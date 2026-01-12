HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bước tiến bất ngờ của ngành dệt may Việt Nam

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Một doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã hoàn thành đơn hàng lên tới 6,8 triệu áo sơ mi đơn chiếc cho thị trường toàn cầu trong năm 2025

Chiều 12-1, tại họp báo kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty CP May Việt Tiến, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP May Việt Tiến, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), cho biết năm 2026, ngành dệt may kỳ vọng sẽ có nhiều bước đột phá mới.

Theo ông Giang, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt khoảng 46 tỉ USD, song giá trị nhập khẩu nguyên phụ liệu cũng lên tới hơn 22 tỉ USD. 

Thực tế, này cho thấy dư địa để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm còn rất lớn. Muốn gia tăng lợi nhuận và sức cạnh tranh, các doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào gia công số lượng lớn mà cần chuyển sang các phân khúc có hàm lượng chất xám và tay nghề cao hơn.

Ông Giang dẫn ví dụ Công ty May 10 hiện sản xuất đồ vest cho thị trường Nhật Bản và Mỹ theo hình thức may đo từng bộ cho khách hàng, thay vì sản xuất hàng loạt như trước. Trong quy trình này, tỉ lệ lao động thủ công chiếm tới 60%, còn máy móc chỉ đảm nhiệm khoảng 40% công đoạn. Điều đó cho thấy người tiêu dùng quốc tế ngày càng coi trọng kỹ năng, sự tỉ mỉ và tay nghề của công nhân Việt Nam, xem đây là giá trị khác biệt của sản phẩm.

Một doanh nghiệp dệt may khác trong năm 2025 cũng đã hoàn thành đơn hàng lên tới 6,8 triệu áo sơ mi đơn chiếc cho thị trường toàn cầu. 

"Xu hướng cá nhân hóa, thiết kế riêng theo từng khách hàng đang trở nên phổ biến trên thế giới, buộc ngành dệt may bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn của những đơn hàng nhỏ lẻ nhưng giá trị cao. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư mạnh vào công nghệ, quản trị và chuỗi cung ứng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng" – chủ tịch VITAS nhấn mạnh.

- Ảnh 1.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Tuy vậy, ngành dệt may Việt Nam cũng đối mặt không ít thách thức. Theo ông Giang, cạnh tranh về giá ngày càng khốc liệt trong khi chi phí sản xuất liên tục tăng, từ tiền lương, năng lượng đến logistics. 

Giá bán khó tăng tương ứng khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp. Trước áp lực này, các doanh nghiệp buộc phải đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động và chủ động hơn về nguồn nguyên liệu, đặc biệt là phát triển sản xuất vải trong nước nhằm giảm phụ thuộc nhập khẩu.

Riêng với Việt Tiến, việc đầu tư công nghệ, theo đuổi phát triển bền vững và "xanh hóa" sản xuất đã giúp doanh nghiệp thu hút hàng chục thương hiệu quốc tế hợp tác. 

"Trong chiến lược dài hạn, Việt Tiến đang chuẩn bị đầu tư ra nước ngoài, trước mắt là thị trường Indonesia. Từ năm nay, Việt Tiến đặt mục tiêu đưa thương hiệu của mình lên kệ hàng toàn cầu, kết hợp mở rộng bán hàng trực tuyến và từng bước xây dựng Việt Tiến trở thành thương hiệu quốc gia" – ông Giang thông tin. 

Tin liên quan

Thương hiệu Aitu ra mắt tại Thượng Hải, khẳng định AI là tương lai ngành may mặc

Thương hiệu Aitu ra mắt tại Thượng Hải, khẳng định AI là tương lai ngành may mặc

Ngày 23 tháng 9, Aitu đã tổ chức sự kiện ra mắt tại Thượng Hải với chủ đề "AI tái định nghĩa máy may".

Aitu giành giải vàng đổi mới sản phẩm AI tại IFA 2025, định nghĩa lại tương lai của ngành may mặc

Với thế mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc đổi mới sản xuất hàng may mặc, Aitu đã nhận được Giải thưởng Vàng về đổi mới sản phẩm AI IFA năm 2025 tại Đức.

Chứng khoán trước giờ giao dịch ngày 25-11: Loạt doanh nghiệp may mặc trả cổ tức "khủng"

(NLĐO)- Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (mã chứng khoán: MFS) bổ nhiệm bà Đinh Mai Hoa giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 20-11.

người tiêu dùng xuất khẩu giá trị gia tăng thương mại tự do dệt may việt tiến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo