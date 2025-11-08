Bùng nổ bàn thắng phút bù giờ, Tottenham rơi chiến thắng trước Man United

Từng thất bại cả 4 lần chạm trán mùa rồi trên mọi mặt trận trước Tottenham, bao gồm trận chung kết Europa League, chẳng nghi ngờ gì về quyết tâm của Man United khi tái ngộ đối thủ dù họ phải làm khách tại London thời điểm này. "Quỷ đỏ" toàn thắng cả ba vòng đấu trong tháng 10 và không muốn phải ôn lại ký ức cũ theo cách chẳng hề mong muốn khi đối đầu "Gà trống"…



Các chân sút Tottenham bất lực trước hàng thủ Man United

Hai đội đều nhập cuộc với thái độ hết sức thận trọng và 30 phút đầu tiên trôi qua, không bên nào có nổi một cú sút trúng đích. Tuy nhiên, sự sơ hở của chủ nhà Tottenham đã sớm bộc lộ. Phút 32, sau một pha tấn công bên cánh phải, Amad Diallo đã thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác đến cột xa.

Tiền đạo Bryan Mbeumo đã bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc gần, mở tỉ số 1-0 cho "Quỷ đỏ". Đây là bàn thắng thứ năm của Mbeumo từ đầu mùa cho Man United.

Bryan Mbeumo mở tỉ số cho Man United

Bước sang hiệp 2, Tottenham đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, họ liên tục bị thủ thành Senne Lammens bên phía đội khách từ chối. Lammens đã phản xạ tuyệt vời để cản phá cú dứt điểm của Cristian Romero, sau đó anh tiếp tục đổ người kịp thời để từ chối cú vô lê của João Palhinha.

Mathys Tel mở màn cuộc lội ngược dòng của Tottenham

Phút 70, CĐV Tottenham ăn mừng hụt khi bàn thắng của Brennan Johnson bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, sự nỗ lực của chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp.

Chỉ 2 phút sau, cầu thủ vào thay người Mathys Tel nhận bóng từ Destiny Udogie và xoay trở khéo léo thoát khỏi sự truy cản của Matthijs de Ligt trước khi tung cú sút quyết đoán, san bằng tỉ số 1-1.

Richarlison tường chừng đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho Tottenham phút 90+1

Trận đấu càng thêm căng thẳng khi tiền đạo Benjamin Šeško dính chấn thương, buộc Man United phải chơi với 10 người trong 4 phút cuối cùng với thời gian bù giờ. Áp lực của đội chủ nhà đã mang lại bàn thắng tưởng chừng sẽ quyết định số phận trận đấu.

Sau một pha phạt góc, bóng được Wilson Odobert sút về phía khung thành và Richarlison đã nhanh chân lái bóng vào góc lưới ở phút 90+1, đưa Tottenham dẫn 2-1.

Matthijs de Ligt gỡ hòa cho Man United phút 90++6

Chiến thắng dường như đã nằm chắc trong tay thầy trò HLV Thomas Frank nhưng Man United không chấp nhận đầu hàng. Từ một quả phạt góc ở những giây cuối cùng của trận đấu, Bruno Fernandes đã tạt bóng đến cột xa để trung vệ Matthijs de Ligt băng vào đánh đầu dũng mãnh, gỡ hòa 2-2 ở phút 90+6.

Man Uniited hai vòng đấu liên tiếp mở tỉ số và chật vật gỡ hòa

Cả cầu trường Tottenham Stadium ngỡ ngàng nhưng trận đấu đã kết thúc.

Kết quả hòa 2-2 không chỉ mang lại 1 điểm quý giá mà còn có ý nghĩa tinh thần cực lớn với Man United, giúp họ phá vỡ vận đen toàn hòa và thua kéo dài suốt 7 trận trước Tottenham.