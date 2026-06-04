Bước phát triển mới của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động Công đoàn - Công nhân

Bước phát triển mới của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam

Văn Duẩn

(NL ĐO) - Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

Sáng 4-6, tại Hà Nội, trình bày diễn văn khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Bước phát triển mới của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề cập tới giai đoạn 2023-2026, tình hình thế giới và trong nước diễn biến nhanh, phức tạp, chứa đựng nhiều yếu tố không thuận lợi đối với việc làm, đời sống người lao động và hoạt động Công đoàn. Phát huy truyền thống, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hiệp thương thống nhất của Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn Việt Nam đã vượt mọi khó khăn, chủ động thích ứng, đạt được một số kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tiếp tục được khẳng định, có những dấu ấn mới. Tích cực, chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, các quy chế, quy định liên quan trực tiếp đến người lao động và hoạt động công đoàn. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, tiếp xúc, đối thoại trong xây dựng chính sách, pháp luật được quan tâm, phát huy hiệu quả.

Đã dành hơn 27.200 tỉ đồng chăm lo cho người lao động

Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập trung đối thoại, thương lượng tập thể để nâng cao phúc lợi đoàn viên và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Số lượng, tỉ lệ bao phủ và chất lượng thỏa ước lao động tập thể tiếp tục được nâng lên, đạt tỉ lệ gần 81% tổng số doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở (tăng 8,3% so với đầu nhiệm kỳ).

Các chương trình chăm lo phúc lợi được triển khai sâu rộng, tiếp tục đổi mới phương thức, cách làm, xây dựng nhiều mô hình mới. Trong hơn hai năm, toàn hệ thống đã dành hơn 27.200 tỉ đồng chăm lo cho người lao động.

Bước phát triển mới của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Hoạt động phổ biến, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tiếp tục được chú trọng. Công đoàn tích cực nắm bắt, tham gia giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể, góp phần ổn định quan hệ lao động.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động và truyền thông về tổ chức Công đoàn được đổi mới về nội dung, hình thức, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, trách nhiệm công dân, tác phong làm việc, củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

Các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng cống hiến, thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của người lao động với hơn 380.000 sáng kiến, ứng dụng trong thực tiễn, tổng giá trị làm lợi hơn 40.000 tỉ đồng, trực tiếp đóng góp vào sự phát triển của các doanh nghiệp và đất nước.

Công tác phát triển đoàn viên, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được tập trung thực hiện. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của các cấp công đoàn, từ đầu năm 2024 đến tháng 5-2026, cả nước phát triển mới được trên 2,2 triệu đoàn viên, thành lập mới hơn 15.000 công đoàn, nghiệp đoàn cơ sở. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh ngày càng đi vào thực chất.

Toàn hệ thống tập trung triển khai nhiệm vụ sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy công đoàn các cấp gắn với thực hiện tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị. Qua sắp xếp, tổ chức bộ máy công đoàn đã tinh gọn, giảm số lượng lớn cán bộ công đoàn chuyên trách; bước đầu hoạt động đáp ứng yêu cầu theo mô hình mới, tập trung tháo gỡ các khó khăn, bất cập phát sinh, duy trì liên tục các hoạt động toàn hệ thống.

Các cấp công đoàn tích cực tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bước phát triển mới của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam - Ảnh 3.

Các đại biểu dự Đại hội

Nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, những kết quả đạt được trong hai năm rưỡi qua của Công đoàn Việt Nam và người lao động cả nước đóng góp quan trọng vào thành quả chung của đất nước, góp phần tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân.

Dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XIII trình Đại hội cũng nghiêm túc nhìn nhận, phân tích sâu sắc các nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém, đồng thời rút ra 5 bài học kinh nghiệm để tiếp tục phát huy kết quả, điểm mạnh, khắc phục hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ tới.

Dự thảo Báo cáo xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2026-2031 là tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc; tuyên truyền, vận động người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Dự thảo báo cáo chính trị xác định 10 nhóm chỉ tiêu phấn đấu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, việc nâng cao hiệu quả hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, ưu tiên hàng đầu cả về chỉ đạo và bố trí nguồn lực.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị mỗi đại biểu dự Đại hội tập trung trí tuệ với tất cả tình cảm, tâm huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt nhất nội dung, chương trình Đại hội; đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các văn kiện của Đại hội, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời bầu đúng, bầu đủ Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV, góp phần vào thành công chung của Đại hội.


Tin liên quan

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam bước vào phiên làm việc thứ nhất

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam bước vào phiên làm việc thứ nhất

(NLĐO) - Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đã bước vào phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 780 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên công đoàn.

Bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn

(NLĐO) - Việc Công đoàn đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ chính, cốt lõi.

Xây dựng Công đoàn vững mạnh toàn diện

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam xác định mục tiêu xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm hoạt động

Tổng LĐLĐ Việt Nam công đoàn Công đoàn Việt Nam Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo