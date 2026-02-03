Bột đạm, bột huyết động vật nhiễm dịch tả lợn Châu Phi "tuồn" vào thị trường: Cán bộ thú y hầu toà

Ngày 3-2, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 25 bị cáo trong vụ án buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại TPHCM và các tỉnh thành liên quan.



Tổng khối lượng hàng hoá nhập lậu (bao gồm: bột huyết động vật, bột xương, bột thịt, bột đạm các loại bò, cừu...) bị phát hiệu trong vụ án là hơn 127.000 tấn. Theo hồ sơ, các sản phẩm này vốn được dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ảnh chăn nuôi.

Cơ quan chức năng đã phát hiện và tiêu hủy hơn 141 tấn sản phẩm động vật nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi và bệnh Newcastle (một loại bệnh truyền nhiễm). Ngoài ra, hàng loạt mẫu hàng hóa khác bị phát hiện có chứa ADN bò – loại sản phẩm bị cấm nhập khẩu từ các vùng có nguy cơ bệnh bò điên tại châu Âu.

Quy mô buôn lậu "khủng"

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2023, vợ chồng Trần Nguyên Bình (SN 1982; quê TP HCM) và Đỗ Thùy Nhung (SN 1981; quê Ninh Bình) đã thành lập nhiều công ty (nhóm Công ty Hoàng Sa) để nhập khẩu các mặt hàng bột huyết, bột xương thịt từ các quốc gia châu Âu đang bị cấm nhập khẩu do nguy cơ dịch bệnh bò điên. Để trót lọt, các bị cáo đã chỉ đạo nhân viên làm giả nhiều con dấu, tài liệu của cơ quan thú y các nước, khai báo gian dối nguồn gốc xuất xứ và loại mặt hàng.

Các bị cáo tại toà

Chỉ tính riêng nhóm Công ty Hoàng Sa, các bị cáo đã thực hiện nhập lậu thành công 750 lô hàng với tổng khối lượng hơn 116.000 tấn, giá trị lên tới hơn 1.764 tỉ đồng. Các nhóm doanh nghiệp khác như Công ty Đại lý hàng hóa Việt Nam, Công ty Trung Chính và Công ty PMT cũng thực hiện các hành vi tương tự, đưa hàng chục lô hàng sản phẩm động vật trái phép vào Việt Nam.

Nhóm cán bộ thú y "tiếp tay"

Trong vụ án này, có tổng cộng 7 cán bộ thuộc các cơ quan thú y đã bị truy tố vì những sai phạm liên quan đến việc tiếp tay cho hoạt động buôn lậu sản phẩm động vật.

Tại Chi cục Thú y vùng VI, có 5 cán bộ bị truy tố về tội "Nhận hối lộ", bao gồm: Bạch Đức Lữu (chi cục trưởng), Lý Hoài Vũ (phó chi cục trưởng), Trần Trung Nhân (trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện), Nguyễn Minh Thành (Phó Trạm trưởng) và Nguyễn Văn Trung (kiểm dịch viên). Nhóm cán bộ này đã thống nhất nhận tiền "luật" từ doanh nghiệp để bỏ qua quy trình lấy mẫu kiểm định thực tế hoặc chấp nhận các mẫu sạch đối phó, giúp thông quan trót lọt hàng trăm lô hàng lậu.

Bên cạnh đó, tại Cục Thú y, có 2 cán bộ bị truy tố gồm: Phạm Trung Trực (Chuyên viên Phòng Kiểm dịch động vật) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và Nguyễn Phú Thái (nguyên Trưởng phòng Kiểm dịch động vật) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Các cán bộ này bị cáo buộc đã tiếp nhận và đề xuất phê duyệt hồ sơ hướng dẫn kiểm dịch cho doanh nghiệp dù biết rõ các hồ sơ này thiếu nhiều tài liệu quan trọng theo quy định, dẫn đến việc hàng chục lô hàng sản phẩm động vật không đủ điều kiện vẫn được nhập khẩu vào Việt Nam tiêu thụ

Phiên xét xử dự kiến kéo dài nhiều ngày.