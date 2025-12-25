HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam tại VCK châu Á 2026

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - Tuyển nữ Việt Nam thêm sự tự tin chuẩn bị cho VCK châu Á 2026 khi HLV Mai Đức Chung tiếp tục đảm nhiệm vai trò đầu tàu.

LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã thống nhất để HLV Mai Đức Chung tiếp tục đảm nhiệm cương vị HLV trưởng tuyển nữ quốc gia tại vòng chung kết (VCK) bóng đá nữ châu Á 2026. Giải đấu diễn ra vào đầu tháng 3-2026 và có ý nghĩa then chốt trong việc giành suất tham dự VCK World Cup nữ 2027.

Quyết định này đưa ra trên cơ sở đồng thuận cao giữa VFF và HLV Mai Đức Chung, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về sự ổn định, kế thừa và tính liên tục trong công tác huấn luyện, trong bối cảnh đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn quỹ thời gian chuẩn bị không dài sau SEA Games 33.

Theo kế hoạch, tháng 1-2026, tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung và tham gia tập huấn tại Trung Quốc với 2 trận giao hữu. Sau đó, toàn đội sang Úc - nước chủ nhà VCK châu Á 2026, để tập huấn đợt hai, với 1 trận giao hữu trước khi bước vào giải đấu chính thức.

HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn tuyển nữ Việt Nam tại VCK châu Á 2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia, Nguyễn Sỹ Hiển đánh giá việc HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt đội tuyển ở thời điểm này là lựa chọn phù hợp nhất.

"Đây là huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm, có uy tín với đội tuyển nữ. Các cầu thủ đã rất hiểu triết lý, phương pháp huấn luyện của HLV trưởng, đồng thời bản thân HLV trưởng cũng nắm rõ năng lực, tâm lý và đặc điểm của từng cầu thủ"- ông Nguyễn Sỹ Hiển chia sẻ thêm.

Về phía mình, HLV Mai Đức Chung bày tỏ vinh dự khi tiếp tục nhận được sự tin tưởng của VFF, khẳng định sẽ cùng ban huấn luyện và các cầu thủ tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, quyết tâm đạt phong độ tốt nhất tại VCK bóng đá nữ châu Á 2026.

VFF kỳ vọng rằng với sự ổn định trên băng ghế huấn luyện và quá trình chuẩn bị bài bản, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, qua đó khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục.

tuyển nữ Việt Nam HLV Mai Đức Chung VFF
