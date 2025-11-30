Ngược dòng nghẹt thở, Man United hạ Crystal Palace để vào top 6

Lần hiếm hoi trong lịch sử được sắm vai "chiếu trên" khi đối đầu cùng Man United, Crystal Palace dù vậy lại không thể phát huy hết mọi lợi thế của chính mình, bỏ qua cả thành tích bất bại ở 4 cuộc chạm trán gần nhất với chính "Quỷ đỏ".



Casemiro liên tiếp đe dọa khung thành Dean Henderson

Đội khách nhập cuộc đầy chủ động và suýt có bàn mở tỉ số ngay phút đầu tiên. Từ cú ném biên mạnh của Diogo Dalot, Casemiro dứt điểm cận thành buộc thủ môn Dean Henderson phải lao ra cản phá cứu thua. Ít phút sau, Casemiro tiếp tục bỏ lỡ khi đánh đầu chệch cột dọc từ quả đá phạt của Bruno Fernandes. Tuy nhiên, sức ép của Man United nhanh chóng giảm dần, trong khi Palace dần chiếm lại thế trận.

Jean-Philippe Mateta sút phạt đền 2 lần để có bàn mở tỉ số

Phút 36, Leny Yoro phạm lỗi từ phía sau với Jean-Philippe Mateta ngay trong vòng cấm địa Man United và Crystal Palace được hưởng ngay quả phạt đền. Mắc lỗi kỹ thuật ở cú sút thành công đầu tiên, Mateta phải đá lại và anh vẫn dễ dàng đánh bại thủ thành Senne Lammens từ chấm 11 m, mở tỉ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Chân sút người Pháp có bàn thắng thứ 7 từ đầu mùa khiến Man United run rẩy

Bàn thua khiến Man United phải đẩy cao đội hình, tuy nhiên, trong toàn bộ thời gian còn lại của hiệp 1, các học trò của HLV Ruben Amorim không một lần xuyên phá nổi hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Palace. Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee hay Bryan Mbeumo nỗ lực khuấy đảo nhưng các pha phối hợp cuối cùng thiếu chuẩn xác nên không tạo ra được sự đột biến cần thiết.

Joshua Zirkzee bất ngờ có bàn gỡ hòa cho Man United

Sau giờ nghỉ, Man United thi đấu khởi sắc rõ rệt trong thế bị dồn vào chân tường. Phút 54, từ pha đá phạt bên cánh phải, Bruno Fernandes treo bóng vào vòng cấm để Joshua Zirkzee băng vào dứt điểm nhanh ở góc hẹp, gỡ hòa 1-1.

Anh ghi bàn đầu tiên cho Man United sau 364 ngày ở Premier League

Bàn thắng giúp các cầu thủ "Quỷ đỏ" hưng phấn và đội khách kiểm soát bóng tốt hơn, liên tục gây sức ép khiến Palace phải lùi sâu đội hình phòng ngự. Chỉ 9 phút sau, Man United hoàn tất cú ngược dòng. Mason Mount phối hợp đá phạt với Bruno Fernandes và tung cú sút xa đẳng cấp thành bàn, nâng tỉ số lên 2-1.

Mason Mount sút phạt thành bàn, Man United ngược dòng thành công

Thời gian còn lại, Crystal Palace vùng lên tìm bàn gỡ với những cú sút từ xa và các pha treo bóng nhưng hàng thủ Man United dưới sự chỉ huy của Yoro và Lisandro Martinez đứng vững.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại chiến thắng 2-1 cho Man United. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Amorim cải thiện được thứ hạng, nhảy liền 6 bậc từ nửa dưới bảng xếp hạng lên vị trí thứ 6.

Bản lĩnh được phát huy đúng lúc và Man United thể hiện được sự tiến bộ về lối chơi, tạo dựng niềm tin với người hâm mộ.