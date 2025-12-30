Phương Thanh, Cao Bá Hưng, Băng Di hội ngộ tại Đại lễ Kỳ yên đình thần An Khánh





Các nghệ sĩ tự hào khi tham gia lễ hội kỳ yên Đình thần An Khánh

Đại lễ Kỳ Yên – Đình Thần An Khánh - di tích lịch sử đình thần An Khánh năm 2025-2026 (năm Ất Tỵ ) không còn dừng lại ở khuôn khổ một nghi lễ tín ngưỡng truyền thống. Sự kiện này sẽ được mở rộng thành chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật – cộng đồng kéo dài nhiều ngày. Đó là nơi di sản được tưởng nhớ và được sống, được diễn, được sẻ chia và được tiếp nối - hứa hẹn thu hút đông khán giả trẻ đến Công viên bờ sông Sài Gòn - phường An Khánh, TP HCM những ngày đầu năm mới.

Từ Lễ Khai mạc uy nghi buổi sáng, đêm nghệ thuật khai mạc "Khí đất dựng người", cho đến những đêm diễn tiếp theo, toàn bộ không gian Di tích Lịch sử Đình Thần An Khánh sẽ trở thành một môi trường kết nối đặc biệt – nơi quá khứ, hiện tại và tương lai gặp nhau trong tinh thần cộng đồng.

"Uy nghi Đình Thần An Khánh" – tiếng chuông khai mở Đại lễ

Vào 8 giờ ngày 3-1-2026 (15-11 năm Ất Tỵ), Lễ Khai mạc Đại lễ Kỳ Yên chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm. Tiết mục đặc biệt "Uy nghi Đình Thần An Khánh" do Cao Bá Hưng và Phương Thanh trình diễn sẽ mở đầu phần lễ bằng một trường cảm xúc linh thiêng.

Ca khúc này sẽ vang lên như lời tri ân gửi đến bậc Tiền nhân, Thần linh và lịch sử vùng đất An Khánh – nơi bao lớp cư dân đã sinh sống, lập nghiệp và giữ gìn mạch văn hóa qua nhiều thế hệ. Chất giọng trầm hùng của Cao Bá Hưng sẽ hòa quyện cùng nội lực mãnh liệt của ca sĩ Phương Thanh hứa hẹn sẽ tạo nên không gian uy nghi – thiêng liêng – đầy tự hào, dẫn dắt cộng đồng bước vào Đại lễ bằng sự thành kính.

Trong vai trò tổng đạo diễn, Lê Thị Kiều Nhi nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của Đại lễ năm nay: đưa di sản ra khỏi trạng thái "trưng bày", để trở thành một thực thể sống trong đời sống cộng đồng hôm nay.

Khi di sản cất tiếng nói của hôm nay

Diễn ra lúc 18g30 cùng ngày, chương trình nghệ thuật "Khí đất dựng người" sẽ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật và là hành trình đối thoại tâm linh – nghệ thuật độc bản, được xây dựng theo cấu trúc nhiều lớp: Khí đất – Khai mở linh khí; Đất dựng người – Nguồn cội & ký ức; Người sống cùng đất – Nhịp văn hóa; Người dựng khí phách – Hào khí dân gian; Thế hệ tiếp nối – Khí phách đương đại.

Với sự tham gia của Cao Hồ Nga, Cao Bá Hưng, Hà Chương, NSƯT Lê Thị Thu Giang, Băng Di cùng các nghệ sĩ trẻ và đặc biệt là sự giao thoa táo bạo với rapper Ross Netty, chương trình hứa hẹn cách tiếp cận mới: truyền thống không đứng yên, mà có thể chuyển động cùng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Biểu diễn võ thuật sẽ mang lại nhiều tiết mục độc đáo

Tái diễn tác phẩm "Lưu Kim Đính"

Ngày 4-1-2026, Đại lễ Kỳ Yên sẽ tiếp tục với sự góp mặt của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP HCM, mang đến vở tuồng kinh điển "Lưu Kim Đính" – một tác phẩm tiêu biểu của nghệ thuật hát bội truyền thống.

Vở "Lưu KIm Đính" sẽ diễn tại lễ hội đình thần An Khánh

Việc đưa hát bội – loại hình sân khấu bác học, kén khán giả trở lại với không gian đình làng sẽ khẳng định vai trò của Đình Thần An Khánh như một thiết chế văn hóa sống, kết nối nghệ thuật truyền thống với cộng đồng đương đại.

Cùng trong đêm này, các hoạt động Văn nghệ – Lân – Mai Hoa Thung sẽ mang đến không khí rộn ràng, vừa linh thiêng vừa lễ hội, tạo nên sự cộng hưởng giữa tín ngưỡng dân gian và sinh hoạt cộng đồng Nam Bộ.

Kết nối di sản văn hóa với thế hệ trẻ

Nếu hai ngày đầu nghiêng về chiều sâu tâm linh và truyền thống, thì ngày 5-1 lễ hội sẽ mở ra một diện mạo khác của Đại lễ Kỳ Yên: không gian kết nối dành cho thế hệ trẻ.

Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu âm nhạc, gặp gỡ các nhà sáng tạo nội dung, check-in, sẻ chia năng lượng tích cực, tạo nên một bầu không khí gần gũi, cởi mở. Di sản văn hóa không còn ở khoảng cách trang nghiêm khó tiếp cận, mà được đặt vào đời sống hôm nay bằng cách tự nhiên, thân thiện.

Chính những không gian như vậy sẽ góp phần đưa Đình Thần An Khánh trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi thế hệ trẻ có thể bước vào di sản bằng sự tò mò, trải nghiệm và cảm xúc thật – từ đó hình thành ý thức gìn giữ và tiếp nối.





"Di sản chỉ thực sự sống khi có con người tiếp tục yêu, hiểu và dựng tiếp "ngày mai" bằng chính chiều sâu văn hóa của mình. Chúng tôi rất tự hào khi tham gia ê kíp thực hiện lễ hội ý nghĩa này" - đạo diễn Lê Thị Kiều Nhi nói.



