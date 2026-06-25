Vinicius Junior lập cú đúp, Brazil thắng thuyết phục Scotland

Brazil nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tạo ra sức ép về phía khung thành thủ môn Angus Gunn. Bóng lăn vừa được 7 phút, "Selecao" đã có bàn mở tỉ số sau sai lầm của hàng thủ Scotland. Tiền đạo 19 tuổi Rayan đoạt được bóng và chuyền đến vị trí của Vinicius Junior. Ngôi sao của Brazil và Real Madrid hãm bóng rồi loại luôn thủ thành Angus Gunn trước khi sút bóng vào lưới trống, đưa Brazil vươn lên dẫn trước 1-0.



Vinicius Junior đưa Brazil vượt lên từ rất sớm

Bàn thắng sớm giúp đại diện Nam Mỹ hoàn toàn làm chủ thế trận. Matheus Cunha, Rayan và Bruno Guimaraes liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Scotland bằng những pha phối hợp tốc độ.

iframe

.sohatv-player-embed { position: relative; width: 100%; aspect-ratio: 16 / 9; background: #000; overflow: hidden; } .sohatv-player-embed{ position: absolute; inset: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }

Pha lập công của Vinicius Junior đưa Brazil vượt lên

Phút 22, Vinicius Junior một lần nữa đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định có lỗi trong tình huống dẫn đến pha lập công.

Pha lập công phút 22 của Vinicius Junior bị từ chối

Scotland cố gắng đáp trả bằng các pha dứt điểm từ xa của Lewis Ferguson và Kenny McLean nhưng chưa đủ độ khó để đánh bại hàng thủ Brazil. Khi hiệp một bước vào thời gian bù giờ, đội bóng áo vàng tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ đường tạt bóng chuẩn xác của Bruno Guimaraes, Vinicius Junior bật cao đánh đầu cận thành, hoàn tất cú đúp và đưa Brazil dẫn 2-0 trước giờ nghỉ.

Cú đúp bàn thắng cho Vinicius Junior trước giờ nghỉ

Sau giờ nghỉ giải lao, Scotland chơi quyết tâm hơn. Scott McTominay có liên tiếp hai cơ hội đáng chú ý nhưng không thể thắng được thủ môn Alisson Becker, người đã có những pha cứu thua quan trọng để bảo vệ lợi thế cho Brazil.

Trong lúc đội bóng châu Âu còn đang tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số, Brazil tiếp tục tung ra đòn đánh mạnh mẽ. Phút 60, Bruno Guimaraes thực hiện đường chuyền sắc sảo để Matheus Cunha thoát xuống. Tiền đạo này dứt điểm một chạm hiểm hóc vào góc phải khung thành, nâng tỉ số lên 3-0.

Matheus Cunha ấn định chiến thắng 3-0 cho Brazil

Những phút còn lại chứng kiến Brazil chủ động giảm nhịp độ trận đấu. HLV Carlo Ancelotti lần lượt tung Neymar, Gabriel Martinelli và Endrick vào sân nhằm giữ sức cho các trụ cột. Scotland vẫn nỗ lực tìm bàn danh dự nhưng các cơ hội của Lawrence Shankland hay McTominay đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Sự hiện diện trên sân của Neymar từ phút 75 khiến các CĐV Brazil phấn khích

Giành chiến thắng 3-0, Brazil khẳng định sức mạnh của một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Vinicius Junior là ngôi sao nổi bật nhất trận đấu với cú đúp bàn thắng, trong khi Bruno Guimaraes để lại dấu ấn bằng hai đường kiến tạo quyết định.

Brazil sẽ vào vòng 32 với vị thế nhất bảng C (7 điểm) trong khi Scotland phải chờ số phận gọi tên khi chỉ đứng thứ ba trong bảng với vỏn vẹn 3 điểm.