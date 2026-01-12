HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Ronaldo không còn “bất khả xâm phạm” ở tuyển Bồ Đào Nha

Hoàng Hiệp - Ảnh: AP

(NLĐO) - Là biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt cho suất đá chính tại World Cup sắp tới.

Ở tuổi 40, CR7 vẫn là ngôi sao bóng đá lớn nhất trong lịch sử Bồ Đào Nha. Sau 226 lần ra sân cho "Selecao châu Âu", Ronaldo ghi được 143 bàn thắng. Thành tích này giúp tiền đạo của Al-Nassr trở thành cầu thủ có nhiều pha lập công nhất cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, vượt xa con số 47 bàn của người xếp thứ hai là Pedro Pauleta.

Ronaldo không còn “bất khả xâm phạm” ở tuyển Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

Ronaldo không được kỳ vọng sẽ thi đấu trọn vẹn ở World Cup 2026

Thế nhưng, bước vào chiến dịch World Cup 2026, hào quang quá khứ không còn là "tấm vé bảo hiểm" cho một suất đá chính tuyệt đối. HLV Roberto Martinez, thuyền trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha, vừa xác nhận với hãng thông tấn Lusa rằng ông sẽ mang theo 3 tiền đạo tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo đó, Ronaldo gần như chắc chắn được triệu tập nếu không gặp phải chấn thương. Dù vậy, chiến lược gia Tây Ban Nha cũng thẳng thắn chia sẻ anh không được kỳ vọng sẽ đá trọn vẹn mọi phút ở giải đấu sắp tới. Một vị trí khác sẽ thuộc về ngôi sao của PSG, Goncalo Ramos. Tiền đạo của đội bóng thủ đô Paris là người đã thay thế CR7 khi huyền thoại đồng hương phải ngồi dự bị tại World Cup 2022.

Những phát biểu mới nhất của HLV Roberto Martinez cho thấy CR7 vẫn là trung tâm của kế hoạch chinh phục Cúp Thế giới, song sẽ phải chấp nhận sự cạnh tranh khốc liệt và một vai trò được quản lý chặt chẽ hơn bao giờ hết. Đó là sự thay đổi lớn nếu nhìn lại quá khứ, Ronaldo gần như "bất khả xâm phạm" trong đội hình xuất phát của "Selecao châu Âu".

Ronaldo không còn “bất khả xâm phạm” ở tuyển Bồ Đào Nha - Ảnh 2.

Chức vô địch World Cup là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của CR7

Quyết định này không xuất phát từ sự nghi ngờ đẳng cấp của huyền thoại người Bồ Đào Nha, mà từ yêu cầu thực tế của một giải đấu khắc nghiệt. World Cup 2026 diễn ra vào mùa hè, trong điều kiện thời tiết nóng bức và mật độ thi đấu dày đặc.

Với một cầu thủ sắp sửa bước sang tuổi 41, CR7 nên được sử dụng như một nguồn lực chiến lược thay vì phải cày ải liên tục. Điều này sẽ giúp đội bóng của HLV Roberto Martinez đảm bảo thể lực của Ronaldo ở trạng thái tốt nhất, sẵn sàng cho những thời điểm quyết định.

Cựu thuyền trưởng đội tuyển Bỉ nhấn mạnh: "Khi Cristiano Ronaldo thi đấu tốt, điều đó rất quan trọng đối với đội tuyển quốc gia". Martinez hiểu rằng kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng định đoạt trận đấu của CR7 vẫn là vũ khí quý giá, đặc biệt trong những khoảnh khắc then chốt.

Ronaldo không còn “bất khả xâm phạm” ở tuyển Bồ Đào Nha - Ảnh 3.

World Cup 2026 là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của Ronaldo

Ở chiều ngược lại, sự cạnh tranh cũng phản ánh chiều sâu lực lượng ngày càng phát triển của bóng đá Bồ Đào Nha. Goncalo Ramos, người từng thay Ronaldo đá chính tại World Cup 2022, vẫn là phương án đáng tin cậy. Martinez còn để ngỏ suất tiền đạo thứ ba, mở ra cơ hội cho những gương mặt mới hoặc các cầu thủ đang đạt phong độ cao ở cấp CLB.

World Cup 2026 là chương cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của siêu sao Cristiano Ronaldo. Không còn đặc quyền tuyệt đối, nhưng nếu biết chấp nhận vai trò mới, CR7 vẫn sẽ là mảnh ghép quyết định trong tham vọng tạo nên lịch sử của bóng đá Bồ Đào Nha.


Bồ Đào Nha Ronaldo đội tuyển quốc gia World Cup 2026 World Cup 2022 HLV Roberto Martinez
