Phương Thanh, Cao Bá Hưng, Băng Di hội ngộ tại Đại lễ Kỳ yên đình thần An Khánh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Phương Thanh, Cao Bá Hưng, Băng Di hội ngộ tại Đại lễ Kỳ yên đình thần An Khánh

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Các nghệ sĩ Phương Thanh, Cao Bá Hưng, Băng Di sẽ hoà mình vào dòng chảy văn hoá di sản, lan tỏa tinh thần gìn giữ cội nguồn văn hóa Việt


Phương Thanh, Cao Bá Hưng, Băng Di hội ngộ tại Đại lễ Kỳ yên đình thần An Khánh - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ tự hào khi tham gia lễ hội kỳ yên Đình thần An Khánh

Đại lễ Kỳ Yên – Đình Thần An Khánh - di tích lịch sử đình thần An Khánh năm 2025-2026 (năm Ất Tỵ ) không còn dừng lại ở khuôn khổ một nghi lễ tín ngưỡng truyền thống. Sự kiện này sẽ được mở rộng thành chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật – cộng đồng kéo dài nhiều ngày. Đó là nơi di sản được tưởng nhớ và được sống, được diễn, được sẻ chia và được tiếp nối - hứa hẹn thu hút đông khán giả trẻ đến Công viên bờ sông Sài Gòn - phường An Khánh, TP HCM những ngày đầu năm mới.

Từ Lễ Khai mạc uy nghi buổi sáng, đêm nghệ thuật khai mạc "Khí đất dựng người", cho đến những đêm diễn tiếp theo, toàn bộ không gian Di tích Lịch sử Đình Thần An Khánh sẽ trở thành một môi trường kết nối đặc biệt – nơi quá khứ, hiện tại và tương lai gặp nhau trong tinh thần cộng đồng.

Phương Thanh, Cao Bá Hưng, Băng Di hội ngộ tại Đại lễ Kỳ yên đình thần An Khánh - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ tự hào khi tham gia lễ hội kỳ yên Đình thần An Khánh

"Uy nghi Đình Thần An Khánh" – tiếng chuông khai mở Đại lễ

Vào 8 giờ ngày 3-1-2026 (15-11 năm Ất Tỵ), Lễ Khai mạc Đại lễ Kỳ Yên chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm. Tiết mục đặc biệt "Uy nghi Đình Thần An Khánh" do Cao Bá Hưng và Phương Thanh trình diễn sẽ mở đầu phần lễ bằng một trường cảm xúc linh thiêng.

Ca khúc này sẽ vang lên như lời tri ân gửi đến bậc Tiền nhân, Thần linh và lịch sử vùng đất An Khánh – nơi bao lớp cư dân đã sinh sống, lập nghiệp và giữ gìn mạch văn hóa qua nhiều thế hệ. Chất giọng trầm hùng của Cao Bá Hưng sẽ hòa quyện cùng nội lực mãnh liệt của ca sĩ Phương Thanh hứa hẹn sẽ tạo nên không gian uy nghi – thiêng liêng – đầy tự hào, dẫn dắt cộng đồng bước vào Đại lễ bằng sự thành kính.

Trong vai trò tổng đạo diễn, Lê Thị Kiều Nhi nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của Đại lễ năm nay: đưa di sản ra khỏi trạng thái "trưng bày", để trở thành một thực thể sống trong đời sống cộng đồng hôm nay.

Khi di sản cất tiếng nói của hôm nay

Diễn ra lúc 18g30 cùng ngày, chương trình nghệ thuật "Khí đất dựng người" sẽ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật và là hành trình đối thoại tâm linh – nghệ thuật độc bản, được xây dựng theo cấu trúc nhiều lớp: Khí đất – Khai mở linh khí; Đất dựng người – Nguồn cội & ký ức; Người sống cùng đất – Nhịp văn hóa; Người dựng khí phách – Hào khí dân gian; Thế hệ tiếp nối – Khí phách đương đại.

Với sự tham gia của Cao Hồ Nga, Cao Bá Hưng, Hà Chương, NSƯT Lê Thị Thu Giang, Băng Di cùng các nghệ sĩ trẻ và đặc biệt là sự giao thoa táo bạo với rapper Ross Netty, chương trình hứa hẹn cách tiếp cận mới: truyền thống không đứng yên, mà có thể chuyển động cùng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Phương Thanh, Cao Bá Hưng, Băng Di hội ngộ tại Đại lễ Kỳ yên đình thần An Khánh - Ảnh 3.

Biểu diễn võ thuật sẽ mang lại nhiều tiết mục độc đáo

Tái diễn tác phẩm "Lưu Kim Đính"

Ngày 4-1-2026, Đại lễ Kỳ Yên sẽ tiếp tục với sự góp mặt của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM, mang đến vở tuồng kinh điển "Lưu Kim Đính" – một tác phẩm tiêu biểu của nghệ thuật hát bội truyền thống.

Phương Thanh, Cao Bá Hưng, Băng Di hội ngộ tại Đại lễ Kỳ yên đình thần An Khánh - Ảnh 4.

Vở "Lưu KIm Đính" sẽ diễn tại lễ hội đình thần An Khánh

Việc đưa hát bội – loại hình sân khấu bác học, kén khán giả trở lại với không gian đình làng sẽ khẳng định vai trò của Đình Thần An Khánh như một thiết chế văn hóa sống, kết nối nghệ thuật truyền thống với cộng đồng đương đại.

Cùng trong đêm này, các hoạt động Văn nghệ – Lân – Mai Hoa Thung sẽ mang đến không khí rộn ràng, vừa linh thiêng vừa lễ hội, tạo nên sự cộng hưởng giữa tín ngưỡng dân gian và sinh hoạt cộng đồng Nam Bộ.

Kết nối di sản văn hóa với thế hệ trẻ

Nếu hai ngày đầu nghiêng về chiều sâu tâm linh và truyền thống, thì ngày 5-1 lễ hội sẽ mở ra một diện mạo khác của Đại lễ Kỳ Yên: không gian kết nối dành cho thế hệ trẻ.

Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu âm nhạc, gặp gỡ các nhà sáng tạo nội dung, check-in, sẻ chia năng lượng tích cực, tạo nên một bầu không khí gần gũi, cởi mở. Di sản văn hóa không còn ở khoảng cách trang nghiêm khó tiếp cận, mà được đặt vào đời sống hôm nay bằng cách tự nhiên, thân thiện.

Chính những không gian như vậy sẽ góp phần đưa Đình Thần An Khánh trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi thế hệ trẻ có thể bước vào di sản bằng sự tò mò, trải nghiệm và cảm xúc thật – từ đó hình thành ý thức gìn giữ và tiếp nối.


"Di sản chỉ thực sự sống khi có con người tiếp tục yêu, hiểu và dựng tiếp "ngày mai" bằng chính chiều sâu văn hóa của mình. Chúng tôi rất tự hào khi tham gia ê kíp thực hiện lễ hội ý nghĩa này" - đạo diễn Lê Thị Kiều Nhi nói.


Tin liên quan

Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM và những nhiệm vụ trọng điểm năm 2026

Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM và những nhiệm vụ trọng điểm năm 2026

(NLĐO) - Những nhiệm vụ trọng điểm trong hoạt động của Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM năm 2026 đã được phát động vào ngày 29-12

Sở VH-TT Hà Nội lên tiếng về vụ đột ngột hủy show "Về đây bốn cánh chim trời" vào giờ chót

(NLĐO)- Sở VH-TT Hà Nội yêu cầu công ty Ngọc Việt Education chịu trách nhiệm trước pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích của khán giả, tổ chức, cá nhân liên quan.

Phương Thanh di sản Băng Di Cao BÁ Hưng Lưu Kim Đính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo