"Bữa cơm Tết Độc lập" đánh thức những ký ức lịch sử

Yến Anh

(NLĐO)- "Bữa cơm Tết Độc lập" gợi nhớ ký ức lịch sử qua những hương vị ẩm thực, và khơi dậy tinh thần sum vầy qua bữa cơm Việt.

Workshop "Bữa cơm Tết Độc lập" vừa được Ngon Garden tổ chức trong không khí cả nước hân hoan hướng về Đại lễ 2-9.

"Bữa cơm Tết Độc lập" đánh thức những ký ức lịch sử - Ảnh 1.

"Bữa cơm Tết Độc lập" với những món ăn ba miền Bắc - Trung - Nam

Lấy cảm hứng từ mâm cơm giản dị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được đồng bào tiếp đón trong sự kiện ngày đầu tiên Người từ chiến khu trở về Hà Nội chuẩn bị cho , workshop đưa thực khách trở về với những giá trị cội nguồn - nơi tinh thần độc lập gắn liền với bữa cơm sum vầy.

Cuối tháng 8-1945, Bác Hồ từ Chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội. Trước khi Người vào nội thành để chuẩn bị cho thời khắc thiêng liêng tuyên ngôn với thế giới nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập, Bác đã có 3 ngày, từ 23 đến 25-8-1945, sống tại nhà cụ Nguyễn Thị An, một cơ sở cách mạng, tại làng Phú Thượng, Hà Nội.

Tại đây, cụ Nguyễn Thị An cùng gia đình đã nấu mời Bác những món ăn giản dị như canh khoai sọ, canh chuối, canh đỗ, rau đủ loại, có bữa nấu cháo gà…

"Bữa cơm Tết Độc lập" đánh thức những ký ức lịch sử - Ảnh 2.

Workshop thu hút sự chú ý của nhiều thực khách

Nhà báo Vĩnh Quyên, khách mời đặc biệt của workshop, người dành đam mê sâu sắc đối với ẩm thực Việt, chia sẻ mỗi món ăn đều mang theo câu chuyện về văn hoá, lịch sử.

Mâm cơm vốn được biết đến là biểu tượng của sự sum vầy. Tinh thần ấy càng thêm thiêng liêng khi đất nước liền một dải, ba miền chung một nhà. Trên mâm cơm ngày Độc lập tại Ngon Garden, hương vị Bắc - Trung - Nam hòa quyện tạo nên bản giao hưởng ẩm thực vừa phong phú vừa ấm áp sự đoàn viên.

"Bữa cơm Tết Độc lập" đánh thức những ký ức lịch sử - Ảnh 3.

Nhà báo Vĩnh Quyên và chị Hạnh Phạm chia sẻ tại workshop

Từ bát canh ngọt mát miền Bắc, món gỏi chua thanh của miền Trung, đến nồi cá kho đậm đà miền Nam - tất cả hòa quyện, tạo nên một bữa cơm đoàn viên, nơi tinh thần sum vầy được khắc sâu.

"Bữa cơm Tết Độc lập" đánh thức những ký ức lịch sử - Ảnh 4.

Thực khách hào hứng thưởng thức "Bữa cơm Tết Độc lập"

Nhà văn Phong Điệp bày tỏ sự xúc động khi được tham dự workshop. Đây là một thời khắc rất ý nghĩa, ấm áp để chúng ta nhớ lại những ngày tháng đáng tự hào của dân tộc.

"Chữ "Độc lập" đối với các bạn trẻ ngày nay chỉ là một từ được nhắc lại nhiều lần, nhưng để hiểu một cách có ý nghĩa, sâu sắc về sự hy sinh của những thế hệ trước để hôm nay có được ngày bình yên sống bên gia đình, với mâm cơm ấm áp, thì đã phải đánh đổi rất nhiều. Đây là cơ hội để ôn lại lịch sử, quá khứ, hiểu về bản sắc văn hóa của dân tộc qua từng món ăn, qua tình cảm của đầu bếp đã gửi gắm qua mỗi món ăn."- nhà văn bày tỏ.

"Bữa cơm Tết Độc lập" đánh thức những ký ức lịch sử - Ảnh 5.

Bữa cơm có món của miền Bắc, miền Trung – món của quê Bác và món của Miền Nam.

Chị Hạnh Phạm, người sáng lập Ngon Garden, chia sẻ "Bữa cơm tết Độc lập" còn mang theo ý nghĩa đất nước thống nhất, tất cả mọi người cùng chung niềm vui bên một bữa cơm sum vầy, Bắc - Trung - Nam một nhà. Đó là lý do vì sao trong bữa cơm có món của miền Bắc, miền Trung - món của quê Bác và món của Miền Nam.

"Bữa cơm tết Độc lập" không chỉ là một workshop ẩm thực, mà còn là lời tri ân gửi đến quá khứ và lời nhắc nhớ cho hiện tại. Tự do và độc lập được gìn giữ không chỉ trong sử sách, mà còn trong những giây phút sum vầy trên mâm cơm gia đình - nơi nuôi dưỡng hồn Việt, để tinh thần dân tộc mãi trường tồn.

