Soi tỉ số trận Tottenham - Manchester United: Khi Quỷ đỏ lép vế ở London

Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) và Bruno Fernandes của Manchester United

Vòng 11 Ngoại hạng Anh, Tottenham và Manchester United sẽ đối đầu nhau tại London lúc 19g 30 tối nay 8-11 (giờ Việt Nam). Tottenham Hotspur quyết tâm quật khởi trở lại sau trận thua đau đớn trước Chelsea trong trận derby London, và thành tích ấn tượng gần đây của họ trước Man Utd chắc chắn đang tiếp thêm sự lạc quan cho người hâm mộ.

Cần lưu ý rằng đoàn quân của Thomas Frank đang hướng đến chiến thắng thứ 5 liên tiếp trước Quỷ đỏ trên mọi đấu trường. Tottenham thậm chí không thua Manchester United trong 7 lần chạm trán. Lần gần nhất Gà trống thua Quỷ đỏ là tỉ số 0-2 hồi tháng 10-2022 ở Old Trafford. Về lực lượng, với việc Lucas Bergvall phải rời sân vì chấn thương trong trận derby London, Xavi Simons được kỳ vọng sẽ tỏa sáng. Khả năng ra sân của cả Djed Spence và Mohammed Kudus đều còn bỏ ngỏ.

Phía Manchester United, đoàn quân của Ruben Amorim đã có những trận đấu với tỷ số cao gần đây. Manchester United nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì lối chơi tấn công, nhưng với thành tích không tốt tại sân vận động Tottenham Hotspur, nơi họ không thắng từ tháng 10-2021, hòa có lẽ là kết quả mà Amiorim có thể hài lòng. Trận đấu cũng hứa hẹn nhiều bàn thắng khi cả 2 phía đều có thể tung lưới. Hậu vệ Lisandro Martinez vẫn tiếp tục vắng mặt vì chấn thương trong đội khách.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, kết quả bất nhất khi mỗi người một ý. Cựu bình luận viên của BBC Mark Lawrenson tin rằng Tottenham sẽ thắng 2-1, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đoán Manchester United thắng 1-2, cựu tiền đạo Chris Sutton chọn kết quả hòa 1-1, trong lúc chuyên gia dự đoán của Sky Sport Lewis John đưa ra tỉ số 2-2.

Dự đoán: Tottenham - Manchester United 2-2

Đối đầu trực tiếp

21-5-2025 Tottenham v Manchester United 1-0 CK Europa League

16-2-2025 Tottenham v Manchester United 1-0 Premier League

19-12-2024 Tottenham v Manchester United 4-3 League Cup

29-9-2024 Manchester United v Tottenham 0-3 Premier League

14-1-2024 Manchester United v Tottenham 2-2 Premier League

19-8-2023 Tottenham v Manchester United 2-0 Premier League

27-4-2023 Tottenham v Manchester United 2-2 Premier League

19-10-2022 Manchester United v Tottenham 2-0 Premier League

12-3-2022 Manchester United v Tottenham 3-2 Premier League

30-10-2021 Tottenham v Manchester United 0-3 Premier League

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 08/11 19:30 [6] Tottenham - Manchester Utd [8] 2.00 0 : 0 1.90 2.025 3 1.85

Tỉ lê trận đấu ban đầu luôn là đồng banh với giá Tottenham ăn đủ, thua 9. Đến sáng nay, sự biến động rất ít khi tỉ lệ đồng banh có lúc giá chuyển thành Manchester United thua đủ, ăn chỉ 85. Dù sao thì chọn Tottenham vẫn an toàn hơn.

Tỉ số phổ biến nhất là 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.5. Trận đấu có vẻ rất cân bằng khi tỉ số 2-1 và 1-2 đều có giá đặt 1 ăn 9.6. Tương tự như vậy 1-0 và 0-1 cũng có giá đặt 1 ăn 12. Riêng tỉ số 2-0 ăn 17, còn 0-2 ăn chỉ 14. Kết quả hòa 2-2 cũng có giá đặt 1 ăn 12.



