Thể thao

U17 Trung Quốc: Giải mã bóng đá trẻ

HOÀNG HIỆP

Sau nhiều năm bị xem là "gã khổng lồ ngủ quên" của châu Á, bóng đá trẻ Trung Quốc đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh mạnh mẽ

Chỉ trong vài tháng đầu năm 2026, các đội trẻ Trung Quốc liên tiếp tạo dấu ấn ở đấu trường châu lục. U23 Trung Quốc lần đầu tiến vào vòng knock-out Giải U23 châu Á, thậm chí giành ngôi á quân sau đó. Còn U17 Trung Quốc gây tiếng vang lớn khi trở lại trận chung kết U17 châu Á sau 22 năm chờ đợi.

Chuyển trọng tâm

Năm ngoái, U20 Trung Quốc cũng đã thiết lập lại chuỗi 2 lần liên tiếp vào đến tứ kết châu lục sau 3 lần trước đó đều dừng bước sớm hoặc không thể vượt qua vòng loại.

Đáng chú ý, các cầu thủ trẻ Trung Quốc càng thi đấu càng tự tin. Tại sân chơi dành cho lứa U17 đang diễn ra ở Ả Rập Saudi, đại diện Đông Á bất ngờ để thua U17 Indonesia ngay trong trận ra quân. Dù vậy, họ đã lách qua "khe cửa" hẹp bằng chiến thắng 2-0 trước Qatar ở lượt cuối để giành vé dự World Cup.

Đến tứ kết rồi bán kết, cả đương kim á quân U17 Ả Rập Saudi và U17 Úc đều lần lượt dừng bước trước đội bóng quốc gia tỉ dân. Ở 2 chiến thắng này, Trung Quốc cho thấy sự chắc chắn trong khâu phòng ngự, khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh và rất biết chắt chiu cơ hội.

Trong trận bán kết mới đây, U17 Trung Quốc lẫn Úc có số pha dứt điểm gần bằng nhau. Thế nhưng, "Socceroos" lại không thể đánh bại thủ thành Qin Ziniu, còn đại diện Đông Á ghi được 2 bàn thắng và đi tiếp vào chung kết.

Đằng sau bước tiến ấy là một cuộc cải tổ mang tính hệ thống của bóng đá Trung Quốc trong khoảng 5 năm trở lại đây. Sau giai đoạn khủng hoảng tài chính khiến nhiều CLB lớn ở Chinese Super League lao đao, quốc gia này buộc phải thay đổi tư duy phát triển bóng đá. Thay vì tiếp tục chi tiền cho các ngôi sao ngoại, họ chuyển trọng tâm sang đào tạo trẻ.

Kiến tạo bệ phóng

Năm 2022, China Youth Football League (CYFL) ra đời, trở thành hệ thống thi đấu trẻ đầu tiên thống nhất từ U8 đến U19 trên quy mô toàn quốc. Song song đó, bóng đá học đường được đầu tư mạnh chưa từng có. Chính phủ Trung Quốc dành nguồn ngân sách khổng lồ để phát triển bóng đá tại các trường phổ thông, xây dựng mạng lưới tuyển chọn tài năng theo nhiều cấp độ.

Theo "Hướng dẫn thực hiện cải cách và phát triển bóng đá trẻ Trung Quốc" ban hành năm 2024, nguyên tắc được nêu rõ như sau: "Trung Quốc cần kiên trì thúc đẩy phổ biến bóng đá đến mọi thanh thiếu niên, bền bỉ trong việc tích hợp thể thao và giáo dục nhằm đào tạo những tài năng bóng đá một cách toàn diện".

U17 Trung Quốc: Giải mã bóng đá trẻ - Ảnh 1.

U17 Trung Quốc (phải) trở lại trận chung kết châu Á sau 22 năm chờ đợi. (Ảnh: AFC)

Định hướng này đã tạo ra thay đổi rõ rệt về tư duy làm bóng đá tại quốc gia tỉ dân. Hàng ngàn đội bóng học đường, học viện và CLB chuyên nghiệp có cơ hội cọ xát thường xuyên, giúp cầu thủ trẻ có môi trường thi đấu liên tục thay vì chỉ tập luyện khép kín như trước. Dần dần, thế hệ mới của bóng đá Trung Quốc không chỉ tiến bộ về kỹ thuật chuyên môn mà còn cải thiện đáng kể sức bền trên sân.

Ngoài ra, một số học viện lớn như Shandong Taishan, Shanghai Port hay Zhejiang cũng bắt đầu áp dụng mô hình huấn luyện hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu. Khoa học thể thao, dữ liệu GPS, chế độ dinh dưỡng và giáo án thể lực chuyên nghiệp được đưa vào quá trình đào tạo từ rất sớm.

Vài năm gần đây, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã thay đổi triết lý đào tạo theo hướng khuyến khích các cầu thủ sáng tạo nhiều hơn. Đó có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất của bóng đá trẻ Trung Quốc hiện tại. Họ không còn chỉ tạo ra những "vận động viên đá bóng" mà đang cố gắng đào tạo những cầu thủ có tư duy chơi bóng thực sự.

Tất nhiên, vẫn còn một khoảng cách khá xa từ thành công của bóng đá trẻ đến cấp độ đội tuyển quốc gia. Dù vậy, những gì diễn ra gần đây cho thấy Trung Quốc đã tìm được hướng đi phù hợp. Dịp FIFA Days tháng 3 vừa qua, HLV Shao Jiayi triệu tập 8 cầu thủ thuộc lứa U23 lên tuyển quốc gia. Kết quả, họ đã hạ Curacao, tân binh tại World Cup 2026. 

U17 Trung Quốc: Giải mã bóng đá trẻ - Ảnh 2.

Trung Quốc hướng đến nền bóng đá bền vững dựa trên đào tạo trẻ bài bản (Ảnh: Xinhua)

Rạng sáng 23-5, U17 Trung Quốc sẽ bước vào trận chung kết châu lục gặp U17 Nhật Bản, đội bóng từng 4 lần đăng quang. Dù kết quả ra sao, không ai có thể phủ nhận tiềm năng của bóng đá trẻ Trung Quốc hiện nay.

U17 Trung Quốc: Giải mã bóng đá trẻ - Ảnh 3.

 

U17 nữ Việt Nam thua đậm U17 Trung Quốc

(NLĐO) - Sau 90 phút thi đấu trước Trung Quốc, U17 nữ Việt Nam đã nhận thất bại cách biệt khiến tấm vé đi tiếp càng thêm khó.

