng

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất lịch sử sau khi FIFA ra án phạt liên quan đến việc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc dùng hồ sơ giả mạo. Tổng thiệt hại tài chính được ước tính vượt mốc 8 triệu RM (hơn 52 tỉ đồng), kéo theo nhiều hệ lụy nặng nề cả trong và ngoài sân cỏ.

Theo đó, FIFA phạt FAM 350.000 CHF (hơn 11,6 tỉ đồng), đồng thời treo giò 12 tháng đối với các cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero; mỗi người còn bị phạt thêm 2.000 CHF. FAM hiện kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng riêng chi phí pháp lý cho quá trình này có thể đã ngốn hơn 1,2 triệu RM (hơn 7,8 tỉ đồng), bao gồm phí đăng ký, thuê luật sư và chuyên gia.

Theo tờ New Straitstimes dẫn lời chuyên gia và nhà bình luận Datuk Dr Pekan Ramli, tổng chi phí FAM đã chi hoặc sẽ phải chi, gồm tiền phạt, phí pháp lý và các khoản liên quan đã vượt 3 triệu RM (gần 20 tỉ đồng), và con số cuối cùng có thể còn tăng mạnh.

“Án phạt, treo giò cầu thủ, sụt giảm giá trị thị trường và nguy cơ tụt hạng FIFA đã khiến FAM chao đảo từ từ gốc", ông nhận định.

Hệ lụy còn lan sang các cầu thủ khi giá trị chuyển nhượng bị kéo về 0. CLB Unionistas de Salamanca đã chấm dứt hợp đồng với Palmero, trong khi Machuca, Holgado và Figueiredo đối diện nguy cơ mất hàng trăm nghìn RM tiền lương. FIFA cũng hủy kết quả các trận của Malaysia trước Cape Verde, Singapore và Palestine, xử thua 0-3, khiến đội tuyển tụt 5 bậc, xuống hạng 121 thế giới.

Nguy cơ kiện đòi bồi thường từ các cầu thủ bị treo giò có thể khiến FAM gánh thêm hàng triệu RM. Theo ông Pekan, thiệt hại lớn nhất là uy tín quốc gia: “Malaysia có thể cần hàng chục năm để khôi phục hình ảnh, trong bối cảnh nhà tài trợ và người hâm mộ dần mất niềm tin, còn các chương trình nhập tịch bị đặt dấu hỏi lớn”.

Trong ngày hôm qua, Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi xác nhận Bank Islam đã liên hệ với FAM, nhưng nhấn mạnh rằng đó không phải là động thái chấm dứt tài trợ.

Ông Yusoff cho biết hai bên đã tổ chức nhiều cuộc họp trao đổi. Nhà tài trợ này sẽ chờ kết luận cuối cùng từ các quy trình xử lý của chúng tôi trước khi đưa ra quyết định.

Tuy nhiên, truyền thông Malaysia đã phát logo Bank Islam đã không xuất hiện trên các bảng quảng cáo quanh sân ở trận Malaysia gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 11, đồng thời cũng biến mất khỏi website chính thức của FAM, khiến dư luận dấy lên nhiều đồn đoán.