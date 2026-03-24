Giải trí

Tăng Phúc, S.T Sơn Thạch "đọ" visual với dàn mỹ nam mới của Vpop

Thùy Trang

(NLĐO) - Tăng Phúc tự thử thách với nhảy tango toàn động tác khó, làm khán giả "nín thở" theo dõi.

Tăng Phúc gây chú ý với màn khiêu vũ tango trong ca khúc mới

Tăng Phúc với điệu nhảy tango đầy cuốn hút

Mới đây, ca sĩ Tăng Phúc cùng các khách mời: S.T Sơn Thạch, Thái Lê Minh Hiếu, SWAN và Minh Huy đã có đêm diễn SLAY thành công tại Biên Hòa (Đồng Nai).

S.T Sơn Thạch và Tăng Phúc đều là thành viên của Nhà Chín Muồi, từng đồng hành trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". 

Trong khi đó, Thái Lê Minh Hiếu và SWAN là những gương mặt bước ra từ "Tân binh toàn năng", từng có cơ hội được học hỏi kinh nghiệm từ các "anh tài". 

Riêng Minh Huy là nghệ sĩ trẻ được Tăng Phúc định hướng và hỗ trợ phát triển trong thời gian tới.

Những khoảnh khắc vượt qua thử thách của Tăng Phúc với tango trở nên viral trên mạng xã hội

Điểm nhấn của chương trình là các ca khúc mới, trong đó có màn song ca với S.T Sơn Thạch với "Bước cùng nhau" và "Bên nhau" kết hợp với phần khiêu vũ tango cuốn hút. Tăng Phúc chia sẻ do chưa phải vũ công chuyên nghiệp, anh nhiều lần gặp khó khăn trong quá trình luyện tập nhảy tango.

"Phúc và Kim Anh chỉ có thời gian ngắn tập khiêu vũ cho bài hát mới. Khi nhận thử thách từ nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy, cả hai chỉ có 3 ngày tập động tác cơ bản, 4 buổi tập riêng với biên đạo Wonbi để tăng độ khó và sự hấp dẫn hơn cho tiết mục.

Nhiều lúc, Phúc tưởng mình đang tham gia "Bước nhảy hoàn vũ" vì có quá nhiều động tác khó và phải tập luyện trong thời gian gấp rút. Vì không phải vũ công chuyên nghiệp nên người bị "bầm dập" nhiều nhất trong tiết mục này là … bạn nhảy Kim Anh. Phúc đã giẫm chân bạn nhảy không dưới 10 lần (cười). Hầu như buổi tập nào cũng để lại thương tích cho cô ấy" - Tăng Phúc bày tỏ.

Trong khi đó, vũ công Kim Anh cho biết dù phải chịu áp lực thể lực và những chấn thương, nhưng cô vẫn đồng hành cùng Tăng Phúc nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc và sự đầu tư của nam ca sĩ.

S.T Sơn Thạch cực ngầu trong đêm nhạc SLAY 2026

Sau đêm diễn, màn khiêu vũ tango của Tăng Phúc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và được quan tâm trên mạng xã hội. Phần trình diễn này cũng được nam ca sĩ đăng tải trên kênh riêng, hiện đang nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao sự tiến bộ trong vũ đạo và phong thái biểu diễn.

Sân khấu cho nghệ sĩ trẻ ghi dấu ấn

Bên cạnh các tiết mục của Tăng Phúc và S.T Sơn Thạch, SLAY 2026 còn là cơ hội để các nghệ sĩ trẻ như Thái Lê Minh Hiếu, SWAN và Minh Huy lần đầu thể hiện bản thân trên sân khấu quy mô lớn. Trong đó, 2 nghệ sĩ trẻ bước ra từ chương trình "Tân binh toàn năng" thừa nhận đây là sân khấu live stage đầu tiên của mỗi người sau truyền hình thực tế, là cơ hội để họ để gửi lời chào bằng âm nhạc tới khán giả.

Các nghệ sĩ với tiết mục "Ngựa ô thương nhớ"

Theo nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy, các phần trình diễn cá nhân và kết hợp đều được xây dựng dựa trên màu sắc âm nhạc riêng của từng nghệ sĩ. Với Thái Lê Minh Hiếu, giọng ca gen Z đã "đốt cháy" không gian bằng vũ đạo trong loạt ca khúc được phối mới: "Chân ái", "Anh muốn anh đưa em về" (hát cùng Tăng Phúc).

Trong khi đó, sở trưởng ballad của SWAN được phát huy tối đa khi kết hợp với đàn anh Tăng Phúc trong mashup "Tất cả sẽ thay anh - Nước mắt". Ngoài ra, SWAN còn nhân cơ hội trình diễn bài hát mới ra mắt "Có lẽ".

Với Minh Huy, bản mashup "Một đêm say - Biển tình" là thử thách mà Tăng Phúc đặt ra cho "đàn em", muốn khán giả nhìn thấy sự tiến bộ trong giọng hát, làm chủ sân khấu và khả năng xử lý tinh tế những bài hát khó của chàng trai này.

Khép lại chương trình, các nghệ sĩ cùng xuất hiện trong tiết mục "Ngựa ô thương nhớ" với phần dàn dựng kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại, tạo điểm nhấn cho tổng thể đêm diễn. Chia sẻ sau đêm nhạc, các nghệ sĩ trẻ đều bày tỏ sự trân trọng khi có cơ hội tham gia SLAY 2026 và xem đây là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình âm nhạc của mình.

S.T Sơn Thạch

Sau đêm diễn tại miền Nam, Tăng Phúc cùng ê-kíp dự kiến sẽ tiếp tục mang SLAY 2026 đến Hà Nội vào ngày 18 và 19-4, với những thay đổi trong dàn dựng và nội dung nhằm mang đến trải nghiệm mới cho khán giả.

Thái Lê Minh Hiếu

Minh Huy cùng Tăng Phúc


