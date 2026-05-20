Thể thao

Trung Quốc, Việt Nam: Hai “làn sóng” mới của bóng đá trẻ châu Á

Hoàng Tú

(NLĐO) - Trong khi bóng đá trẻ Trung Quốc liên tiếp vào chung kết U23 và U17 châu Á 2026, thì bóng đá Thái Lan lại thất bại ở U17 Asian Cup 2026.

Những diễn biến trái ngược ấy cho thấy trật tự bóng đá trẻ Đông Á và Đông Nam Á đang có sự chuyển dịch đáng chú ý, nơi thành công không còn đến từ danh tiếng hay cảm xúc nhất thời, mà từ giá trị thật của một hệ thống đào tạo.

Từ "đốt tiền" đến xây nền bóng đá trẻ

Thành tích liên tiếp đội tuyển U23 Trung Quốc vào chung kết U23 châu Á 2026 rồi tiếp tục tiến sâu vào trận chung kết U17 châu Á 2026, qua đó phản ánh sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá trẻ Trung Quốc không còn là hiện tượng nhất thời.

Trung Quốc, Việt Nam: Hai “làn sóng” mới của bóng đá trẻ châu Á - Ảnh 1.

U17 Trung Quốc (phải) lọt vào trận chung kết U17 châu Á 2026

Trong nhiều năm, bóng đá Trung Quốc thường bị xem là ví dụ điển hình cho sự thất bại của việc "đốt tiền" để làm bóng đá. Họ từng chi rất nhiều tiền cho các CLB, đưa hàng loạt ngôi sao nước ngoài về Chinese Super League, nhưng đội tuyển quốc gia và các tuyến trẻ vẫn không tạo được dấu ấn tương xứng.

Nhưng vài năm gần đây, Trung Quốc bắt đầu thay đổi hướng đi. Thay vì chỉ tập trung vào đội tuyển quốc gia, họ đầu tư mạnh hơn cho đào tạo trẻ: mở rộng hệ thống học viện, tổ chức thêm các giải trẻ, tăng cường tập huấn quốc tế, và đặc biệt là tạo môi trường va chạm thường xuyên cho cầu thủ trẻ qua những giải như Panda Cup.

Giải bóng đá trẻ quốc tế Panda Cup được tổ chức thường niên tại Thành Đô (Tứ Xuyên) từ năm 2014, ban đầu dành cho lứa U19 theo thể thức vòng tròn một lượt. Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở mô hình giao hữu đơn thuần, mà ở cách Trung Quốc biến giải đấu này thành một phần trong chiến lược phát triển bóng đá trẻ lâu dài.

Gần đây, Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã mở rộng quy mô Panda Cup qua nhiều lứa tuổi như U18, U20, U23 và lồng ghép thêm các hội thảo và chương trình trao đổi về phát triển bóng đá trẻ quốc tế. Điều đó cho thấy Panda Cup không đơn thuần là một giải đấu, mà là môi trường để cầu thủ, HLV và cả hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Trung Quốc học hỏi và va chạm liên tục với bóng đá đỉnh cao.

Điều đáng chú ý ở Panda Cup còn nằm ở chất lượng đối thủ. Trung Quốc liên tục mời những đội mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan, Croatia, Brazil, Úc, Anh hay Việt Nam tham dự. Điều đó giúp cầu thủ trẻ của họ quen với tốc độ và cường độ bóng đá đỉnh cao ngay từ tuổi 15, 16, 17.

Việt Nam và giá trị của sự ổn định

So với Trung Quốc, bóng đá trẻ Việt Nam không tạo ra những kết quả gây chấn động, nhưng lại cho thấy sự ổn định trong khoảng gần một thập niên qua. Từ U19, U20 đến U23, Việt Nam nhiều lần hiện diện ở các giải châu Á với tư thế cạnh tranh thật sự thay vì chỉ tham dự để học hỏi.

Trung Quốc, Việt Nam: Hai “làn sóng” mới của bóng đá trẻ châu Á - Ảnh 2.

Bóng đá trẻ Việt Nam (áo đỏ) cho thấy sự ổn định trong khoảng gần một thập niên qua

Điều tích cực là bóng đá Việt Nam đã dần hình thành được hệ thống đào tạo rõ ràng hơn: các học viện và trung tâm trẻ hoạt động bài bản hơn, cầu thủ được tiếp cận chiến thuật hiện đại sớm hơn, và nhiều lứa trẻ có tư duy chơi bóng tốt hơn trước. Quan trọng hơn, cầu thủ trẻ Việt Nam bắt đầu có tâm lý thi đấu châu Á. Họ không còn bước ra sân với cảm giác quá e ngại trước Nhật Bản, Hàn Quốc hay Úc như trước đây.

Dĩ nhiên, bóng đá trẻ Việt Nam vẫn còn những giới hạn không thể khắc phục trong thời gian ngắn: thể chất, tốc độ phát triển cầu thủ sau tuổi 20, và môi trường thi đấu chuyên nghiệp chưa đủ mạnh để nâng tầm cầu thủ trẻ. Nhưng nếu nhìn toàn cảnh Đông Nam Á, Việt Nam lúc này có lẽ là đội duy trì được sự ổn định tương đối rõ nét nhất ở đào tạo trẻ.

Thái Lan và Indonesia: 2 hướng đi, 1 nỗi lo

Điều thú vị là hai nền bóng đá từng tạo nhiều kỳ vọng ở Đông Nam Á lại đang mang đến cảm giác thiếu ổn định. Với Thái Lan, thất bại của U17 và quyết định sa thải HLV Marco Gockel phản ánh phần nào áp lực thành tích đang bao trùm bóng đá trẻ nước này.

Trung Quốc, Việt Nam: Hai “làn sóng” mới của bóng đá trẻ châu Á - Ảnh 3.

Bóng đá trẻ Thái Lan (áo xanh) có dấu hiệu chững lại

Trong nhiều năm, Thái Lan được xem là hình mẫu của bóng đá Đông Nam Á nhờ kỹ thuật tốt và tư duy chơi bóng hiện đại. Nhưng phần còn lại của châu Á đã tiến lên quá nhanh, trong khi bóng đá trẻ Thái Lan có dấu hiệu chững lại: thay đổi HLV liên tục, thiếu sự xuyên suốt trong triết lý đào tạo, và khoảng cách giữa đào tạo trẻ với bóng đá chuyên nghiệp chưa được kết nối tốt.

Trong khi đó, Indonesia lại mang hình ảnh gần như ngược lại: giàu năng lượng, giàu cảm xúc và có khả năng tạo bất ngờ lớn. Indonesia đầu tư mạnh, nhập tịch nhiều, đưa cầu thủ trẻ ra nước ngoài nhiều hơn trước và sở hữu bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt bậc nhất khu vực.

Nhưng vấn đề của họ là tính ổn định. Indonesia có thể thắng những trận gây tiếng vang lớn, nhưng chưa tạo được cảm giác của một hệ thống phát triển cầu thủ hoàn chỉnh. Thành công của họ hiện vẫn mang dấu ấn khá lớn từ từng thế hệ hoặc một vài cá nhân nổi bật.

Điểm chung giữa Thái Lan và Indonesia là cả hai vẫn đang loay hoay giữa áp lực thành tích ngắn hạn và việc xây dựng nền tảng dài hạn cho bóng đá trẻ.

Bóng đá trẻ châu Á lúc này đang cho thấy một thực tế rất rõ: khoảng cách không còn nằm ở danh tiếng hay những chiến thắng nhất thời, mà nằm ở chất lượng của môi trường phát triển cầu thủ.

Trung Quốc bắt đầu thu về thành quả sau nhiều năm đầu tư lại cho đào tạo trẻ. Việt Nam duy trì sự cạnh tranh nhờ nền tảng ổn định hơn. Trong khi đó, Thái Lan hay Indonesia vẫn đang loay hoay giữa áp lực thành tích và bài toán xây dựng lâu dài.

Ở bóng đá trẻ, một trận thắng có thể tạo ra sự phấn khích trong vài ngày. Nhưng chỉ một hệ thống đào tạo tốt mới có thể tạo ra giá trị cho cả một thế hệ.


U17 Trung Quốc chờ Việt Nam ở bán kết, Nhật Bản thị uy sức mạnh của ứng viên vô địch

(NLĐO) - Khép lại lượt trận tứ kết đầu tiên, U17 Trung Quốc và U17 Nhật Bản đã điền tên vào vòng bán kết U17 châu Á 2026

U17 Indonesia về nước, U17 Trung Quốc giành vé dự World Cup

(NLĐO) - Khuya 12-5, U17 Nhật Bản tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đánh bại U17 Indonesia 3-1 ở lượt trận cuối cùng bảng B Giải U17 châu Á 2026.

U17 nữ Việt Nam thua đậm U17 Trung Quốc

(NLĐO) - Sau 90 phút thi đấu trước Trung Quốc, U17 nữ Việt Nam đã nhận thất bại cách biệt khiến tấm vé đi tiếp càng thêm khó.

