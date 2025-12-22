FAM có quyết định về vụ "nhập tịch lậu" từ báo cáo của Uỷ ban điều tra độc lập

Trưa nay (22-12), Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức lên tiếng giữa làn sóng chỉ trích liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch, và cách quyết định xử lý từ báo cáo của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC).

Sau cuộc họp tại trụ sở FAM do Quyền Chủ tịch Datuk Wira Mohd Yusoff Mahadi chủ trì, ba quyết định quan trọng được công bố trong bối cảnh bóng đá Malaysia chịu sức ép lớn về công tác quản trị và tính minh bạch.

Trọng tâm cuộc họp xoay quanh báo cáo của IIC, do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu. Báo cáo chỉ ra hai vấn đề nghiêm trọng gồm những bất cập trong quy trình cấp quốc tịch và dấu hiệu làm giả, gian lận hồ sơ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch.

Đặc biệt, Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman được Uỷ ban điều tra nhận định là người đứng sau vụ việc, trực tiếp chỉ đạo nhân sự tải và nộp bộ hồ sơ lên FIFA, dù không thể thu thập bản gốc giấy khai sinh viết tay từ Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (JPN).

FIFA trước đó đã phán quyết xử thua 3 trận đấu của Malaysia

Tiếp thu khuyến nghị của IIC, FAM thống nhất ba quyết định then chốt gồm: Thứ nhất - chính thức trình báo vụ việc lên cảnh sát để mở đường cho cuộc điều tra toàn diện; Thứ hai - FAM cam kết siết chặt, cải tổ quy trình quản lý và đăng ký cầu thủ nhập tịch nhằm ngăn chặn sai phạm tái diễn;

Cuối cùng - lệnh đình chỉ công tác đối với Tổng Thư ký Datuk Noor Azman Rahman tiếp tục được duy trì, đồng thời đưa hồ sơ sang Ủy ban Kỷ luật để xử lý theo quy định.

Gần nhất, FIFA đã ra phán quyết xử thua 0-3 Malaysia ở ba trận giao hữu quốc tế cấp độ 1 gặp Cape Verde (29-5), Singapore (4-9) và Palestine (8-9) do sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định.

Riêng trận gặp Việt Nam vẫn chưa bị xử phạt vì thuộc thẩm quyền của AFC. Quyết định chỉ được đưa ra sau khi CAS có phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo của FAM đối với FIFA.