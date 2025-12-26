HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Bóng đá Việt Nam là niềm tự hào của Đông Nam Á

Tường Phước

(NLĐO) - Tham dự Đại hội Thường niên LĐBĐ Việt Nam năm 2025, Tổng Thư ký LĐBĐ Đông Nam Á cho rằng bóng đá Việt Nam là niềm tự hào chung của bóng đá Đông Nam Á

Tham dự Đại hội Thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam năm 2025, ông Winston Lee – Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã có những chia sẻ và chúc mừng tới bóng đá Việt Nam với một năm thi đấu rất thành công.

Ông Winston Lee bày tỏ: “Tôi rất vinh dự được có mặt tại Việt Nam ngày hôm nay. Xin chúc mừng bóng đá Việt Nam đã khởi đầu năm 2025 đầy ấn tượng với chức vô địch ASEAN AMEC Cup, tiếp đó là chức vô địch U23 Đông Nam Á vào giữa năm và khép lại năm bằng Huy chương Vàng SEA Games".

Tổng thư ký LĐBĐ Đông Nam Á: Bóng đá Việt Nam trải qua năm 2025 đầy thành công - Ảnh 1.

Ông Winston Lee – Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á

Cũng trong Đại hội Thường niên LĐBĐ Việt Nam năm 2025 hôm 26-12, Tổng Thư ký AFF khẳng định năm 2025 là một năm hết sức thành công của bóng đá Việt Nam. Thành công này có được nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, cùng sự đồng hành và ủng hộ to lớn của các câu lạc bộ, các tổ chức thành viên.

Ông Lee cho rằng thành tích này là thành quả chung của người dân Việt Nam – những người luôn dành tình yêu và niềm đam mê lớn cho bóng đá và AFF hoàn toàn có quyền tự hào về những thành tựu này.

Những kết quả đạt được hôm nay là minh chứng cho quá trình tích lũy bền bỉ và định hướng phát triển đúng đắn của bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian qua. 

Đáng chú ý, trong năm 2025, có tới 7 đội tuyển quốc gia của Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết các giải đấu của AFC – một cột mốc quan trọng phản ánh nỗ lực không ngừng của bóng đá Việt Nam.

Tổng thư ký LĐBĐ Đông Nam Á: Bóng đá Việt Nam trải qua năm 2025 đầy thành công - Ảnh 2.

Tổng thư ký LĐBĐ Đông Nam Á: Bóng đá Việt Nam trải qua năm 2025 đầy thành công - Ảnh 3.

Tổng thư ký LĐBĐ Đông Nam Á: Bóng đá Việt Nam trải qua năm 2025 đầy thành công - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, việc có ba đại diện của bóng đá Việt Nam tham gia các Ban chức năng của FIFA cũng cho thấy vai trò, vị thế ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. "Thành công của bóng đá Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của riêng Việt Nam mà còn là niềm tự hào chung của bóng đá Đông Nam Á. Chúng tôi rất hãnh diện trước những thành tựu mà bóng đá Việt Nam đã đạt được và xin chúc các bạn sớm giành quyền tham dự World Cup" - Tổng Thư ký AFF phát biểu.

"Chúng tôi đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn. Tôi xin trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đối với sự phát triển và thành công chung của bóng đá Đông Nam Á” - ông Lee chia sẻ.

