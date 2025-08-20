Bước tiến mới, khẳng định tầm vóc TP HCM

Ngày 19-8, lễ khánh thành và ra mắt Tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC), đã được tổ chức tại TP HCM. Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành và UBND TP HCM.

Bước tiến quan trọng cho chiến lược dài hạn

Đây là một trong 80 công trình trọng điểm được khánh thành, khởi công chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh, đồng thời đánh dấu cột mốc khởi đầu cho tiến trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM.

Tòa tháp Saigon Marina IFC tọa lạc trên khu đất Ba Son số 2A Tôn Đức Thắng, TP HCM - nơi từng gắn liền với lịch sử ngành công nghiệp đóng tàu và thương cảng Sài Gòn. Tòa tháp gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm. Đây là một trong 3 tòa tháp cao nhất Việt Nam, do HDBank cùng các đối tác đầu tư xây dựng.

Theo Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội, việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM là định hướng chiến lược dài hạn, nhằm đưa thành phố trở thành điểm đến của dòng vốn và hoạt động tài chính khu vực. Saigon Marina IFC chính là công trình đầu tiên mở đầu cho hành trình này.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết sự kiện khánh thành Saigon Marina IFC không chỉ bổ sung một công trình tầm vóc cho TP HCM, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng TP HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế - động lực then chốt của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Phó Thủ tướng, đây sẽ là nơi hội tụ của các tập đoàn đa quốc gia, định chế tài chính, lãnh sự quán và doanh nghiệp trong nước, góp phần khẳng định TP HCM là trái tim kinh tế - tài chính của Việt Nam, kết nối mạnh mẽ với khu vực và thế giới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên tham quan tòa nhà Saigon Marina

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nhận định tòa tháp 55 tầng Saigon Marina IFC là công trình khánh thành đầu tiên thuộc vùng trung tâm tài chính quốc tế TP HCM, khởi đầu cho việc hiện thực hóa Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Công trình này sẽ là điểm nhấn quan trọng để thu hút dòng vốn, nhân tài và công nghệ toàn cầu.

"Sự phát triển của thành phố không thể tách rời sự đồng hành, chung tay của cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, thành phố tự hào khi cộng đồng kinh tế tư nhân - một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế quốc gia - đang phát huy mạnh mẽ tiềm năng và vai trò của mình" - ông Nguyễn Văn Dũng nói.

Tòa tháp Saigon Marina IFC gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, là một trong 3 tòa tháp cao nhất Việt Nam Ảnh: LAM GIANG

Là nơi thử nghiệm các mô hình tài chính mới

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển TP HCM (HDBank), chia sẻ HDBank vinh dự cùng ngành ngân hàng tài chính khánh thành Tòa tháp Saigon Marina mang số đầu tiên của đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn trong vùng trung tâm tài chính TP HCM.

"Nơi đây sẽ là điểm hẹn của các ngân hàng, định chế tài chính, tập đoàn công nghệ, logistics với hơn 10.000 chuyên gia làm việc hằng ngày. Khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW, đang khẳng định vai trò tiên phong" - bà Nguyễn Thị Phương Thảo nói.

Theo Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, Saigon Marina IFC không chỉ mở ra một không gian làm việc cho hàng chục ngàn chuyên gia tài chính, mà còn là nơi thử nghiệm các mô hình tài chính hiện đại, phát triển kinh tế số, tài chính xanh, gắn kết dòng vốn trong nước với thị trường quốc tế.

"Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để hoàn thiện khung khổ pháp lý. Đồng thời định hướng hệ thống ngân hàng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy tài chính xanh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên hội nhập" - ông Phạm Tiến Dũng khẳng định.

Trong tầm nhìn chiến lược, Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM sẽ là nơi tập trung nguồn vốn, công nghệ và nhân lực từ các định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư lớn theo mô hình cụm liên kết ngành; cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng, triển khai sandbox Fintech, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đồng thời hình thành các sàn giao dịch hàng hóa, phái sinh quốc tế, phát triển dịch vụ chuỗi cung ứng, logistics và cảng biển.

Kỳ vọng thu hút mạnh dòng vốn quốc tế Ông Kim Byoungho, Chủ tịch HĐQT HDBank, khẳng định HDBank ủng hộ tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế nhằm thu hút dòng vốn quốc tế vào thị trường Việt Nam. Saigon Marina IFC sẽ góp phần khơi thông dòng vốn quốc tế vào Việt Nam, mở ra những cánh cửa mới cho các nhà đầu tư toàn cầu và giúp biến trung tâm tài chính quốc tế thành cầu nối liên kết nền kinh tế Việt Nam với thế giới. Chủ tịch HĐQT HDBank kỳ vọng với tinh thần liên tục đổi mới - từ các nền tảng kinh doanh số và dịch vụ ứng dụng AI đến các giải pháp thanh toán dựa trên blockchain - Saigon Marina IFC sẽ góp phần vào việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM.



