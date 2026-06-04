Bước phát triển mới của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam

Sáng 4-6, tại Hà Nội, trình bày diễn văn khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề cập tới giai đoạn 2023-2026, tình hình thế giới và trong nước diễn biến nhanh, phức tạp, chứa đựng nhiều yếu tố không thuận lợi đối với việc làm, đời sống người lao động và hoạt động Công đoàn. Phát huy truyền thống, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hiệp thương thống nhất của Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn Việt Nam đã vượt mọi khó khăn, chủ động thích ứng, đạt được một số kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tiếp tục được khẳng định, có những dấu ấn mới. Tích cực, chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, các quy chế, quy định liên quan trực tiếp đến người lao động và hoạt động công đoàn. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, tiếp xúc, đối thoại trong xây dựng chính sách, pháp luật được quan tâm, phát huy hiệu quả.

Đã dành hơn 27.200 tỉ đồng chăm lo cho người lao động

Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập trung đối thoại, thương lượng tập thể để nâng cao phúc lợi đoàn viên và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Số lượng, tỉ lệ bao phủ và chất lượng thỏa ước lao động tập thể tiếp tục được nâng lên, đạt tỉ lệ gần 81% tổng số doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở (tăng 8,3% so với đầu nhiệm kỳ).

Các chương trình chăm lo phúc lợi được triển khai sâu rộng, tiếp tục đổi mới phương thức, cách làm, xây dựng nhiều mô hình mới. Trong hơn hai năm, toàn hệ thống đã dành hơn 27.200 tỉ đồng chăm lo cho người lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Hoạt động phổ biến, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tiếp tục được chú trọng. Công đoàn tích cực nắm bắt, tham gia giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể, góp phần ổn định quan hệ lao động.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động và truyền thông về tổ chức Công đoàn được đổi mới về nội dung, hình thức, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, trách nhiệm công dân, tác phong làm việc, củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

Các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng cống hiến, thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của người lao động với hơn 380.000 sáng kiến, ứng dụng trong thực tiễn, tổng giá trị làm lợi hơn 40.000 tỉ đồng, trực tiếp đóng góp vào sự phát triển của các doanh nghiệp và đất nước.

Công tác phát triển đoàn viên, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được tập trung thực hiện. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của các cấp công đoàn, từ đầu năm 2024 đến tháng 5-2026, cả nước phát triển mới được trên 2,2 triệu đoàn viên, thành lập mới hơn 15.000 công đoàn, nghiệp đoàn cơ sở. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh ngày càng đi vào thực chất.

Toàn hệ thống tập trung triển khai nhiệm vụ sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy công đoàn các cấp gắn với thực hiện tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị. Qua sắp xếp, tổ chức bộ máy công đoàn đã tinh gọn, giảm số lượng lớn cán bộ công đoàn chuyên trách; bước đầu hoạt động đáp ứng yêu cầu theo mô hình mới, tập trung tháo gỡ các khó khăn, bất cập phát sinh, duy trì liên tục các hoạt động toàn hệ thống.

Các cấp công đoàn tích cực tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu dự Đại hội

Nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, những kết quả đạt được trong hai năm rưỡi qua của Công đoàn Việt Nam và người lao động cả nước đóng góp quan trọng vào thành quả chung của đất nước, góp phần tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân.

Dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XIII trình Đại hội cũng nghiêm túc nhìn nhận, phân tích sâu sắc các nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém, đồng thời rút ra 5 bài học kinh nghiệm để tiếp tục phát huy kết quả, điểm mạnh, khắc phục hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ tới.

Dự thảo Báo cáo xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2026-2031 là tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc; tuyên truyền, vận động người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Dự thảo báo cáo chính trị xác định 10 nhóm chỉ tiêu phấn đấu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, việc nâng cao hiệu quả hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, ưu tiên hàng đầu cả về chỉ đạo và bố trí nguồn lực.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị mỗi đại biểu dự Đại hội tập trung trí tuệ với tất cả tình cảm, tâm huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt nhất nội dung, chương trình Đại hội; đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các văn kiện của Đại hội, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời bầu đúng, bầu đủ Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV, góp phần vào thành công chung của Đại hội.



