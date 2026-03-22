Giải trí

Live concert Phùng Khánh Linh, thế giới nội tâm đầy dũng cảm

Thùy Trang

(NLĐO) - Live concert "Giữa một vạn tour" của ca nhạc sĩ Phùng Khánh Linh vào tối 21-3 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM) để lại nhiều dấu ấn với khán giả yêu nhạc.

Một "thế giới nội tâm" được sân khấu hóa

Phùng Khánh Linh với một live concert đầy ý nghĩa

Ca sĩ - nhạc sĩ Phùng Khánh Linh chính thức mang live concert "Giữa một vạn tour" đến Nhà hát Hòa Bình, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của mình. Cả hai đêm diễn 21 và 22-3, với quy mô khoảng 2.000 khán giả mỗi đêm, đã nhanh chóng cháy vé chỉ trong 10 phút mở bán, cho thấy sức hút mạnh mẽ của nữ nghệ sĩ trẻ.

Không chỉ là một live concert, "Giữa một vạn tour" được xây dựng như một hành trình cảm xúc xuyên suốt, lấy cảm hứng từ album "Giữa một vạn người" - dự án mang tính cá nhân sâu sắc của Phùng Khánh Linh.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở phần dàn dựng theo phong cách Gothic đầy ấn tượng, với các màn vũ đạo được đầu tư bài bản: Từ những tiết mục solo với 1 dancer mang tính biểu tượng đến các màn trình diễn đông người (lên đến 15-18 dancer) tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Linh cho biết mình đã dành hằng năm trời để tập ballet, đứng trên giày mũi cứng cho tiết mục mở màn đầy cảm xúc.

Phùng Khánh Linh đã mang những lời giải thú vị qua concert của mình

Phùng Khánh Linh cũng cho thấy bản lĩnh và sự đa năng của mình khi cũng chính là người dẫn dắt mạch lạc toàn bộ câu chuyện trong show, không chỉ bằng ca khúc, âm nhạc mà còn bằng lời dẫn, lời thoại và giao lưu cùng khán giả.

Cô chia sẻ đứng trên sân khấu vào tháng 3 năm nay, cô lại nhớ về tháng 3 năm ngoái, khi bắt đầu thực hiện những minishow chỉ với 300 khán giả bên dưới. Và thật không ngờ rằng chỉ một năm sau, Phùng Khánh Linh cùng Black Swan Band, nhóm bè The Feels lại được đứng trước 2.000 khán giả trong một live concert của riêng mình - điều mà trước đó cô chưa bao giờ dám tin sẽ xảy ra.

Đó cũng chính là tâm trạng của Phùng Khánh Linh cách đây 5 năm, khi cô viết "Đằng sau sân khấu" với rất nhiều hoài nghi về bản thân. Ca khúc này cũng lần giở lại những khởi đầu không ít khó khăn và trắc trở của Phùng Khánh Linh trên con đường âm nhạc.

Đó là "Hôm nay tôi buồn" với hoài niệm về những ngày chân ướt chân ráo vào TP HCM lập nghiệp, phải ăn bánh tráng để tiết kiệm tiền. Đó cũng là "Thế giới không anh" với câu chuyện về một cô bé lần đầu rón rén đến gõ cửa một hãng đĩa, đề nghị hãy lắng nghe âm nhạc của mình…

Hiếm có giọng nữ trẻ nào có live concert hoành tráng như Phùng Khánh Linh

Đặc biệt, cao trào với "Anh là thằng tồi", "Ước anh tan nát con tim", "Hãy nói anh sai rồi", "Em đau"… ở phân đoạn "Bóng ma tình yêu" được đẩy lên bằng năng lượng sân khấu và chuyển động đồng bộ, phản ánh những xung đột nội tâm dữ dội, khiến người xem phải nổi da gà.

Không đi theo lối kể chuyện tuyến tính, "Giữa một vạn tour" được xây dựng như một concept show, nơi âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo và hình ảnh cùng tạo nên một "không gian cảm xúc" thống nhất.

Từ nỗi đau của Phùng Khánh Linh đến sự đồng cảm tập thể

Một live concert với ý tưởng độc đáo

Xuyên suốt đêm diễn, Phùng Khánh Linh không né tránh những góc khuất trong nội tâm. "Bạn có thể cô độc. Bạn có thể mong manh. Bạn có thể buồn. Bạn có thể giận dữ… Tất cả chỉ đơn giản là một phần của việc trở thành một con người" - thông điệp được lặp lại như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt chương trình.

Với "Giữa một vạn tour", Phùng Khánh Linh không chỉ đánh dấu live concert đầu tiên trong sự nghiệp, mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong tư duy âm nhạc và cách kể chuyện bằng sân khấu.

Thành công "cháy vé" của hai đêm diễn, khán giả không chỉ lấp đầy sân khấu mà còn gọi tên Phùng Khánh Linh suốt show, đong đưa và hát theo, dùng điện thoại là lightstick để cổ vũ… không chỉ đến từ sức hút cá nhân, mà còn từ việc cô đã chạm đến một nhu cầu rất thật của khán giả trẻ hôm nay: Được nhìn thấy, được thấu hiểu và được phép không hoàn hảo.

Khán giả cũng vui mừng cùng cô khi ước mơ được hát, được nhận ra "giữa một vạn người" của Phùng Khánh Linh

Khán giả vui mừng cùng cô khi ước mơ được hát, được nhận ra "giữa một vạn người" của Phùng Khánh Linh hôm nay đã thành hiện thực. Không một ai đứng dậy dù tấm màn nhung đã khép lại gần 10 phút.

Và "Giữa một vạn tour" cùng Phùng Khánh Linh sẽ tiếp tục "tâm sự với đêm" trước 2.000 khán giả vào đêm diễn thứ hai (22-3) cũng tại Nhà hát Hòa Bình.

Phùng Khánh Linh với món quà đặc biệt

Phùng Khánh Linh với món quà đặc biệt

(NLĐO) - Đây là một bonus track đặc biệt cũng là "lát cắt đầu tiên" trong thế giới nội tâm mà Phùng Khánh Linh đã xây dựng xuyên suốt dự án âm nhạc lần này.

