Vinicius Junior lập cú đúp, Brazil thắng thuyết phục Scotland

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Vinicius Junior lập cú đúp, Brazil thắng thuyết phục Scotland

Đào Tùng (theo FIFA, The Sun)

(NLĐO) – Vinicius Junior tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp công lớn giúp Brazil đánh bại Scotland 3-0 ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026.

Brazil nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tạo ra sức ép về phía khung thành thủ môn Angus Gunn. Bóng lăn vừa được 7 phút, "Selecao" đã có bàn mở tỉ số sau sai lầm của hàng thủ Scotland. Tiền đạo 19 tuổi Rayan đoạt được bóng và chuyền đến vị trí của Vinicius Junior. Ngôi sao của Brazil và Real Madrid hãm bóng rồi loại luôn thủ thành Angus Gunn trước khi sút bóng vào lưới trống, đưa Brazil vươn lên dẫn trước 1-0.

Vinicius Junior lập cú đúp, Brazil thắng thuyết phục Scotland ở Miami - Ảnh 1.

Vinicius Junior đưa Brazil vượt lên từ rất sớm

Bàn thắng sớm giúp đại diện Nam Mỹ hoàn toàn làm chủ thế trận. Matheus Cunha, Rayan và Bruno Guimaraes liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Scotland bằng những pha phối hợp tốc độ.

.sohatv-player-embed { position: relative; width: 100%; aspect-ratio: 16 / 9; background: #000; overflow: hidden; } .sohatv-player-embed iframe { position: absolute; inset: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }

Pha lập công của Vinicius Junior đưa Brazil vượt lên

Phút 22, Vinicius Junior một lần nữa đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định có lỗi trong tình huống dẫn đến pha lập công.

Vinicius Junior lập cú đúp, Brazil thắng thuyết phục Scotland ở Miami - Ảnh 2.

Pha lập công phút 22 của Vinicius Junior bị từ chối

Scotland cố gắng đáp trả bằng các pha dứt điểm từ xa của Lewis Ferguson và Kenny McLean nhưng chưa đủ độ khó để đánh bại hàng thủ Brazil. Khi hiệp một bước vào thời gian bù giờ, đội bóng áo vàng tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ đường tạt bóng chuẩn xác của Bruno Guimaraes, Vinicius Junior bật cao đánh đầu cận thành, hoàn tất cú đúp và đưa Brazil dẫn 2-0 trước giờ nghỉ.

Vinicius Junior lập cú đúp, Brazil thắng thuyết phục Scotland ở Miami - Ảnh 3.

Cú đúp bàn thắng cho Vinicius Junior trước giờ nghỉ

Sau giờ nghỉ giải lao, Scotland chơi quyết tâm hơn. Scott McTominay có liên tiếp hai cơ hội đáng chú ý nhưng không thể thắng được thủ môn Alisson Becker, người đã có những pha cứu thua quan trọng để bảo vệ lợi thế cho Brazil.

TIN LIÊN QUAN

Trong lúc đội bóng châu Âu còn đang tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số, Brazil tiếp tục tung ra đòn đánh mạnh mẽ. Phút 60, Bruno Guimaraes thực hiện đường chuyền sắc sảo để Matheus Cunha thoát xuống. Tiền đạo này dứt điểm một chạm hiểm hóc vào góc phải khung thành, nâng tỉ số lên 3-0.

Vinicius Junior lập cú đúp, Brazil thắng thuyết phục Scotland ở Miami - Ảnh 4.

Matheus Cunha ấn định chiến thắng 3-0 cho Brazil

Những phút còn lại chứng kiến Brazil chủ động giảm nhịp độ trận đấu. HLV Carlo Ancelotti lần lượt tung Neymar, Gabriel Martinelli và Endrick vào sân nhằm giữ sức cho các trụ cột. Scotland vẫn nỗ lực tìm bàn danh dự nhưng các cơ hội của Lawrence Shankland hay McTominay đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Vinicius Junior lập cú đúp, Brazil thắng thuyết phục Scotland ở Miami - Ảnh 5.

Sự hiện diện trên sân của Neymar từ phút 75 khiến các CĐV Brazil phấn khích

Giành chiến thắng 3-0, Brazil khẳng định sức mạnh của một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Vinicius Junior là ngôi sao nổi bật nhất trận đấu với cú đúp bàn thắng, trong khi Bruno Guimaraes để lại dấu ấn bằng hai đường kiến tạo quyết định. 

Brazil sẽ vào vòng 32 với vị thế nhất bảng C (7 điểm) trong khi Scotland phải chờ số phận gọi tên khi chỉ đứng thứ ba trong bảng với vỏn vẹn 3 điểm.

Tin liên quan

Brazil quyết vượt khó vòng bảng

Brazil quyết vượt khó vòng bảng

Không ai nghĩ tuyển Brazil sẽ phải đối đầu cùng Scotland để hoàn thành mục tiêu vòng bảng World Cup 2026

Neymar tái xuất giữa lúc Brazil thấp thỏm chờ tin Raphinha

(NLĐO) – Brazil “vui buồn lẫn lộn” sau chiến thắng Haiti 3-0 ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 hôm 20-6 (giờ Hà Nội).

Siêu sao tỏa sáng, Brazil vượt lên dẫn đầu bảng C

(NLĐO) - Brazil đã tìm lại cảm giác chiến thắng ở đấu trường World Cup nhờ phong độ ấn tượng của những ngôi sao tấn công đang thi đấu tại châu Âu.

World Cup 2026 Neymar Vinicius Junior Scotland Brazil Matheus Cunha
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo