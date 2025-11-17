HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha thắng kỷ lục và giành vé dự World Cup 2026

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Bồ Đào Nha tạo ra một trong những chiến thắng đậm nhất vòng loại khi vùi dập Armenia với tỉ số 9-1, đoạt ngôi đầu bảng F và vé tham dự World Cup 2026.

Trước giờ bóng lăn, không ít ý kiến cho rằng Bồ Đào Nha sẽ rất khó đá khi thủ quân Cristiano Ronaldo vắng mặt vì án treo giò. Armenia không thực sự nguy hiểm nhưng rõ ràng sau hai cú sẩy chân liên tiếp gần nhất (hòa Hungary, thua CH Ireland), Bồ Đào Nha có lý do để lo lắng với trận đấu quan trọng này.

Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha thắng kỷ lục và giành vé dự World Cup 2026 - Ảnh 1.

Vitinha dẫn dắt lối chơi của Bồ Đào Nha bên cạnh Bruno Fernandes

Áp lực đè nặng lên vai thầy trò HLV Roberto Martinez nhưng trước đối thủ đang chôn chân ở cuối bảng, "Seleção châu Âu" chỉ mất 7 phút để khai thông thế trận. Pha đá phạt của Bruno Fernandes bị thủ môn Henri Avagyan xô ra và Renato Veiga kịp thời băng vào đánh đầu bồi, mở tỉ số.

Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha thắng kỷ lục và giành vé dự World Cup 2026 - Ảnh 2.

Renato Veiga mở tỉ số từ phút thứ 7 cho Bồ Đào Nha

Bàn thua sớm khiến Armenia choáng váng nhưng rồi đội bóng Đông Âu bất ngờ có bàn gỡ hòa trong pha tấn công đầu tiên. Grant-Leon Ranos kiến tạo để Eduard Spertsyan dứt điểm cận thành sau hàng loạt sai sót của hàng phòng ngự Bồ Đào Nha. 1-1 cho Armenia.

Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha thắng kỷ lục và giành vé dự World Cup 2026 - Ảnh 3.

Goncalo Ramos ghi bàn cho đội chủ nhà sau khi Armenia gỡ hòa

Đội chủ nhà ngay lập tức tăng tốc khi cảm nhận được sức nóng từ Armenia, kể cả từ trận đấu cùng giờ giữa Hungary và CH Ireland. Ở lần hiếm hoi được đá thay Ronaldo, chân sút Gonçalo Ramos tận dụng pha chuyền lỗi của đối phương để vượt qua thủ môn Avagyan rồi sút vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-1 phút 28.

Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha thắng kỷ lục và giành vé dự World Cup 2026 - Ảnh 4.

Joao Neves lập hat-trick cho "Selecao châu Âu"

Chi vài chục giây sau, pha pressing tầm cao mang lại bàn thắng thứ ba cho Bồ Đào Nha khi Joao Neves dứt điểm hiểm hóc từ rìa vòng cấm. Ngôi sao trẻ của PSG tiếp tục làm tung lưới Armenia với cú đá phạt tầm xa không tưởng, đưa bóng chạm xà rồi bay vào góc cao, nâng tỉ số lên thành 4-1 phút 41.

Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha thắng kỷ lục và giành vé dự World Cup 2026 - Ảnh 5.

Bruno Fernandes cũng ghi ba bàn, hai từ chấm phạt đền

Trước giờ nghỉ, Bồ Đào Nha có thêm bàn thứ năm từ chấm 11m do Bruno Fernandes thực hiện sau khi Rúben Dias bị phạm lỗi. Sang hiệp hai, thế trận áp đảo vẫn được duy trì. Fernandes hoàn tất cú hat-trick bằng hai bàn thắng nữa, trong đó có quả phạt đền thứ nhì trong trận sau khi tân binh Carlos Forbs bị đốn ngã. João Neves cũng kịp ghi hat-trick cho riêng mình với pha dứt điểm cận thành sau quả đánh đầu trả ngược của Veiga.

Ở những phút bù giờ, Francisco Conceição ấn định chiến thắng 9-1, cân bằng kỷ lục số bàn thắng trong một trận đấu của Bồ Đào Nha. Armenia khép lại vòng loại với chỉ 1 chiến thắng sau 10 trận, trong khi Bồ Đào Nha nối dài chuỗi 8 trận bất bại trên sân nhà.

Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha thắng kỷ lục và giành vé dự World Cup 2026 - Ảnh 6.

Bồ Đào Nha chính thức góp mặt ở World Cup lần thứ 7 liên tiếp

Với chiến thắng này, Bồ Đào Nha chính thức góp mặt ở World Cup lần thứ bảy liên tiếp, giải đấu họ vẫn chưa từng vô địch. Ronaldo dù đang bận rộn kháng cáo án phạt từ tấm thẻ đỏ ở trận gặp CH Ireland, vẫn vui mừng khi trở thành cầu thủ nam duy nhất trên thế giới dự 6 kỳ World Cup.

Người hâm mộ Bồ Đào Nha càng phấn khích hơn khi chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của Bruno Fernandes và Joao Neves – những người mang đến sự bảo đảm tuyệt vời trong ngày thiếu vắng Ronaldo.

Ở trận đấu còn lại của bảng F, CH Ireland gây sốc khi ghi bàn quyết định ở phút cuối để thắng chủ nhà Hungary 3-2. Troy Parrott lập hat-trick – tiếp nối cú đúp mà anh ghi vào lưới Bồ Đào Nha hồi giữa tuần. Kết quả này đảm bảo ngôi nhì bảng dành cho CH Ireland và kèm theo đó là suất vé dự tranh vòng play-off đầy may rủi.

Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha thắng kỷ lục và giành vé dự World Cup 2026 - Ảnh 7.

Troy Parrott ghi 5 bàn ở hai trận trong vòng một tuần


Tin liên quan

"Lão tướng" Modric đưa Croatia đến World Cup

"Lão tướng" Modric đưa Croatia đến World Cup

(NLĐO) – Thắng thuyết phục Quần đảo Faroe 3-1, Croatia trở thành đội bóng thứ 30 trên thế giới đặt chân sớm đến vòng chung kết World Cup mùa hè 2026.

Pháp dội mưa bàn thắng trước Ukraine, đoạt vé dự World Cup 2026

(NLĐO) – Tuyển Pháp đã có màn trình diễn bùng nổ ở hiệp hai, đè bẹp Ukraine với tỉ số 4-0 tại sân Parc des Princes, chính thức giành vé tham dự World Cup 2026.

World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo

(NLĐO) - Siêu sao Cristiano Ronaldo đã chính thức xác nhận World Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế kéo dài hơn hai thập kỷ.

vòng loại World Cup 2026 Bruno Fernandes khu vực châu Âu Joao Neves Bồ Đào Nha 9-1 Armenia "Selecao châu Âu" Hungary 2-3 CH Ireland
