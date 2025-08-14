HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Người dân chen chân săn mỹ phẩm, đồ ăn Hàn Quốc giảm giá tại TP HCM

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Ngay từ khi mở cửa, nhiều gian hàng Hàn Quốc tại Mega US Expo 2025 đã thu hút đông đảo khách tham quan nhờ chương trình ưu đãi lớn.

Ngày 14-8, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc cùng các đơn vị khai mạc sự kiện "Ngày hội Xúc tiến Giao thương - Cánh cửa Kết nối Thị trường Hàn - Việt 2025" (Mega US Expo 2025) tại Trung tâm Hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, TP HCM.

Sự kiện quy tụ hơn 200 gian hàng đến từ 15 thành phố công nghiệp trọng điểm của Hàn Quốc như Seoul, Busan, Incheon, Gwangju, Jeonju, Daejeon… cùng nhiều startup và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam.

Mega US Expo 2025 trưng bày các sản phẩm đa dạng lĩnh vực như thực phẩm, mỹ phẩm, công nghệ, sáng tạo nội dung, sản phẩm đời sống…, diễn ra đến ngày 16-8.

Người dân TP HCM săn mỹ phẩm Hàn Quốc giảm giá sập sàn tại Mega US Expo 2025 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, phát biểu tại Mega US Expo 2025

Săn mỹ phẩm Hàn Quốc giảm giá

Ghi nhận tại sự kiện, ngay từ khi mở cửa, nhiều gian hàng Hàn Quốc đã thu hút đông đảo khách tham quan nhờ các chương trình ưu đãi lớn.

Tại gian hàng mỹ phẩm D-asis, hàng dài bạn trẻ xếp hàng dùng thử và mua serum chiết xuất từ thực vật với giá ưu đãi: loại 50g giá 300.000 đồng/chai, loại 100g giá 550.000 đồng/chai, đều áp dụng chương trình mua 1 tặng 1.

CEO D-asis, ông Park Chan Ho, cho biết sản phẩm hiện chưa phân phối chính thức tại Việt Nam. Chương trình khuyến mãi này chỉ có tại ngày hội và doanh nghiệp đang tìm kiếm đối tác để mở rộng thị trường.

Gian hàng mỹ phẩm PinoWell cũng áp dụng mức giảm tới 50%, như tinh chất trứng cá tầm 10ml giảm còn 470.000 đồng/3 lọ (giá gốc 900.000 đồng), mặt nạ dưỡng 10 miếng còn 380.000 đồng (giá gốc 790.000 đồng), kem mắt 50ml còn 340.000 đồng/chai (giá gốc 680.000 đồng).

Đại diện thương hiệu khẳng định mức giá này còn rẻ hơn 50% so với tại Hàn Quốc và chỉ áp dụng trong khuôn khổ sự kiện.

Ngoài mỹ phẩm, các gian hàng thực phẩm như cà phê, mì, snack,...cũng đông khách trải nghiệm và mua sắm, kèm nhiều quà tặng cho khách check-in tại gian hàng.

Người dân TP HCM săn mỹ phẩm Hàn Quốc giảm giá sập sàn tại Mega US Expo 2025 - Ảnh 2.

Gian hàng PinoWell chật kín khách đến check-in trải nghiệm và mua sắm

Người dân TP HCM săn mỹ phẩm Hàn Quốc giảm giá sập sàn tại Mega US Expo 2025 - Ảnh 3.

PinoWell giảm giá đến 50%

Người dân TP HCM săn mỹ phẩm Hàn Quốc giảm giá sập sàn tại Mega US Expo 2025 - Ảnh 4.

Một gian hàng chăm sóc sắc đẹp của Hàn Quốc chật kín khách đến check-in

Người dân TP HCM săn mỹ phẩm Hàn Quốc giảm giá sập sàn tại Mega US Expo 2025 - Ảnh 5.

Người dân TP HCM săn mỹ phẩm Hàn Quốc giảm giá sập sàn tại Mega US Expo 2025 - Ảnh 6.

Người dân TP HCM săn mỹ phẩm Hàn Quốc giảm giá sập sàn tại Mega US Expo 2025 - Ảnh 7.

Khách đến trải nghiệm mỹ phẩm Hàn Quốc

Người dân TP HCM săn mỹ phẩm Hàn Quốc giảm giá sập sàn tại Mega US Expo 2025 - Ảnh 8.

Gian hàng mì Hàn Quốc đông khách không kém

 

