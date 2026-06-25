Bosnia thắng đậm Qatar, chờ vé vớt vòng 1/16

Khi cơ hội đi tiếp tại World Cup 2026 chỉ còn được tính bằng từng điểm số, Bosnia & Herzegovina đã chứng tỏ bản lĩnh đúng lúc bằng chiến thắng 3-1 trước Qatar ở lượt trận cuối bảng B. Trên sân Seattle, đại diện châu Âu không chỉ giành trọn 3 điểm mà còn sống lại hy vọng góp mặt ở vòng knock-out với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Bosnia bước vào trận đấu với quyết tâm rất cao sau trận hòa Canada và thất bại nặng nề trước Thụy Sĩ. Trước đối thủ cũng đang ở thế chân tường, đoàn quân của HLV Sergej Barbarez nhanh chóng áp đặt thế trận. Thành quả đến ở phút 29 khi tài năng trẻ Kerim Alajbegovic tạo nên khoảnh khắc bùng nổ bằng một cú dứt điểm đẹp mắt mở tỉ số cho Bosnia. Bàn thắng này được xem là một trong những pha lập công ấn tượng nhất từ đầu giải đấu.

Sự hưng phấn tiếp tục giúp Bosnia nhân đôi cách biệt chỉ ít phút sau đó khi hàng thủ Qatar mắc sai lầm dẫn đến bàn phản lưới nhà. Dù đội trưởng Hassan Al Haydos kịp thắp lại hy vọng cho đại diện châu Á bằng bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 trước giờ nghỉ, Qatar vẫn không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Tài năng trẻ Kerim Alajbegovic

Trong hiệp 2, Bosnia chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu và chờ đợi thời cơ phản công. Phút 80, Ermin Mahmic ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1, khép lại màn trình diễn thuyết phục nhất của Bosnia kể từ đầu World Cup 2026.

Bên cạnh kết quả tích cực, trận đấu còn mang ý nghĩa đặc biệt với tiền đạo kỳ cựu Edin Dzeko khi anh có lần thứ 150 khoác áo đội tuyển quốc gia. Dù không trực tiếp ghi bàn, kinh nghiệm và khả năng dẫn dắt của chân sút 40 tuổi vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của đội nhà.

Về phía Qatar, World Cup 2026 khép lại đầy thất vọng. Sau trận hòa Thụy Sĩ và thất bại nặng nề trước Canada, đại diện Tây Á tiếp tục trắng tay trước Bosnia để rời giải với chỉ vỏn vẹn 1 điểm. Những nỗ lực của Akram Afif hay Al Haydos là không đủ để khỏa lấp những hạn chế nơi hàng thủ và sự thiếu ổn định trong lối chơi.

Chiến thắng tại Seattle không bảo đảm chắc chắn tấm vé đi tiếp cho Bosnia & Herzegovina, nhưng ít nhất có thể giúp đội bóng này duy trì giấc mơ World Cup.

Sau nhiều năm chờ đợi kể từ lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Bosnia đang đứng trước cơ hội viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình trên đất Bắc Mỹ.

"Diễn ra cùng giờ, Thụy Sĩ thắng Canada với tỉ số 2-1, qua đó đứng đầu bảng B với 7 điểm, lọt vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế đội đầu bảng. Tuy thua trận nhưng Canada vẫn giành suất đi tiếp khi xếp thứ 2 bảng B chung cuộc. Canada có cùng 4 điểm với Bosnia nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ."



