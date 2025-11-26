Giảm ô nhiễm cho ngành dệt may

Ngày 26-11, tại TP HCM diễn ra hội thảo tập huấn về các biện pháp mà các doanh nghiệp trong ngành dệt may trên toàn chuỗi giá trị có thể thực hiện để giải quyết vấn đề hóa chất.

Sự kiện được tổ chức bởi Trung tâm công nghệ môi trường (ENTEC), Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), Hội đồng Kinh tế Liên Hợp Quốc châu Âu (UNECE), Hội Nước và Môi trường TPHCM (HAWE), Hiệp hội doanh nghiệp dệt may TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Phương Mai, đại diện Ban quản lý dự án phát biểu khai mạc hội thảo.

Hỗ trợ 4 quốc gia

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án "thí điểm đổi mới sinh thái tại Việt Nam - giảm thiểu việc sử dụng và thải ra các hóa chất đáng lo ngại, bao gồm chất hữu cơ bền vững (POPs) - trong ngành dệt may".

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Phương Mai, đại diện Ban quản lý dự án, cho biết chương trình lần này được triển khai tại 4 quốc gia là Việt Nam, Indonesia, Pakistan và Bangladesh.

Bà Mai tin tưởng sau khi dự án kết thúc, những kiến thức, giá trị mang lại vẫn tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, cũng như sự tham gia của ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

PGS.TS Phùng Chí Sỹ, Phó Chủ tịch Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Giám đốc ENTEC trình bày tại hội thảo.

Hội thảo với 2 phiên, gồm giải quyết vấn đề sử dụng hóa chất trong ngành dệt may và giới thiệu về thí điểm đổi mới sinh thái trong ngành dệt may tại Việt Nam.

Trong đó, PGS.TS Phùng Chí Sỹ, Phó Chủ tịch Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Giám đốc ENTEC, trình bày quy định quốc gia về bảo vệ môi trường, an toàn hóa chất, tăng cường tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc sử dụng hóa chất trong ngành dệt may.

Bà Maria Hughes, đến từ Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc, trình bày về dự án đổi mới sinh thái và phương pháp luận đổi mới sinh thái.

Các chuyên gia nước ngoài đã giới thiệu xu thế chính sách toàn cầu về giải quyết vấn đề hóa chất trong ngành dệt may, các biện pháp tham vọng nhằm cải thiện tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc trong chuỗi giá trị dệt may.

Giấy thông hành phát triển bền vững

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Tổng thư ký, Giám đốc Văn phòng đại diện phía Nam của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), cho biết 80% năng lực ngành dệt may hiện nay dành cho xuất khẩu, 20% năng lực làm cho nội địa.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Tổng thư ký, Giám đốc Văn phòng đại diện phía Nam của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS).

Theo bà, vấn đề minh bạch hóa nguồn gốc hoá chất và giảm thiểu tác động môi trường là chuẩn toàn cầu, bắt buộc doanh nghiệp thực hiện.

"Đối với ngành dệt may có chuỗi cung ứng rộng và mức độ sử dụng hoá chất lớn thì yêu cầu này càng quan trong hơn bao giờ hết. Minh bạch và truy xuất nguồn gốc không chỉ là quy định mà trở thành giấy thông hành của doanh nghiệp muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế" – bà Mai nói.

Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong chính sách môi trường và hóa chất. Tuy nhiên, trong thực tế sản xuât nhiều doanh nghiệp gặp những thách thức như dữ liệu hóa chất chưa được số hóa đầy đủ; chuỗi cung ứng chưa có sự kết nối về thông tin; doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu nguồn lực triển khai công nghệ; vấn đề minh bạch hóa còn rời rạc giữa các mắc xích: sợi - dệt - nhuộm – may.

Hội thảo diễn ra với hình thức trực tiếp và trực tuyến, dành nhiều thời gian cho phần hỏi đáp và thảo luận.

Trong bối cảnh đó, đại diện VITAS đánh giá dự án là bước khởi đầu quan trọng không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất mà còn mở ra cơ hội tối ưu hoá quy trình, tiết kiệm nước, năng lượng và hóa chất; tăng hiệu quả tuân thủ thông qua dữ liệu số, blokchain (công nghệ chuỗi - khối); tái định hình mô hình kinh doanh theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững hơn.

"Minh bạch hóa giúp xây dựng niềm tin giữa các mắt xích trong chuỗi cung ứng và với khách hàng quốc tế. Đổi mới sinh thái giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, giảm rủi ro môi trường, tăng giá trị sản phẩm. Khi kết hợp hai yếu tố này, doanh nghiệp có thể nâng cấp vị thế trong chuỗi cung ứng dựa trên năng lực xanh" – bà Mai nói.