Tân binh khủng long gọi tên CONGB

CONGB: "Nghệ sĩ mới của năm" của Giải Âm nhạc Cống hiến 2026

CONGB vừa được xướng tên tại Giải "Âm nhạc Cống hiến 2026" ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Đây là một cột mốc quan trọng và đầy ý nghĩa, đánh dấu hành trình debut chính thức của nam ca sĩ sinh năm 2000 sau khi chào sân Vpop vào năm 2025.

CONGB chia sẻ: "Cảm xúc của CONGB lúc này là rất vinh dự khi nhận được giải thưởng uy tín như Cống Hiến, với sự bầu chọn từ khán giả và hội đồng nghệ thuật.

Những giải thưởng luôn là động lực giúp CONGB cố gắng và cống hiến nhiều hơn trong sự nghiệp. Năm nay CONGB còn rất nhiều dự định và dự án đặc biệt gửi đến khán giả, hy vọng sẽ tiếp tục được sự ghi nhận của mọi người trên hành trình âm nhạc của mình".

CONGB và cộng đồng người hâm mộ của mình

CONGB tên thật là Nguyễn Thành Công, sinh năm 2000. Anh tốt nghiệp Khoa Sư phạm Âm nhạc - Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. CONGB ghi điểm với khán giả trong và ngoài nước khi là thí sinh Việt Nam tham gia Boys Planet - chương trình thực tế sống còn hàng đầu Hàn Quốc. Nam nghệ sĩ gây ấn tượng mạnh mẽ bởi giọng hát nội lực, tính cách năng động và nguồn năng lượng tích cực.

CONGB và hành trình tỏa sáng

Sau cuộc thi, CONGB trở về Việt Nam và là nghệ sĩ của ASIIX. Cuối năm 2023, dự án pre-debut "Em đợi anh lâu chưa" của anh được khán giả trẻ yêu thích với điệu nhảy viral mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Năm 2024, CONGB tiếp tục khẳng định tại show sống còn Starlight Boys (Hàn Quốc), xuất sắc lọt vào chung kết với thứ hạng 13 chung cuộc.

CONGB rạng rỡ lúc nhận giải

Năm 2025, cái tên CONGB bùng nổ tại "Anh trai say hi", trở thành cột mốc giúp anh phủ sóng rộng khắp với khán giả trẻ Việt Nam. Tại đây, anh lọt vào Top 10 chung cuộc và chiến thắng hạng mục "Best Performer".

Việc tham gia Anh Trai "Say Hi" đã mở ra cột mốc quan trọng, đưa CONGB bước vào hành trình ca hát chuyên nghiệp trong nước. Hành trình này cũng giúp CONGB nhận được các giải thưởng dành cho tân binh vào những lễ trao giải cuối năm.

Tháng 1-2026, CONGB chính thức phát hành EP "CONGBDAY" đánh dấu chiến dịch debut tại Việt Nam gồm 5 ca khúc mang màu sắc âm nhạc hiện đại, tươi vui. Dự án giúp CONGB thể hiện rõ hơn màu sắc âm nhạc và hình ảnh mà mình đang theo đuổi, đồng thời cũng đạt doanh số "khủng" với 10.000 đĩa vật lý được bán ra.

Các sản phẩm âm nhạc của CONGB có ấn tượng khá tốt, nhanh chóng lọt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng cũng như top trending trên các nền tảng khác.

CONGB thực sự là tài năng mới của thị trường nhạc Việt

Song song đó, nam ca sĩ vừa hoàn thành Fanmeeting đầu tiên tại TP HCM vào đầu tháng 4-2026. Sự kiện thu hút hơn 1000 khán giả và sold out toàn bộ hạng vé chỉ sau vài phút mở bán. Trong thời gian sắp tới, CONGB đang chuẩn bị cho sự kiện diễn ra tại Hà Nội.

CONGB bày tỏ niềm tự hào về nguồn cội Việt Nam luôn hiện hữu trong anh, trở thành động lực mạnh mẽ thôi thúc khát khao chinh phục khán giả quê nhà. Chính mong muốn được kết nối sâu sắc hơn với công chúng trong nước đã khiến anh quyết định rời Hàn Quốc để trở về Việt Nam, bắt đầu hành trình khẳng định tên tuổi và mang đến cho khán giả hình ảnh trọn vẹn, chân thật nhất về CONGB - cả trong âm nhạc lẫn con người.