Hai ngã rẽ của Man United và Liverpool

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hai ngã rẽ của Man United và Liverpool

Đông Linh

Bức tranh đối lập rõ rệt giữa 2 thành viên nhóm "Big Six" đang dần hiển hiện, khi Man United bước ra khỏi vòng xoáy còn Liverpool lún sâu vào khó khăn

Người hâm mộ Man United có lẽ ít khi nào phấn chấn như hiện nay khi chứng kiến đội bóng con cưng phô diễn lối chơi tập thể đầy kỷ luật, liên tiếp tạo nên những kết quả tích cực sau một thời gian dài chịu đựng nhiều thị phi. Trong khi đó, đương kim vô địch Liverpool lộ rõ sự sa sút sau vòng đấu thứ 9 Giải Ngoại hạng Anh, chẳng những không thoát ra khỏi vòng xoáy mà còn lún sâu vào vùng suy yếu.

Diện mạo mới của Man United

Tiếp đón đối thủ luôn được xem là "khắc tinh" (Brighton thắng 6 trong 7 lần đối đầu gần nhất với "Quỷ đỏ" tại Giải Ngoại hạng Anh, trước chuyến hành quân tới Old Trafford còn có 5 trận liên tiếp bất bại), Man United đã thắng trong một trận cầu đầy cảm xúc. Họ gần như kiểm soát thế trận từ đầu đến cuối, tất nhiên không tính đến những khoảnh khắc bị "Bầy mòng biển" vùng lên thu ngắn cách biệt.

Casemiro cùng với 2 tân binh Matheus Cunha và Bryan Mbeumo liên tiếp ghi bàn để giúp Man United dẫn trước 3-0 chỉ sau 60 phút. Đây là điều mà đã rất lâu rồi, "Quỷ đỏ" không thể làm được trước các đối thủ, ít nhất cũng trong 12 tháng qua - từ khi Ruben Amorim tiếp quản đội bóng.

Một bầu không khí tích cực đang dần hiện diện tại sân Old Trafford, khác với sự ảm đạm bủa vây Man United cách đây vài tuần. Không còn ai bàn tán về việc Ruben Amorim cần thay đổi sơ đồ 3-4-3 nữa. Man United đã có những điều chỉnh tinh tế và không còn cố định kiểu đá phát bóng dài liên tục, dù vẫn duy trì lối chơi trực diện hơn so với trước đây. Từng gặp khó trong khâu triển khai tấn công, Man United giờ đã tìm được cách tiếp cận phần sân đối phương nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Brighton thu hẹp tỉ số với 2 bàn thắng liên tiếp cuối trận nhưng Man United vẫn thắng, cũng với cách biệt 2 bàn. "Kịch bản" này thể hiện rõ hai điều. Trước hết, Man United có khả năng tấn công sắc bén và cũng có chiều sâu tấn công để ghi nhiều bàn dù đang trong giai đoạn xây dựng lại đội hình. Bên cạnh đó, điểm yếu cố hữu vẫn được phơi bày: Man United suýt tự làm khó mình khi thi đấu thiếu tập trung trong 20 phút cuối dù khả năng bảo toàn tỉ số đã được cải thiện rõ rệt.

Dẫu vậy, điều tích cực là Man United đang tạo được đà hưng phấn về tinh thần, sự gắn kết các tuyến và khả năng chuyển hóa cơ hội ở hàng công. Đây là những yếu tố làm nền tảng cho một cuộc hồi sinh có thể bền vững nếu được duy trì.

Hai ngã rẽ của Man United và Liverpool - Ảnh 1.

Số phận Man United (áo sáng) và Liverpool đang theo hai ngã rẽ khác nhau. (Ảnh: SBNATIONS)

Ảm đạm Liverpool

Trong khi đó, Liverpool rời sân Gtech Community với thất bại 2-3 trước Brentford. Trận thua này đánh dấu chuỗi 4 thất bại liên tiếp của họ ở Premier League, cũng ghi nhận 5 chuyến làm khách toàn thua của "The Kop" đến các sân bóng London.

Vấn đề của Liverpool lúc này không còn chỉ nằm ở một hay vài cầu thủ hoặc hệ thống chiến thuật, mà họ sa sút vì đi vào chính lối mòn của Man City mùa trước. Liverpool đang đối mặt điều gì? Giới chuyên môn chỉ ra vô số nguyên nhân dẫn đến tình cảnh hiện tại: Từ Salah và Van Dijk mất phong độ (nhất là sau khi họ được gia hạn), cho tới Trent Alexander - Arnold ra đi, Ibrahima Konate mập mờ tương lai, Alexis Mac Allister sa sút khó hiểu…

Ngoài ra, phải nhắc đến dàn tân binh, dù chất lượng và đắt tiền song chưa đủ để tạo diện mạo mới cho lối chơi của Liverpool. HLV Arne Slot kiên quyết sử dụng Mohamed Salah đang mất phong độ nghiêm trọng, lại khẳng định không "theo" xu hướng chơi bóng dài và dựa vào các pha bóng cố định.

Tất cả dẫn đến sự xuống dốc với đội hình Liverpool hiện tại, vốn xa rời hình ảnh cũ của chính họ từng được tạo dựng mạnh mẽ dưới thời HLV Jurgen Klopp. Khi một đội bóng có tham vọng như Liverpool không thể giữ được sự nhất quán trong khâu phòng ngự và chuyển hóa cơ hội, không còn giữ được bản sắc, những kết quả tệ hại như trận thua Brentford e sẽ còn lặp lại, khiến cuộc đua tới ngôi vô địch trở nên xa vời.

Premier League là cuộc đua dài, một vài vòng đấu thăng hoa hay kém cỏi chưa thể định đoạt số phận đội bóng cả mùa giải. Tuy vậy, sau vòng 9, thông điệp gửi tới người hâm mộ là rất rõ: Man United có cơ sở để hưng phấn khi lối chơi tập thể đang dần thăng hoa và niềm tin đang trở lại. Ngược lại, Liverpool cần hành động khẩn cấp để ngăn chặn đà sa sút trước khi mọi chuyện trở nên khó cứu vãn. 


Tin liên quan

Liverpool thua tan tác ở London, chìm sâu khủng hoảng

Liverpool thua tan tác ở London, chìm sâu khủng hoảng

(NLĐO) – Thử thách cực đại dành cho cuộc chiến bảo vệ ngôi vương của Liverpool sau khi "Lữ đoàn Đỏ" thua sốc 2-3 trước Brentford rạng sáng 26-10.

Aston Villa lại gieo sầu cho Man City tại sân Villa Park

(NLĐO) - Chuỗi 9 trận bất bại của Man City trên mọi đấu trường đã dừng lại khi "The Citizens" thất thủ ở Villa Park với bàn thua duy nhất trước Aston Villa.

Mbappé tỏa sáng trận El Clasico, Real Madrid đòi được nợ từ Barcelona

(NLĐO) - Real Madrid khẳng định vị thế đội bóng số một La Liga hiện tại khi đánh bại Barcelona 2-1 trong trận "El Clasico" đầu tiên của mùa giải.

Liverpool Man United Ngoại hạng Anh HLV Arne Slot
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo