HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Bruno Fernandes mơ lập kỳ tích Premier League

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Bruno Fernandes đang trải qua mùa giải thăng hoa bậc nhất kể từ khi gia nhập Man United bởi anh đứng trước cơ hội tạo lập kỷ lục tại Premier League.

Trong chiến thắng 2-1 trước Brentford ở trận đấu muộn nhất vòng 34, Bruno Fernandes tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền thành bàn cho Benjamin Sesko nâng tỉ số lên 2-0. Đây là pha kiến tạo thứ 19 của tiền vệ người Bồ Đào Nha tại Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ còn cách kỷ lục mọi thời đại đúng một lần "dọn cỗ".

Sesko chia vui cùng Bruno Fernandes sau khi ghi bàn thứ nhì vào lưới Brentford

Hiện thành tích nhiều kiến tạo nhất trong một mùa giải Premier League đang thuộc về Thierry Henry (Arsenal, mùa 2002-2003) và Kevin De Bruyne (Man City, 2019-2020) khi cả hai cùng có 20 lần góp công trực tiếp vào bàn thắng của đồng đội.

Với Man United vẫn còn 4 vòng đấu phía trước, Bruno Fernandes có cơ hội rất lớn để vượt qua hai danh thủ nói trên. Chỉ cần thêm ít nhất 2 pha kiến tạo, đội trưởng Man United sẽ độc chiếm kỷ lục với 21 lần.

Bruno Fernandes chỉ còn kém thành tích của Thierry Henry và Kevinde Bruyne 1 pha kiến tạo

Điều khiến thành tích của Bruno Fernandes càng đáng nể nằm ở chỗ anh khởi đầu mùa giải không quá bùng nổ. Phải đến tháng 10, ngôi sao người Bồ Đào Nha mới có đường kiến tạo đầu tiên. Tuy nhiên, càng về sau anh càng chơi xuất sắc, liên tục trở thành trung tâm trong lối chơi tấn công của Man United.

TIN LIÊN QUAN

Không chỉ sở hữu những đường chuyền "chết chóc", Fernandes còn duy trì khả năng săn bàn ổn định. Anh chạm mốc 140 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng tại Premier League, bao gồm 70 bàn thắng và 70 kiến tạo.

Thành tích này giúp anh cân bằng kỳ tích của Cristiano Ronaldo trong màu áo Man United nhưng đá ít hơn 11 trận so với người đồng hương đàn anh nổi tiếng.

Bruno Fernandes cân bằng thành tích 140 lần góp dấu giày vào bàn thắng của Ronaldo

Mùa giải năm nay cũng chứng kiến Fernandes trở thành cầu thủ Man United đầu tiên kể từ Robin van Persie ghi bàn hoặc kiến tạo trong ít nhất 7 trận Premier League liên tiếp. Tại Old Trafford, anh còn nối dài chuỗi trận in dấu giày vào bàn thắng lên 8 trận liên tiếp, sánh ngang nhiều huyền thoại của CLB.

Dưới quyền HLV tạm quyền Michael Carrick, Man United đang tăng tốc mạnh mẽ trong cuộc đua giành vé dự Champions League và Fernandes chính là đầu tàu lớn nhất. Từ khả năng cầm nhịp, tung đường chuyền quyết định đến tinh thần chiến đấu, cầu thủ 31 tuổi đang cho thấy hình ảnh của một thủ lĩnh đích thực.

Bruno Fernandes trên đường xác lập kỳ tích

Nếu phá được kỷ lục kiến tạo Premier League, đó sẽ không chỉ là kỳ tích cá nhân, mà còn là minh chứng rõ ràng nhất cho tầm ảnh hưởng của Bruno Fernandes tại sân Old Trafford.

Tin liên quan

Fernandes chạm tay kỳ tích, Man United "bắn hạ" Aston Villa

Fernandes chạm tay kỳ tích, Man United "bắn hạ" Aston Villa

(NLĐO) - Đánh bại Aston Villa 3-1 trong trận Super Sunday vòng 30 Ngoại hạng Anh, Man United củng cố vững chắc vị trí trong 3 hạng đầu sau cú vấp hồi tuần trước

Man United ngược dòng hạ Crystal Palace, Carrick lập cột mốc lịch sử

(NLĐO) - Bị dẫn bàn sớm và bế tắc trong cả hiệp một, Man United vẫn kịp thực hiện màn ngược dòng đánh bại Crystal Palace 2-1 tại Old Trafford.

Benjamin Sesko sắm vai siêu dự bị, Man United nối dài mạch bất bại

(NLĐO) - Bàn thắng duy nhất của Benjamin Sesko giúp Man United vượt qua Everton 1-0 trên sân khách, duy trì chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Michael Carrick.

Bruno Fernandes Man United vòng 34 Ngoại hạng Anh kiến tạo bàn thắng cột mốc kiến tạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo