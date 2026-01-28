HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đồng Nai: Mua 12 tấn heo bệnh do bị dịch tả heo châu Phi bán ra thị trường

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Trong thời gian dài, Phượng đã thu mua heo chết do bị dịch tả heo châu Phi với khối lượng khoảng 12 tấn rồi bán ra thị trường.

Ngày 28-1, Phòng Cảnh sát kinh tế-Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Thị Bích Phượng (SN 1983, ngụ xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Đồng Nai: Bắt Lê Thị Bích Phượng vì mua heo bệnh dịch tả heo châu Phi - Ảnh 1.

Phượng cùng số tang vật bị thu giữ

Từ các nguồn tin, cảnh sát kiểm tra kho chứa heo của Phượng. Kết quả bước đầu xác định, từ tháng 1-2024 đến tháng 12-2024, Phượng đã thu mua heo chết do bị dịch tả heo châu Phi với khối lượng khoảng 12 tấn với giá từ 10.000 - 25.000 đồng/kg, trên địa bàn 2 huyện Định Quán, Thống Nhất cũ.

Sau đó, Phượng mang về nhà tiến hành mổ, pha lóc, phân chia theo từng loại thịt như ba rọi, nạc…

Sau đó, Phượng mang đem bán lại với giá cao từ 70.000 - 85.000 đồng/kg cho nhiều khách hàng mua để dùng làm thực phẩm tại 2 tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nhằm kiếm lời.

Đồng Nai: Bắt Lê Thị Bích Phượng vì mua heo bệnh dịch tả heo châu Phi - Ảnh 2.

Công an đọc lệnh bắt Lê Thị Bích Phượng

Chi cục Thú y vùng VI và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh xác định phát hiện vi-rút dịch tả heo châu phi trong các mẫu thịt heo gửi xét nghiệm.

Công an thông báo đến các cá nhân đã bán và mua heo chết với bị can Lê Thị Bích Phượng khẩn trương trình báo và liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để xử lý.

(NLĐO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố 7 bị can trong vụ đào xác heo bệnh, liên quan đến hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Chủ trang trại bán heo bệnh cho các đầu mối

(NLĐO)- Biết rõ đàn heo tại trang trại bị nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi, vợ chồng Dương vẫn giết mổ, bảo quản thịt trong kho lạnh rồi bán cho nhiều đầu mối

Khởi tố 3 đối tượng buôn bán, giết mổ heo bệnh

(NLĐO) - Ba đối tượng bị khởi tố, áp dụng biện pháp "cấm đi khỏi nơi cư trú" vì buôn bán, giết mổ heo bị dịch bệnh.

vi phạm quy định công an tỉnh đồng nai Dịch tả heo châu Phi heo bệnh
