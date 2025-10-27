Hai ngã rẽ của Man United và Liverpool

Người hâm mộ Man United có lẽ ít khi nào phấn chấn như hiện nay khi chứng kiến đội bóng con cưng phô diễn lối chơi tập thể đầy kỷ luật, liên tiếp tạo nên những kết quả tích cực sau một thời gian dài chịu đựng nhiều thị phi. Trong khi đó, đương kim vô địch Liverpool lộ rõ sự sa sút sau vòng đấu thứ 9 Giải Ngoại hạng Anh, chẳng những không thoát ra khỏi vòng xoáy mà còn lún sâu vào vùng suy yếu.

Diện mạo mới của Man United

Tiếp đón đối thủ luôn được xem là "khắc tinh" (Brighton thắng 6 trong 7 lần đối đầu gần nhất với "Quỷ đỏ" tại Giải Ngoại hạng Anh, trước chuyến hành quân tới Old Trafford còn có 5 trận liên tiếp bất bại), Man United đã thắng trong một trận cầu đầy cảm xúc. Họ gần như kiểm soát thế trận từ đầu đến cuối, tất nhiên không tính đến những khoảnh khắc bị "Bầy mòng biển" vùng lên thu ngắn cách biệt.

Casemiro cùng với 2 tân binh Matheus Cunha và Bryan Mbeumo liên tiếp ghi bàn để giúp Man United dẫn trước 3-0 chỉ sau 60 phút. Đây là điều mà đã rất lâu rồi, "Quỷ đỏ" không thể làm được trước các đối thủ, ít nhất cũng trong 12 tháng qua - từ khi Ruben Amorim tiếp quản đội bóng.

Một bầu không khí tích cực đang dần hiện diện tại sân Old Trafford, khác với sự ảm đạm bủa vây Man United cách đây vài tuần. Không còn ai bàn tán về việc Ruben Amorim cần thay đổi sơ đồ 3-4-3 nữa. Man United đã có những điều chỉnh tinh tế và không còn cố định kiểu đá phát bóng dài liên tục, dù vẫn duy trì lối chơi trực diện hơn so với trước đây. Từng gặp khó trong khâu triển khai tấn công, Man United giờ đã tìm được cách tiếp cận phần sân đối phương nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Brighton thu hẹp tỉ số với 2 bàn thắng liên tiếp cuối trận nhưng Man United vẫn thắng, cũng với cách biệt 2 bàn. "Kịch bản" này thể hiện rõ hai điều. Trước hết, Man United có khả năng tấn công sắc bén và cũng có chiều sâu tấn công để ghi nhiều bàn dù đang trong giai đoạn xây dựng lại đội hình. Bên cạnh đó, điểm yếu cố hữu vẫn được phơi bày: Man United suýt tự làm khó mình khi thi đấu thiếu tập trung trong 20 phút cuối dù khả năng bảo toàn tỉ số đã được cải thiện rõ rệt.

Dẫu vậy, điều tích cực là Man United đang tạo được đà hưng phấn về tinh thần, sự gắn kết các tuyến và khả năng chuyển hóa cơ hội ở hàng công. Đây là những yếu tố làm nền tảng cho một cuộc hồi sinh có thể bền vững nếu được duy trì.

Số phận Man United (áo sáng) và Liverpool đang theo hai ngã rẽ khác nhau. (Ảnh: SBNATIONS)

Ảm đạm Liverpool

Trong khi đó, Liverpool rời sân Gtech Community với thất bại 2-3 trước Brentford. Trận thua này đánh dấu chuỗi 4 thất bại liên tiếp của họ ở Premier League, cũng ghi nhận 5 chuyến làm khách toàn thua của "The Kop" đến các sân bóng London.

Vấn đề của Liverpool lúc này không còn chỉ nằm ở một hay vài cầu thủ hoặc hệ thống chiến thuật, mà họ sa sút vì đi vào chính lối mòn của Man City mùa trước. Liverpool đang đối mặt điều gì? Giới chuyên môn chỉ ra vô số nguyên nhân dẫn đến tình cảnh hiện tại: Từ Salah và Van Dijk mất phong độ (nhất là sau khi họ được gia hạn), cho tới Trent Alexander - Arnold ra đi, Ibrahima Konate mập mờ tương lai, Alexis Mac Allister sa sút khó hiểu…

Ngoài ra, phải nhắc đến dàn tân binh, dù chất lượng và đắt tiền song chưa đủ để tạo diện mạo mới cho lối chơi của Liverpool. HLV Arne Slot kiên quyết sử dụng Mohamed Salah đang mất phong độ nghiêm trọng, lại khẳng định không "theo" xu hướng chơi bóng dài và dựa vào các pha bóng cố định.

Tất cả dẫn đến sự xuống dốc với đội hình Liverpool hiện tại, vốn xa rời hình ảnh cũ của chính họ từng được tạo dựng mạnh mẽ dưới thời HLV Jurgen Klopp. Khi một đội bóng có tham vọng như Liverpool không thể giữ được sự nhất quán trong khâu phòng ngự và chuyển hóa cơ hội, không còn giữ được bản sắc, những kết quả tệ hại như trận thua Brentford e sẽ còn lặp lại, khiến cuộc đua tới ngôi vô địch trở nên xa vời.

Premier League là cuộc đua dài, một vài vòng đấu thăng hoa hay kém cỏi chưa thể định đoạt số phận đội bóng cả mùa giải. Tuy vậy, sau vòng 9, thông điệp gửi tới người hâm mộ là rất rõ: Man United có cơ sở để hưng phấn khi lối chơi tập thể đang dần thăng hoa và niềm tin đang trở lại. Ngược lại, Liverpool cần hành động khẩn cấp để ngăn chặn đà sa sút trước khi mọi chuyện trở nên khó cứu vãn.



