Thể thao

Ngoại hạng Anh: Crystal Palace vào Top 4, Man United về đâu?

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Không làm gì cũng bị ảnh hưởng, Man United chưa ra trận vòng 15 Ngoại hạng Anh nhưng bị các đối thủ đẩy xuống tận vị trí 12 trên bảng xếp hạng.

Vòng 15 Ngoại hạng Anh diễn ra không mấy sôi động trong ngày cuối tuần (7-12) nhưng lại tạo ra những biến động đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Đáng ghi nhận nhất là việc Crystal Palace lần đầu vươn lên trong nhóm 4 đội dẫn đầu, trong khi Man United bị "đẩy" xuống vị trí thứ 12.

Ở trận đấu sớm, Brighton tiếp đón West Ham trên sân nhà AMEX với mục tiêu giành trọn 3 điểm để có thể bắt kịp Chelsea trong nhóm dự Champions League. Thế trận hiệp một diễn ra khá cân bằng khi cả hai đội đều chơi thận trọng, hạn chế mắc sai lầm. Sang hiệp hai, Brighton đẩy cao đội hình và kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu, tạo ra sức ép lớn về phía khung thành đối phương.

Ngoại hạng Anh: Crystal Palace vào Top 4, Man United về đâu? - Ảnh 1.

Trận đấu giữa Brighton và West Ham bất phân thắng bại

Tuy nhiên, đội mở tỉ số lại là West Ham. Bowen ghi bàn phút 73, đưa "Búa tạ" vượt lên dẫn trước. Bị dồn vào thế phải rượt đuổi, Brighton tấn công dồn dập ở những phút cuối và chỉ kịp giành bàn gỡ 1-1 ở phút bù giờ 90+1 nhờ công của Rutter.

Trầy trật để có được 1 điểm, Brighton đã bỏ lỡ cơ hội sánh ngang Chelsea trên bảng xếp hạng. Dẫu vậy, kết quả hòa cũng đủ giúp "Chim mòng biển" đòi lại vị trí thứ 7 với 23 điểm sau 15 vòng đấu. Trong khi đó, West Ham vẫn loanh quanh ở khu vực nguy hiểm, xếp thứ 18 nhưng đã rút ngắn khoảng cách với Nottingham Forest (hạng 17) xuống chỉ còn 2 điểm.

Ngoại hạng Anh: Crystal Palace vào Top 4, Man United về đâu? - Ảnh 2.

Crystal Palace nhiều phen vây hãm khung thành Fulham

Ở trận đấu muộn, Crystal Palace hành quân đến sân Craven Cottage đối đầu Fulham và tiếp tục gặp không ít khó khăn. Eddie Nketiah mở tỉ số cho "Đại bàng" ngay trong hiệp một, nhưng đội chủ nhà nhanh chóng gỡ hòa nhờ công của Wilson. Sang hiệp hai, Fulham từng suýt vượt lên dẫn trước song bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị, giúp Palace tránh được bàn thua trông thấy.

Ngoại hạng Anh: Crystal Palace vào Top 4, Man United về đâu? - Ảnh 3.

Marc Guehi ấn định chiến thắng cho Palace

Phải đến phút 87, đội trưởng Marc Guehi mới sắm vai người hùng khi dứt điểm chính xác từ đường kiến tạo của Pino, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách. Với 3 điểm trọn vẹn, thầy trò HLV Oliver Glasner vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, đẩy Chelsea xuống một bậc với cùng 26 điểm sau 15 trận. Phía Fulham vẫn dậm chân ở vị trí thứ 15.

Ngoại hạng Anh: Crystal Palace vào Top 4, Man United về đâu? - Ảnh 4.

Palace vào Top 4 Ngoại hạng

Một điểm đáng chú ý lúc này là khoảng cách từ đội xếp thứ 13 Bournemouth (20 điểm) đến Brighton ở vị trí thứ 7 chỉ vỏn vẹn 3 điểm – tương đương đúng một chiến thắng – báo hiệu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sẽ còn biến động mạnh chỉ sau mỗi vòng đấu.

