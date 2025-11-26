HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giảm ô nhiễm cho ngành dệt may

QUỐC ANH

(NLĐO) - Cải thiện tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc hóa chất sẽ giúp giảm thiểu tác động môi trường của ngành dệt may Việt Nam.

Ngày 26-11, tại TP HCM diễn ra hội thảo tập huấn về các biện pháp mà các doanh nghiệp trong ngành dệt may trên toàn chuỗi giá trị có thể thực hiện để giải quyết vấn đề hóa chất. 

Sự kiện được tổ chức bởi Trung tâm công nghệ môi trường (ENTEC), Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), Hội đồng Kinh tế Liên Hợp Quốc châu Âu (UNECE), Hội Nước và Môi trường TPHCM (HAWE), Hiệp hội doanh nghiệp dệt may TPHCM.

Giảm ô nhiễm cho ngành dệt may - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Phương Mai, đại diện Ban quản lý dự án phát biểu khai mạc hội thảo.

Hỗ trợ 4 quốc gia

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án "thí điểm đổi mới sinh thái tại Việt Nam - giảm thiểu việc sử dụng và thải ra các hóa chất đáng lo ngại, bao gồm chất hữu cơ bền vững (POPs) - trong ngành dệt may".

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Phương Mai, đại diện Ban quản lý dự án, cho biết chương trình lần này được triển khai tại 4 quốc gia là Việt Nam, Indonesia, Pakistan và Bangladesh.

Bà Mai tin tưởng sau khi dự án kết thúc, những kiến thức, giá trị mang lại vẫn tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, cũng như sự tham gia của ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Giảm ô nhiễm cho ngành dệt may - Ảnh 2.

PGS.TS Phùng Chí Sỹ, Phó Chủ tịch Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Giám đốc ENTEC trình bày tại hội thảo.

Hội thảo với 2 phiên, gồm giải quyết vấn đề sử dụng hóa chất trong ngành dệt may và giới thiệu về thí điểm đổi mới sinh thái trong ngành dệt may tại Việt Nam.

Trong đó, PGS.TS Phùng Chí Sỹ, Phó Chủ tịch Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Giám đốc ENTEC, trình bày quy định quốc gia về bảo vệ môi trường, an toàn hóa chất, tăng cường tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc sử dụng hóa chất trong ngành dệt may.

Giảm ô nhiễm cho ngành dệt may - Ảnh 3.

Bà Maria Hughes, đến từ Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc, trình bày về dự án đổi mới sinh thái và phương pháp luận đổi mới sinh thái.

Các chuyên gia nước ngoài đã giới thiệu xu thế chính sách toàn cầu về giải quyết vấn đề hóa chất trong ngành dệt may, các biện pháp tham vọng nhằm cải thiện tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc trong chuỗi giá trị dệt may.

Giấy thông hành phát triển bền vững

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Tổng thư ký, Giám đốc Văn phòng đại diện phía Nam của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), cho biết 80% năng lực ngành dệt may hiện nay dành cho xuất khẩu, 20% năng lực làm cho nội địa.

Giảm ô nhiễm cho ngành dệt may - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Tổng thư ký, Giám đốc Văn phòng đại diện phía Nam của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS).

Theo bà, vấn đề minh bạch hóa nguồn gốc hoá chất và giảm thiểu tác động môi trường là chuẩn toàn cầu, bắt buộc doanh nghiệp thực hiện.

"Đối với ngành dệt may có chuỗi cung ứng rộng và mức độ sử dụng hoá chất lớn thì yêu cầu này càng quan trong hơn bao giờ hết. Minh bạch và truy xuất nguồn gốc không chỉ là quy định mà trở thành giấy thông hành của doanh nghiệp muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế" – bà Mai nói.

Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong chính sách môi trường và hóa chất. Tuy nhiên, trong thực tế sản xuât nhiều doanh nghiệp gặp những thách thức như dữ liệu hóa chất chưa được số hóa đầy đủ; chuỗi cung ứng chưa có sự kết nối về thông tin; doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu nguồn lực triển khai công nghệ; vấn đề minh bạch hóa còn rời rạc giữa các mắc xích: sợi - dệt - nhuộm – may.

Giảm ô nhiễm cho ngành dệt may - Ảnh 5.

Hội thảo diễn ra với hình thức trực tiếp và trực tuyến, dành nhiều thời gian cho phần hỏi đáp và thảo luận.

Trong bối cảnh đó, đại diện VITAS đánh giá dự án là bước khởi đầu quan trọng không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất mà còn mở ra cơ hội tối ưu hoá quy trình, tiết kiệm nước, năng lượng và hóa chất; tăng hiệu quả tuân thủ thông qua dữ liệu số, blokchain (công nghệ chuỗi - khối); tái định hình mô hình kinh doanh theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững hơn.

"Minh bạch hóa giúp xây dựng niềm tin giữa các mắt xích trong chuỗi cung ứng và với khách hàng quốc tế. Đổi mới sinh thái giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, giảm rủi ro môi trường, tăng giá trị sản phẩm. Khi kết hợp hai yếu tố này, doanh nghiệp có thể nâng cấp vị thế trong chuỗi cung ứng dựa trên năng lực xanh" – bà Mai nói.

Tin liên quan

Làng nghề truyền thống lâm nguy vì ô nhiễm môi trường

Làng nghề truyền thống lâm nguy vì ô nhiễm môi trường

Làng nghề truyền thống là tài sản vô giá của dân tộc, nhưng nếu không có giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả, làng nghề sẽ bị mai một và mất đi sức sống

Người lao động dệt may nhận thưởng Tết 2025 bao nhiêu?

(NLĐO)- Trong bối cảnh đơn hàng tăng, doanh nghiệp dệt may đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động

Xuất khẩu dệt may vướng rào cản về môi trường

(NLĐO)- Ngày 11-4, tại hội thảo Xây dựng thương hiệu – môi trường dệt may bền vững thông qua các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong khuôn khổ triển lãm ngành dệt may Saigontex 2018, các chuyên gia cho biết sản xuất xanh đang chi phối thị trường tiêu thụ hàng dệt may.

bảo vệ môi trường hỗ trợ doanh nghiệp Liên Hợp Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo