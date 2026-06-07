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Thể thao

Bruno Fernandes ghi bàn, Bồ Đào Nha thắng Chile trước thềm World Cup

Đông Linh (theo FIFA)

(NLĐO) - Tuyển Bồ Đào Nha có màn khởi động thuận lợi cho World Cup 2026 khi đánh bại Chile 2-1 trong trận giao hữu diễn ra tại sân Nacional do Jamor ở Lisbon.

Điểm nhấn của trận đấu có vẻ không phải là ba bàn thắng mà là hai tấm thẻ đỏ mà trọng tài dành cho Rafael Leao (Bồ Đào Nha) và và Ivan Roman (Chile) cuối hiệp một. 

Cả hai lao vào tranh cãi sau một tình huống va chạm và trọng tài lập tức truất quyền thi đấu của đôi bên, suýt khiến trận đấu đổ vỡ ở khoảng thời gian còn lại.

Bruno Fernandes ghi bàn, Bồ Đào Nha thắng Chile trước thềm World Cup - Ảnh 1.

Rafael Leao tham gia vụ xô xát

Với vị trí cao hơn đối thủ tới 49 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, Bồ Đào Nha nhanh chóng áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Lawrence Vigouroux.

Bruno Fernandes ghi bàn, Bồ Đào Nha thắng Chile trước thềm World Cup - Ảnh 2.

... để rồi bị truất quyền thi đấu cùng với Ivan Roman

Ngay phút thứ 5, Ruben Dias suýt mở tỉ số bằng pha đánh đầu cận thành sau đường chuyền bổng của Joao Cancelo, nhưng Vigouroux đã có phản xạ xuất thần cứu thua cho Chile. Ít phút sau, Rafael Leao tiếp tục khiến hàng thủ đội khách chao đảo bằng pha bứt tốc từ đường gót tinh tế của Cristiano Ronaldo trước khi tung cú dứt điểm ở góc hẹp buộc thủ môn Chile phải trổ tài.

Ronaldo một lần đưa được bóng vào lưới Chile ở giữa hiệp một sau pha thoát xuống và dứt điểm lạnh lùng. Tuy nhiên, niềm vui của đội trưởng Bồ Đào Nha không kéo dài khi trọng tài biên căng cờ báo việt vị.

Bruno Fernandes ghi bàn, Bồ Đào Nha thắng Chile trước thềm World Cup - Ảnh 3.

Ronaldo có pha lập công không được công nhận

Sau giờ nghỉ, HLV Roberto Martinez thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự nhằm thử nghiệm đội hình. Tuy nhiên, người tạo dấu ấn đầu tiên lại là Joao Cancelo. Hậu vệ này tung người thực hiện cú "ngả bàn đèn" đẹp mắt nhưng thủ môn Vigouroux tiếp tục xuất sắc đẩy bóng qua xà ngang.

Sức ép liên tục của Bồ Đào Nha cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 62, Ruben Neves tung đường chọc khe sắc bén xuyên thủng hàng thủ Chile, tạo điều kiện để Goncalo Guedes băng xuống dứt điểm gọn gàng mở tỉ số trận đấu.

Bruno Fernandes ghi bàn, Bồ Đào Nha thắng Chile trước thềm World Cup - Ảnh 4.

Goncalo Guedes chia vui cùng đồng đội Diogo Dalot

Có được bàn thắng khai thông bế tắc, đội chủ nhà chơi thanh thoát hơn và tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận. Đến phút 75, Bruno Fernandes nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm quyết đoán, ghi bàn thắng thứ 29 trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Bruno Fernandes ghi bàn, Bồ Đào Nha thắng Chile trước thềm World Cup - Ảnh 5.

Bruno Fernandes ghi bàn cho Bồ Đào Nha

Những nỗ lực của Chile chỉ mang lại bàn rút ngắn tỉ số ở phút bù giờ. Từ một trong số ít đợt lên bóng đáng chú ý của đội khách, Lucas Cepeda tung cú sút thấp đưa bóng nảy đất rồi vượt qua thủ môn Rui Silva, ấn định thất bại 1-2 cho đại diện Nam Mỹ.

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Đây là trận thua thứ ba của Chile trong tám trận gần nhất dưới thời HLV tạm quyền Nicolas Cordova. Đội tuyển từng hai lần liên tiếp vào vòng 16 đội World Cup các năm 2010 và 2014 tiếp tục vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ ba liên tiếp.

Bruno Fernandes ghi bàn, Bồ Đào Nha thắng Chile trước thềm World Cup - Ảnh 6.

Bồ Đào Nha khởi động suôn sẻ cho World Cup 2026

Trong khi đó, chiến thắng này giúp Bồ Đào Nha nối dài chuỗi bất bại trên sân nhà lên tám trận, gồm bảy chiến thắng và một trận hòa. Đó là sự chuẩn bị tích cực cho thầy trò Roberto Martinez trước trận giao hữu cuối cùng gặp Nigeria.

Sau đó, Bồ Đào Nha sẽ bước vào hành trình World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với CHDC Congo tại Houston, nơi Ronaldo cùng các đồng đội đặt mục tiêu tiến sâu và cạnh tranh ngôi vô địch.

Bruno Fernandes ghi bàn, Bồ Đào Nha thắng Chile trước thềm World Cup - Ảnh 7.

 

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