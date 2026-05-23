Bóng đá Nhật Bản: Sức mạnh của một nền bóng đá vững chắc

Không còn đối thủ ở cấp độ trẻ

Trước đó không lâu Nhật Bản cũng thắng Trung Quốc 4-0 ở chung kết U23 châu Á. Hai trận thắng này không chỉ cho thấy sự thống trị ngày càng rõ của bóng đá Nhật Bản ở mọi cấp độ, mà còn phản ánh sự vươn lên đáng chú ý của bóng đá trẻ Trung Quốc.

Trong dòng chuyển động mạnh mẽ ấy của bóng đá châu Á, Việt Nam cũng đã có những bước tiến đáng khích lệ. Nhưng để đi xa hơn, bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn những thành công nhất thời.

Bóng đá Nhật Bản lúc này gần như không còn đối thủ ở cấp độ trẻ tại châu Á

Chiến thắng trước Trung Quốc ở trận chung kết U17 châu Á (ngày 23-5) thêm một lần cho thấy bóng đá Nhật Bản lúc này gần như không còn đối thủ ở cấp độ trẻ tại châu Á.

Điều đáng nói đây không phải thành công của riêng một thế hệ. Từ U17, U20, U23 cho đến đội tuyển quốc gia, Nhật Bản đều duy trì được sức mạnh ổn định suốt nhiều năm qua.

Họ không chỉ sở hữu những cầu thủ kỹ thuật, mà còn chơi bóng với tốc độ cao, cường độ mạnh và tư duy chiến thuật rất hiện đại.

Bóng đá Nhật Bản giờ không còn mang dáng dấp của một đội bóng châu Á truyền thống. Họ đang tiến gần hơn đến tiêu chuẩn của bóng đá châu Âu.

Đó là thành quả của cả một hệ thống được xây dựng bền bỉ suốt hơn hai thập niên học viện đào tạo phủ rộng, bóng đá học đường phát triển mạnh, giải trẻ có chất lượng cao, cầu thủ được thi đấu quốc tế từ sớm, và đặc biệt là một triết lý chơi bóng xuyên suốt ở mọi cấp độ.

Nhật Bản hôm nay không còn hướng đến mục tiêu vô địch châu Á. Điều họ theo đuổi là trở thành một đội tuyển đủ sức cạnh tranh với các nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Trung Quốc trở lại mạnh mẽ

Nếu Nhật Bản là hình mẫu của sự ổn định, thì Trung Quốc lại mang đến cảm giác của một nền bóng đá đang chuyển mình. Trong nhiều năm, bóng đá Trung Quốc từng gây thất vọng dù đầu tư rất lớn.

Họ chi tiền cho các ngôi sao ngoại, đẩy mạnh nhập tịch và cố gắng tìm thành công bằng những giải pháp ngắn hạn. Nhưng kết quả không như mong đợi.

Bóng đá Trung Quốc đang chuyển mình đầy ấn tượng

Tuy nhiên, những gì diễn ra ở U17 và U23 Asian Cup 2026 cho thấy Trung Quốc đang thay đổi hướng đi. Việc liên tiếp vào chung kết ở hai giải trẻ lớn nhất châu Á không còn là chuyện ngẫu nhiên.

Họ bắt đầu chú trọng nhiều hơn vào đào tạo trẻ, đầu tư cho học viện, tăng cường cọ xát quốc tế và xây dựng lại nền móng từ cấp độ thấp nhất.

Dĩ nhiên, khoảng cách giữa Trung Quốc và Nhật Bản vẫn còn lớn. Nhưng điều đáng lưu ý là Trung Quốc giờ đã có dấu hiệu phát triển đúng hướng hơn trước.

Với tiềm lực tài chính, dân số đông và khả năng đầu tư mạnh, nếu duy trì được chiến lược hiện tại trong nhiều năm, Trung Quốc hoàn toàn có thể tạo nên sức bật rất lớn trong tương lai.

Trong bức tranh chuyển động ấy của bóng đá châu Á, bóng đá Việt Nam (BĐVN) cũng đang cho thấy những bước tiến đáng ghi nhận. Tấm huy chương đồng U23 Asian Cup 2026 của đội U23, cùng việc U17 Việt Nam vào tứ kết châu Á và lần đầu tiên giành vé dự U17 World Cup là những cột mốc rất đáng khích lệ.

Quan trọng hơn, bóng đá trẻ Việt Nam hiện không còn chơi với tâm thế chỉ cố gắng phòng ngự và chờ phản công như trước. Các đội trẻ Việt Nam giờ tự tin hơn trong việc kiểm soát bóng, tổ chức lối chơi và triển khai bóng từ tuyến dưới.

Việc đứng đầu bảng đấu có Hàn Quốc, UAE và Yemen ở U17 Asian Cup 2026 cho thấy cầu thủ trẻ Việt Nam đã tiến bộ rõ rệt về bản lĩnh và tư duy chơi bóng.

Đó là tín hiệu tích cực cho thấy BĐVN đang dần hình thành lớp kế cận có chất lượng tốt hơn.

Dù vậy, nếu nhìn sâu vào cách Nhật Bản hay thậm chí Trung Quốc đang phát triển, BĐVN vẫn còn nhiều việc phải làm.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở chiều sâu hệ thống. BĐVN hiện vẫn phụ thuộc khá nhiều vào một vài trung tâm đào tạo như PVF, Hà Nội, Viettel hay HAGL. Trong khi đó, hệ thống đào tạo trẻ trên diện rộng chưa thật sự đồng đều.

Điều này khiến BĐVN thường mạnh theo từng lứa cầu thủ hơn là duy trì sức mạnh liên tục. Ngoài ra, hạn chế về thể hình, thể lực, tốc độ cùng cường độ thi đấu vẫn là khoảng cách lớn giữa Việt Nam với các nền bóng đá hàng đầu châu Á.

Trận thua Úc ở tứ kết U17 Asian Cup cho thấy rõ điều đó. Việt Nam có tổ chức tốt, nhưng khi đối thủ đẩy tốc độ và sức mạnh trận đấu lên cao, sự chênh lệch bắt đầu xuất hiện.

Trong khi Nhật Bản đã giải quyết được bài toán thể chất từ nhiều năm trước, thì đây vẫn là thử thách lớn của bóng đá trẻ Việt Nam hiện nay.

Không ngủ yên sau thành công

Lần đầu tiên giành vé dự U17 World Cup là cột mốc rất quan trọng với BĐVN. Nhưng điều quan trọng hơn nằm ở chặng đường phía sau giải đấu đó.

Bởi bóng đá trẻ chỉ thật sự có giá trị khi nó tạo ra được dòng chảy liên tục cho đội tuyển quốc gia. Việt Nam từng sở hữu nhiều thế hệ tài năng, nhưng chưa duy trì được sự kế thừa ổn định trong thời gian dài.

Muốn đi xa hơn BĐVN cần nâng chất lượng đào tạo trẻ trên diện rộng, cải thiện nền tảng thể chất, tăng số lượng cầu thủ ra nước ngoài thi đấu, tạo môi trường cạnh tranh cao hơn ở các giải trẻ, và xây dựng một định hướng phát triển xuyên suốt từ đội trẻ đến đội tuyển quốc gia.

Nhật Bản đã mất hơn 20 năm để tạo ra vị thế hiện tại. Trung Quốc cũng đang chấp nhận làm lại từ đầu với bóng đá trẻ.

Với Việt Nam, điều cần nhất lúc này không phải là sự nóng vội, mà là đủ kiên nhẫn để biến những thành công bước đầu thành một nền móng phát triển bền vững cho tương lai.

Nhật Bản hôm nay là hình ảnh của một nền bóng đá kiên định xây hệ thống suốt hơn 20 năm. Trung Quốc cũng đang quay lại bằng con đường tương tự sau nhiều thất bại.

Điều đó cho thấy bóng đá châu Á lúc này không còn là cuộc chơi của cảm hứng hay những thế hệ tài năng xuất hiện theo chu kỳ. Cuộc đua giờ được quyết định bởi chiều sâu đào tạo, chất lượng hệ thống và khả năng phát triển bền vững.

Với BĐVN, thành công của U17 hay tấm huy chương đồng U23 châu Á là tín hiệu đáng hy vọng, nhưng sẽ nhanh chóng trở nên vô nghĩa nếu không tiếp tục được đầu tư đúng hướng. Trong bối cảnh Nhật Bản ngày càng bỏ xa phần còn lại còn Trung Quốc đang tăng tốc mạnh mẽ từ bóng đá trẻ, con đường gần như bắt buộc của BĐVN lúc này là phải kiên trì xây nền móng dài hạn, thay vì tiếp tục chờ đợi vào những thế hệ tài năng bất chợt xuất hiện...



