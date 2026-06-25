Thư từ Mỹ: Ronaldo - "ông Hoàng truyền thông"

Nhất là sau màn trình diễn ấn tượng với "cú đúp" bàn thắng vào lưới Uzbekistan để cởi bỏ áp lực cho bản thân, đồng thời giúp Bồ Đào Nha có 3 điểm đầu tiên ở vòng bảng World Cup 2026.

Đầu tiên là ở nghĩa đen, Ronaldo vừa trở thành cổ đông của LiveMode, một kênh truyền hình của Bồ Đào Nha, có cử phóng viên sang Mỹ tác nghiệp World Cup 2026. Ronaldo dĩ nhiên trở thành sếp, là người có quyền quyết định hoàn toàn đến định hướng truyền thông, thông tin của kênh truyền hình này.

Ở nghĩa bóng, thậm chí còn chính xác hơn nhiều. Có mặt ở sân NRG - nay gọi là sân Houston trong ngày Bồ Đào Nha chuẩn bị đấu Uzbekistan, người viết nhẩm tính phải 95% người hâm mộ đội tuyển Bồ Đào Nha mặc áo có in tên và số của Ronaldo.

Tác giả đang có mặt ở sân Houston (Mỹ)

Các CĐV khi đến sân, họ cùng nhau nhảy lên rồi vung tay xuống thật mạnh, đồng thời hô vang "Siuuuuu", giống hệt với phong cách của CR7. Từ những cậu bé cho đến các CĐV lớn tuổi, họ gọi vang tên Ronaldo, khi chân sút đang khoác áo Al Nasser ghi bàn, hoặc khi lấy đà nhưng bất ngờ nhường cho đồng đội đá phạt lập công.

Ronaldo vẫn vậy, luôn khiến giới mộ điệu phải trầm trồ bởi khao khát săn bàn ở tuổi 41 không hề phai nhạt đi. Gánh nặng tuổi tác đè nặng lên đôi chân Ronaldo, nhưng khi anh chưa ghi bàn, cả World Cup cảm giác thiếu trọn vẹn. Còn khi anh lập công, mọi trang báo và mạng xã hội dành riêng cho Ronaldo những vị trí trang trọng, những lời khen như một ông Vua truyền thông không ngai.

Giá vé để xem những trận đấu của Ronaldo dao động trên thị trường từ 1.200-3.000 USD/1 vé, kể cả khi sát giờ thi đấu, giá vé chợ đen không hạ.

Thậm chí, vì đối đầu với đội bóng có Ronaldo đã là một vinh dự, nhiều CĐV đến từ Uzbekistan thậm chí đến sân NRG còn khẳng định: Họ vui vì Uzbekistan may mắn được đấu với Ronaldo, ứng cử viên sẽ cùng Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch World Cup năm nay.

Sức hút của Ronaldo, một lần nữa cho thấy xét về phương diện truyền thông, anh không có đối thủ.