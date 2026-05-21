Thể thao

Ronaldo phát sóng World Cup trên YouTube tại Bồ Đào Nha

Quốc An

(NLĐO) - Ronaldo đã trở thành cổ đông của một nền tảng phát sóng trực tiếp để đưa World Cup 2026 đến với giới trẻ Bồ Đào Nha.

Ronaldo chính thức đầu tư vào LiveModeTV

Cristiano Ronaldo tiếp tục mở rộng đế chế của mình khi trở thành cổ đông và đối tác chiến lược của nền tảng phát sóng kỹ thuật số LiveModeTV, hướng đến mục tiêu phủ sóng toàn cầu trước World Cup 2026.

LiveModeTV hoạt động dưới hệ sinh thái CazéTV, một kênh thể thao số nổi tiếng của Brazil với mô hình phát sóng miễn phí qua nền tảng trực tuyến. Từ tháng 12 năm ngoái, công ty đã bắt đầu mở rộng ra quốc tế bằng việc cung cấp miễn phí các nội dung liên quan đến World Cup 2026 tại Bồ Đào Nha.

Bước đi này được xem là tiền đề để Ronaldo chính thức đầu tư vào LiveModeTV. Trong thông báo chung được công bố tuần trước, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chiến lược phát triển của nền tảng tại châu Âu và nhiều thị trường quốc tế.

Liên tục lấn sân sang lĩnh vực truyền thông

“Sứ mệnh của chúng tôi là đưa thể thao đến gần hơn với mọi người theo một cách hoàn toàn mới và đầy cảm hứng. Thể thao có thể thay đổi cuộc sống, và chúng tôi muốn làm phong phú thêm hệ sinh thái bằng cách tăng cường phạm vi tiếp cận và sự tham gia của các giải đấu lớn thông qua việc phát sóng trên YouTube và nội dung được phân phối trên tất cả các nền tảng mạng xã hội dành cho mọi người” - Ronaldo cho biết.

Mô hình hoạt động của LiveModeTV sẽ dựa hoàn toàn vào doanh thu quảng cáo và các đối tác tài trợ toàn cầu hướng đến khán giả trẻ.

Những năm gần đây, Ronaldo đã liên tục lấn sân sang lĩnh vực truyền thông. Năm 2023, anh đầu tư vào tập đoàn truyền thông Bồ Đào Nha Cofina Média, sau đó đổi tên thành Medialivre.

Đến năm 2024, Ronaldo ra mắt kênh YouTube “UR Cristiano”, hiện thu hút gần 79 triệu người theo dõi.

Với LiveModeTV, siêu sao người Bồ tiếp tục mở rộng ảnh hưởng sang lĩnh vực phát sóng thể thao trực tiếp trước thềm World Cup 2026.

