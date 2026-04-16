HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Tân binh khủng long gọi tên CONGB

Thùy Trang

(NLĐO) - Vừa debut, CONGB vinh dự nhận cúp "Nghệ sĩ mới của năm" tại Giải Âm nhạc Cống hiến 2026.

CONGB: "Nghệ sĩ mới của năm" của Giải Âm nhạc Cống hiến 2026

Tân binh khủng long gọi tên CONGB - Ảnh 1.

CONGB: "Nghệ sĩ mới của năm" của Giải Âm nhạc Cống hiến 2026

CONGB vừa được xướng tên tại Giải "Âm nhạc Cống hiến 2026" ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Đây là một cột mốc quan trọng và đầy ý nghĩa, đánh dấu hành trình debut chính thức của nam ca sĩ sinh năm 2000 sau khi chào sân Vpop vào năm 2025.

CONGB chia sẻ: "Cảm xúc của CONGB lúc này là rất vinh dự khi nhận được giải thưởng uy tín như Cống Hiến, với sự bầu chọn từ khán giả và hội đồng nghệ thuật.

Những giải thưởng luôn là động lực giúp CONGB cố gắng và cống hiến nhiều hơn trong sự nghiệp. Năm nay CONGB còn rất nhiều dự định và dự án đặc biệt gửi đến khán giả, hy vọng sẽ tiếp tục được sự ghi nhận của mọi người trên hành trình âm nhạc của mình".

Tân binh khủng long gọi tên CONGB - Ảnh 2.

CONGB và cộng đồng người hâm mộ của mình

CONGB tên thật là Nguyễn Thành Công, sinh năm 2000. Anh tốt nghiệp Khoa Sư phạm Âm nhạc - Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. CONGB ghi điểm với khán giả trong và ngoài nước khi là thí sinh Việt Nam tham gia Boys Planet - chương trình thực tế sống còn hàng đầu Hàn Quốc. Nam nghệ sĩ gây ấn tượng mạnh mẽ bởi giọng hát nội lực, tính cách năng động và nguồn năng lượng tích cực.

CONGB và hành trình tỏa sáng

Sau cuộc thi, CONGB trở về Việt Nam và là nghệ sĩ của ASIIX. Cuối năm 2023, dự án pre-debut "Em đợi anh lâu chưa" của anh được khán giả trẻ yêu thích với điệu nhảy viral mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Năm 2024, CONGB tiếp tục khẳng định tại show sống còn Starlight Boys (Hàn Quốc), xuất sắc lọt vào chung kết với thứ hạng 13 chung cuộc.

Tân binh khủng long gọi tên CONGB - Ảnh 3.

CONGB rạng rỡ lúc nhận giải

Năm 2025, cái tên CONGB bùng nổ tại "Anh trai say hi", trở thành cột mốc giúp anh phủ sóng rộng khắp với khán giả trẻ Việt Nam. Tại đây, anh lọt vào Top 10 chung cuộc và chiến thắng hạng mục "Best Performer".

Việc tham gia Anh Trai "Say Hi" đã mở ra cột mốc quan trọng, đưa CONGB bước vào hành trình ca hát chuyên nghiệp trong nước. Hành trình này cũng giúp CONGB nhận được các giải thưởng dành cho tân binh vào những lễ trao giải cuối năm.

Tháng 1-2026, CONGB chính thức phát hành EP "CONGBDAY" đánh dấu chiến dịch debut tại Việt Nam gồm 5 ca khúc mang màu sắc âm nhạc hiện đại, tươi vui. Dự án giúp CONGB thể hiện rõ hơn màu sắc âm nhạc và hình ảnh mà mình đang theo đuổi, đồng thời cũng đạt doanh số "khủng" với 10.000 đĩa vật lý được bán ra.

Các sản phẩm âm nhạc của CONGB có ấn tượng khá tốt, nhanh chóng lọt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng cũng như top trending trên các nền tảng khác.

Tân binh khủng long gọi tên CONGB - Ảnh 4.

CONGB thực sự là tài năng mới của thị trường nhạc Việt

Song song đó, nam ca sĩ vừa hoàn thành Fanmeeting đầu tiên tại TP HCM vào đầu tháng 4-2026. Sự kiện thu hút hơn 1000 khán giả và sold out toàn bộ hạng vé chỉ sau vài phút mở bán. Trong thời gian sắp tới, CONGB đang chuẩn bị cho sự kiện diễn ra tại Hà Nội.

CONGB bày tỏ niềm tự hào về nguồn cội Việt Nam luôn hiện hữu trong anh, trở thành động lực mạnh mẽ thôi thúc khát khao chinh phục khán giả quê nhà. Chính mong muốn được kết nối sâu sắc hơn với công chúng trong nước đã khiến anh quyết định rời Hàn Quốc để trở về Việt Nam, bắt đầu hành trình khẳng định tên tuổi và mang đến cho khán giả hình ảnh trọn vẹn, chân thật nhất về CONGB - cả trong âm nhạc lẫn con người.

Tin liên quan

CONGB lọt Top Trending YouTube chỉ sau 6 giờ

CONGB lọt Top Trending YouTube chỉ sau 6 giờ

(NLĐO) - CONGB mời nguyên dàn anh trai hùng hậu vào MV "Nhớ em 8 lần", chính thức debut với EP "CONGBDAY".

Việt Nam xác nhận tham gia Eurovision Song Contest Asia 2026

(NLĐO) - Đêm Chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 (cuộc thi âm nhạc mang tính biểu tượng thế giới) sẽ diễn ra vào ngày 14-11 tại Thái Lan.

Đinh Tiến Đạt kể chuyện tình

(NLĐO) - Đinh Tiến Đạt viết "Mùi (t)Hương": Bản R&B ghi lại những khoảnh khắc bình yên của chính anh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo