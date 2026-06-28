Brazil chỉ còn 2 “ngọn núi” trước cửa chung kết World Cup 2026

Brazil chưa đá trận tiếp theo nhưng cục diện vòng đấu loại trực tiếp đã đem đến cho thầy trò HLV Carlo Ancelotti một tin vui lớn.

Phân tích của báo Global Brazil chỉ ra rằng trên hành trình tới chung kết giải đấu tại Bắc Mỹ, "Selecao" sẽ không phải đụng độ với các "ông lớn" như Đức, Tây Ban Nha hay Pháp. Các ứng viên hàng đầu cho chức vô địch này được xếp sang nửa nhánh đối diện.

Nói cách khác, nếu Brazil muốn chạm trán Tây Ban Nha, Pháp hoặc Đức, họ chỉ có thể gặp một trong 3 đội tại chung kết.

Trước thời điểm ấy, 2 cựu vô địch thế giới duy nhất có thể xuất hiện trên đường đi của thầy trò HLV Ancelotti là Anh và Argentina.

Brazil được cho là rơi vào nhánh đấu thuận lợi trên hành trình tiến đến trận chung kết World Cup 2026.

Tuy nhiên, để "mọi thứ diễn ra như kịch bản", Brazil trước mắt cần vượt qua Nhật Bản ở vòng 32 đội diễn ra rạng sáng 30-6 (giờ Hà Nội), trên sân Houston Stadium (Mỹ).

Đây không phải đối thủ mà Neymar và các đồng đội có thể chủ quan. Tháng 10-2025, họ từng dẫn Nhật Bản 2-0 nhưng chung cuộc thua ngược 2-3 trong trận giao hữu tại Tokyo.

Nếu vượt qua Nhật Bản, Brazil sẽ gặp đội thắng trong cặp Bờ Biển Ngà - Na Uy ở vòng 16 đội. Đây là 2 đối thủ khó chịu, đặc biệt Na Uy sở hữu Erling Haaland, nhưng cả hai chưa từng vô địch World Cup.

Cửa ải lớn đầu tiên của Brazil có thể đến ở tứ kết. Tuyển Anh vừa thắng Panama 2-0 để đứng đầu bảng L và nằm cùng nhánh với Brazil. Nếu cùng tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất, 2 đội sẽ gặp nhau tại Miami (Mỹ) lúc 5 giờ ngày 12-7 (giờ Hà Nội).

Xa hơn, Argentina là đối thủ tiềm năng của Brazil tại bán kết. Một cuộc đối đầu giữa 2 đội giàu thành tích nhất Nam Mỹ sẽ trở thành màn so tài có sức nặng đặc biệt. Brazil đang tìm chức vô địch thứ 6, còn Argentina hướng tới bảo vệ ngôi vương và có lần đăng quang thứ 4 lịch sử.

Trong số các cựu vô địch thế giới còn lại, Uruguay đã bị loại từ vòng bảng, còn Ý không giành vé dự World Cup 2026.

Vì vậy, xét thuần túy trên sơ đồ nhánh đấu, Brazil chỉ còn Anh và Argentina là những nhà vô địch thế giới có thể ngăn họ trước trận cuối cùng tại World Cup 2026.