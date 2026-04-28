Bruno Fernandes mơ lập kỳ tích Premier League

Trong chiến thắng 2-1 trước Brentford ở trận đấu muộn nhất vòng 34, Bruno Fernandes tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền thành bàn cho Benjamin Sesko nâng tỉ số lên 2-0. Đây là pha kiến tạo thứ 19 của tiền vệ người Bồ Đào Nha tại Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ còn cách kỷ lục mọi thời đại đúng một lần "dọn cỗ".



Sesko chia vui cùng Bruno Fernandes sau khi ghi bàn thứ nhì vào lưới Brentford

Hiện thành tích nhiều kiến tạo nhất trong một mùa giải Premier League đang thuộc về Thierry Henry (Arsenal, mùa 2002-2003) và Kevin De Bruyne (Man City, 2019-2020) khi cả hai cùng có 20 lần góp công trực tiếp vào bàn thắng của đồng đội.

Với Man United vẫn còn 4 vòng đấu phía trước, Bruno Fernandes có cơ hội rất lớn để vượt qua hai danh thủ nói trên. Chỉ cần thêm ít nhất 2 pha kiến tạo, đội trưởng Man United sẽ độc chiếm kỷ lục với 21 lần.

Bruno Fernandes chỉ còn kém thành tích của Thierry Henry và Kevinde Bruyne 1 pha kiến tạo

Điều khiến thành tích của Bruno Fernandes càng đáng nể nằm ở chỗ anh khởi đầu mùa giải không quá bùng nổ. Phải đến tháng 10, ngôi sao người Bồ Đào Nha mới có đường kiến tạo đầu tiên. Tuy nhiên, càng về sau anh càng chơi xuất sắc, liên tục trở thành trung tâm trong lối chơi tấn công của Man United.

Không chỉ sở hữu những đường chuyền "chết chóc", Fernandes còn duy trì khả năng săn bàn ổn định. Anh chạm mốc 140 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng tại Premier League, bao gồm 70 bàn thắng và 70 kiến tạo.

Thành tích này giúp anh cân bằng kỳ tích của Cristiano Ronaldo trong màu áo Man United nhưng đá ít hơn 11 trận so với người đồng hương đàn anh nổi tiếng.

Bruno Fernandes cân bằng thành tích 140 lần góp dấu giày vào bàn thắng của Ronaldo

Mùa giải năm nay cũng chứng kiến Fernandes trở thành cầu thủ Man United đầu tiên kể từ Robin van Persie ghi bàn hoặc kiến tạo trong ít nhất 7 trận Premier League liên tiếp. Tại Old Trafford, anh còn nối dài chuỗi trận in dấu giày vào bàn thắng lên 8 trận liên tiếp, sánh ngang nhiều huyền thoại của CLB.

Dưới quyền HLV tạm quyền Michael Carrick, Man United đang tăng tốc mạnh mẽ trong cuộc đua giành vé dự Champions League và Fernandes chính là đầu tàu lớn nhất. Từ khả năng cầm nhịp, tung đường chuyền quyết định đến tinh thần chiến đấu, cầu thủ 31 tuổi đang cho thấy hình ảnh của một thủ lĩnh đích thực.

Bruno Fernandes trên đường xác lập kỳ tích

Nếu phá được kỷ lục kiến tạo Premier League, đó sẽ không chỉ là kỳ tích cá nhân, mà còn là minh chứng rõ ràng nhất cho tầm ảnh hưởng của Bruno Fernandes tại sân Old Trafford.