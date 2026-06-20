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Thể thao

Neymar tái xuất giữa lúc Brazil thấp thỏm chờ tin Raphinha

Đăng Minh

(NLĐO) – Brazil “vui buồn lẫn lộn” sau chiến thắng Haiti 3-0 ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 hôm 20-6 (giờ Hà Nội).

Brazil vừa có được chiến thắng nhiều điểm nhấn trước Haiti tại Philadelphia (Mỹ), qua đó thiết lập 2 cột mốc mới trong lịch sử World Cup.

Ba bàn thắng của đội bóng xứ sở điệu Samba được ghi bởi tiền đạo Matheus Cunha (cú đúp) và bàn còn lại do Vinicius Junior thực hiện, đều trong hiệp một.

Neymar tái xuất giữa lúc Brazil thấp thỏm chờ tin Raphinha - Ảnh 1.

Matheus Cunha và Vinicius Junior lập công giúp Brazil thắng Haiti 3-0 ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026.

Thống kê cho thấy lần gần nhất Selecao ghi 3 bàn trong 45 phút đầu ở một trận World Cup cách đây đã 24 năm. Đó là vào năm 2002, nơi Brazil lần thứ 5 vô địch giải đấu lớn nhất hành tinh.

Chiến thắng đậm trước Haiti cũng là lần thứ 41 Brazil ghi từ 3 bàn trở lên trong một trận World Cup, nhiều hơn 5 lần so với bất kỳ đội tuyển nào khác. Thành tích ấy cho thấy sức tấn công của Selecao vẫn là một phần đặc biệt trong lịch sử sân chơi lớn nhất hành tinh.

Ba bàn thắng vào lưới Haiti cũng đưa tổng số pha lập công của Brazil tại World Cup lên 241. Họ qua đó vượt qua Đức (tính cả thành tích của Tây Đức trước đây với tổng cộng 239 bàn), để trở thành đội tuyển ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup.

Neymar tái xuất giữa lúc Brazil thấp thỏm chờ tin Raphinha - Ảnh 2.

Neymar đã sẵn sàng tái xuất khi Brazil đụng độ Scotland ở lượt cuối bảng C World Cup 2026.

Tuy nhiên, tâm điểm sau trận không chỉ là các kỷ lục. HLV Carlo Ancelotti còn mang tới tin vui khi trực tiếp xác nhận khả năng Neymar trở lại ở lượt cuối vòng bảng đụng độ Scotland.

Tiền đạo 34 tuổi không đến Philadelphia cùng đội tuyển Brazil trong trận gặp Haiti vì vấn đề ở bắp chân. Neymar cũng chưa thi đấu cho Selecao kể từ tháng 10-2023, dù vẫn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển với 79 bàn thắng.

"Neymar đã tập cùng toàn đội. Cậu ấy đã sẵn sàng cho trận Scotland" - HLV Ancelotti cho biết. 

Việc chiến lược gia người Ý gọi Neymar dự giải đấu tại Bắc Mỹ từng gây bất ngờ, nhất là khi tiền đạo này được lựa chọn thay vì Joao Pedro của Chelsea. Sau quãng thời gian dài vắng bóng ở đội tuyển, sự trở lại của ngôi sao từng khoác áo Barcelona và PSG vẫn là dấu hỏi lớn với Brazil.

Nhà báo chuyên theo dõi bóng đá châu Âu James Horncastle cho rằng Neymar thường trở thành đích ngắm của những pha phạm lỗi vì lối chơi giàu kỹ thuật và thói quen giữ bóng. Dù vậy, ông tin khả năng quản trị phòng thay đồ của HLV Carlo Ancelotti có thể giúp Brazil dung hòa các ngôi sao và khai thác được giá trị của Neymar.

Trái lại, chuyên gia bóng đá Pháp Julien Laurens cho rằng xét phong độ gần đây cũng như thái độ trong và ngoài sân cỏ, Neymar chưa thật sự xứng đáng dự World Cup 2026. Tháng 5, Neymar từng phải lên tiếng xin lỗi sau khi tát đồng đội trẻ Robinho Jr trong một buổi tập tại Santos.

Neymar tái xuất giữa lúc Brazil thấp thỏm chờ tin Raphinha - Ảnh 3.

Raphinha dính chấn thương khiến khả năng ra sân ở trận tiếp theo của Brazil vẫn còn bỏ ngỏ.

Dù đón nhận tin vui từ ngôi sao Neymar, song Brazil cũng chưa thể hoàn toàn yên tâm về lực lượng. Tiền đạo cánh Raphinha, chân sút số một của đội ở chiến dịch vòng loại với 5 bàn, phải rời sân từ phút 40 vì chấn thương.

"Chúng tôi sẽ biết rõ hơn về tình trạng của Raphinha vào ngày mai" – HLV Ancelotti nói về tình trạng của cầu thủ chạy cánh này.

Trong khi đó, tiền đạo Endrick cũng có lần đầu xuất hiện tại World Cup. Cầu thủ 19 tuổi vào sân thay Cunha ở phút 64, trở thành người trẻ thứ 7 từng khoác áo Brazil tại cúp thế giới.

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